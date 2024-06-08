Экскурсии от вашего отеля в Пафосе

Найдено 27 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Пафосе на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Погрузитесь в мифы и историю Кипра, посетите монастыри и горные деревушки, насладитесь местной кухней и винами на индивидуальной экскурсии по Пафосу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 08:00
360 за всё до 4 чел.
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
50 отзывов
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Откройте для себя богатейшее православное наследие, мифы и живописные пейзажи Кипра на экскурсии в горы Троодос. Дегустация вина и прогулка по деревушке Омодос
Начало: У вашего отеля в Пафосе
Расписание: в четверг в 08:00
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
48 за человека
Кипр от А до Я - за один день в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
Кипр от А до Я - за один день в мини-группе
За 9 часов вы увидите горы Троодос, пляжи Ларнаки, исторические места и границу двух государств в Никосии. Путешествие в мини-группе на микроавтобусе
Начало: У вашего отеля в Пафосе
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
45 за человека
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Ларнака, Айя-Напа, Соленые озера, мыс Греко и деревня Като Дрис на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
22 июля в 09:00
24 июля в 09:00
260 за всё до 5 чел.
Волшебные горные деревушки
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Волшебные горные деревушки - индивидуальная экскурсия по Пафосу
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень, наслаждаясь уникальной архитектурой, традициями и живописными видами гор Троодоса
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 310 за всё до 4 чел.
Кирения - «Горький лимон»
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие по Кирении: от Никосии до средневековых крепостей
Погрузитесь в историю Кипра, посетив замки, аббатства и древние города. Откройте для себя уникальные места и наслаждайтесь видами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 115 за всё до 2 чел.
Троодос - душа Кипра
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия по горам и монастырям
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите монастыри и деревни, насладитесь традиционной кипрской кухней и узнайте больше о культуре острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Вкусная обзорная экскурсия по Пафосу с дегустацией местных сладостей и вин
Погрузитесь в атмосферу Кипра, наслаждаясь его культурой и кулинарными изысками на индивидуальной экскурсии по живописным местам острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Гурмэ-вояж по Кипру
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия по Пафосу
Погрузитесь в мир кипрской кухни с индивидуальной экскурсией Гурмэ-вояж по Кипру. Дегустация мясных деликатесов, вина и сладостей ждут вас в деревне Агрос
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Винно-гастрономический тур
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономический тур по деревням Троодоса
Погрузитесь в атмосферу кипрских деревень, попробуйте мясные деликатесы, шоколад, оливки и вино. Незабываемое путешествие по горам Троодоса
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 370 за всё до 4 чел.
Южный Троодос
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Южному Троодосу: монастыри и природа
Посетите основные святыни Кипра, поднимитесь на вершину Олимп, прогуляйтесь по живописным деревушкам и насладитесь дегустацией местных вин и деликатесов
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 310 за всё до 4 чел.
Заповедный Мыс Греко
Индивидуальная
8 часов
Заповедный Мыс Греко: индивидуальная экскурсия по Пафосу
Кипр очаровывает своей природой и культурой. На экскурсии вы увидите Лефкару, Мыс Греко, Айя-Напу и Протарас. Впечатления останутся на всю жизнь
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 310 за всё до 4 чел.
Тайны замков Северного Кипра
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 5 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Пафос - от мифов до древней столицы
Погрузитесь в историю Пафоса: замок Колосси, раскопки Куриона, место рождения Афродиты и древняя столица Кипра ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Нектар Диониса
Индивидуальная
8 часов
Нектар Диониса: Винодельческие деревни Кипра
Погрузитесь в мир кипрского виноделия, посетите семейные винодельни и насладитесь великолепными винами среди живописных пейзажей острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
270 за всё до 4 чел.
Приключения спартанцев
Индивидуальная
6 часов
Приключения спартанцев: индивидуальная экскурсия в Пафосе
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией в Пафосе. Верёвочный парк, шоколадная мастерская и вкусный обед в ресторане The Mill ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Экскурсия по вашему маршруту
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по вашему маршруту в Пафосе
Уважаемые гости острова! Путешествие спланируем вместе, составив маршрут, который подойдет именно вам. Приятное и запоминающееся путешествие гарантировано
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Наследие древней Византии
Индивидуальная
8 часов
Наследие древней Византии: экскурсия по храмам Пафоса
Откройте для себя уникальные византийские храмы Пафоса. Профессиональные гиды, исторические памятники и культурное наследие ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
270 за всё до 4 чел.
