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Винно-гастрономический тур

Орфеус Т.
Орфеус Т. – Гид из Пафоса
Существует несколько способ изучить страну.

Как правило, большинство туристов предпочитает экскурсии 🧭 по историческим местам.

Скажите «нет» классическим экскурсиям! Присоединяйтесь в путешествию по традиционным деревушкам и попробуйте местные деликатесы.

Копченое мясо, шоколад ручной работы, сладкий хлеб, вино…
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Винно-гастрономический тур
Винно-гастрономический тур

Что вы увидите

  • деревня Агрос
  • деревня Платрес
  • деревня Омодос
Этот тематический маршрут проходит по восточным районам Троодоса.
Вы посетите деревню Агрос, которая славится великолепными садами ароматной дамасской розы и производством розовой воды. У Вас будет возможность попробовать розовый ликер и косметику, изготовленную здесь же. Неподалеку расположился домик, где готовят традиционные кипрские сладости – фрукты 🍉 в сладком сиропе и чурчхеллу. Также в деревне Вы увидите небольшую семейную коптильню и сможете продегустировать вкуснейшие местные мясные изделия: лунзо – копченое свиное мясо, луканика - свиные сосиски со специями, хиромери - копченую свинину, вымоченную в винном соусе.
Выезжая из деревни, Вы окажетесь в горах ⛰️ и долинах Пицилия, где растут виноград, миндаль, фундук, грецкий орех и много фруктовых садов. Удивительные пейзажи, разнообразие природных форм и яркая палитра цветов делает этот район одним из самых привлекательных на Кипре. А в деревушке Платрес можно отведать шоколад, приготовленный вручную с разными вкусными начинками и также настоящий горячий шоколад.
И, конечно же, не обойдется без посещения винодельни с дегустацией прекрасных кипрских вин, в том числе и прославленной «Коммандарии» и огненного напитка – зивания. В деревушке Омодос можно будет отведать оливки, оливковую пасту, полезный и вкусный сироп рожкового дерева, шоколадную пасту на его основе, местный сладкий хлеб Аркатена, а также орешки и горный мед. Омодос никого не оставит равнодушным, потому что также славится кружевами и серебряными украшениями

Транспорт:

    Автомобиль стандартный легковой вмещает до 4х пассажиров
    Mercedes V-class -до 7 пассажиров
    Toyota Hiace микроавтобус -до 14 пассажиров
    Что входит
    • услуги водителя-гида
    • транспорт
    • дегустации на винодельне, в мясной коптильне, магазине сладостей
    Что не входит
    • личные расходы
    • обед
    Начало и место завершения
    🚩 ваш отель
    Винно-гастрономический тур
    Винно-гастрономический тур
    Винно-гастрономический тур
    Винно-гастрономический тур

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Орфеус Т.
    Орфеус Т.
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