Этот тематический маршрут проходит по восточным районам Троодоса.

Вы посетите деревню Агрос, которая славится великолепными садами ароматной дамасской розы и производством розовой воды. У Вас будет возможность попробовать розовый ликер и косметику, изготовленную здесь же. Неподалеку расположился домик, где готовят традиционные кипрские сладости – фрукты 🍉 в сладком сиропе и чурчхеллу. Также в деревне Вы увидите небольшую семейную коптильню и сможете продегустировать вкуснейшие местные мясные изделия: лунзо – копченое свиное мясо, луканика - свиные сосиски со специями, хиромери - копченую свинину, вымоченную в винном соусе.

Выезжая из деревни, Вы окажетесь в горах ⛰️ и долинах Пицилия, где растут виноград, миндаль, фундук, грецкий орех и много фруктовых садов. Удивительные пейзажи, разнообразие природных форм и яркая палитра цветов делает этот район одним из самых привлекательных на Кипре. А в деревушке Платрес можно отведать шоколад, приготовленный вручную с разными вкусными начинками и также настоящий горячий шоколад.

И, конечно же, не обойдется без посещения винодельни с дегустацией прекрасных кипрских вин, в том числе и прославленной «Коммандарии» и огненного напитка – зивания. В деревушке Омодос можно будет отведать оливки, оливковую пасту, полезный и вкусный сироп рожкового дерева, шоколадную пасту на его основе, местный сладкий хлеб Аркатена, а также орешки и горный мед. Омодос никого не оставит равнодушным, потому что также славится кружевами и серебряными украшениями

Транспорт:

Автомобиль стандартный легковой вмещает до 4х пассажиров

Mercedes V-class -до 7 пассажиров

Toyota Hiace микроавтобус -до 14 пассажиров