Чудеса Святого Исцеления
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по святым местам Пафоса: «Чудеса Святого Исцеления»
Погрузитесь в атмосферу древних святынь Кипра, посетив храм Святого Лазаря, монастырь Святой Фёклы и церковь Святых Киприана и Иустины
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Индивидуальная
6 часов
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Пляжи Кипра - настоящая жемчужина Средиземного моря. Погрузитесь в мир чистейших вод и живописных берегов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 90 за всё до 2 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Индивидуальная
8 часов
Троодос - по стопам Святых Апостолов: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в уникальное путешествие по горам Троодоса, посетите монастыри, древние деревни и святыни, наслаждаясь красотой природы и культурным наследием
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
280 за всё до 4 чел.
На квадроциклах по Троодосу
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
8 часов
На квадроциклах по Троодосу: экскурсия в Пафосе
Проведите день в горах Троодоса, катаясь на квадроциклах и наслаждаясь природой и архитектурой Кипра. Посетите деревни, монастыри и шоколадную мастерскую
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 165 за всё до 2 чел.
Пять Святынь
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по пяти святыням Кипра
Познакомьтесь с древними святынями Кипра, посетите уникальные храмы и монастыри, узнайте легенды и истории святых, а также насладитесь дегустацией вин
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Индивидуальная
6 часов
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Организуем профессиональную рыбалку на басса в Пафосе. Опытный гид, обучение, лучшие места для улова. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за человека
Национальный парк Акамас
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по национальному парку Акамас в Пафосе
Путешествие по национальному парку Акамас в Пафосе подарит незабываемые впечатления. Посетите монастырь Св. Неофита, морские пещеры и Купальни Афродиты
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 310 за всё до 4 чел.
Православное наследие Кипра
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: индивидуальная экскурсия по святыням Пафоса
Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние храмы и монастыри. Откройте для себя уникальные святыни и узнайте больше о православной культуре
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 310 за всё до 4 чел.
Колорит Кипра
Индивидуальная
8 часов
Колорит Кипра: индивидуальная экскурсия по Пафосу
Погрузитесь в атмосферу Кипра: горные деревушки, древний монастырь, водопад, винодельня и обед в местной таверне. Настоящий колорит острова
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артур
    8 июня 2024
    Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
    Очень интересно и познавательно. Разнообразный маршрут, который дает куда более широкое и глубокое представление о Кипре.
  • Л
    Лариса
    20 декабря 2023
    Путешествие в горы Троодос в мини-группе
    Очень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современно жизни Кипра! На все вопросы Раиса отвечала подробно,и осталось хорошее впечатление от мест,которые мы посетили и,в целом, от поездки!
    Очень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современноОчень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современноОчень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современноОчень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современно
  • A
    Adriana
    28 ноября 2023
    Путешествие в горы Троодос в мини-группе
    Спасибо было интересно и познавательно 😊👍
  • E
    Elena
    13 ноября 2023
    Кирения - «Горький лимон»
    Чудесная экскурсия с потрясающим гидом Яной, которая рассказала нам по дороге из Пафоса в Кирению всю историю Кипра, а затем
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    показала нам замок Святого Иллариона, Аббатство Биллапаис и сам город с его кафе и сладостями:) Яна уверенно водит машину, очень увлекательно рассказывает, подстраивается под интересы клиентов и просто приятный человек. Обязательно поедем с ней на Северный Кипр еще раз. Спасибо!

  • I
    Igor.gol
    14 июля 2023
    Гурмэ-вояж по Кипру
    Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Яна настоящий профессионал, с обширными знаниями о Кипре, Пафосе и окрестностям. Рекомендуем от всей души.
  • О
    Оксана
    16 февраля 2023
    Кипр от А до Я - за один день в мини-группе
    Спасибо Владимиру за насыщенную обзорную поездку по Кипру! Очень удобно, чтобы составить представление о стране в целом, когда приезжаешь первый раз и ограничен по времени для поездок
    Спасибо Владимиру за насыщенную обзорную поездку по Кипру!Спасибо Владимиру за насыщенную обзорную поездку по Кипру!Спасибо Владимиру за насыщенную обзорную поездку по Кипру!Спасибо Владимиру за насыщенную обзорную поездку по Кипру!Спасибо Владимиру за насыщенную обзорную поездку по Кипру!
  • О
    Ольга
    25 августа 2022
    Кипр от А до Я - за один день в мини-группе
    Супер экскурсия Замечательный гид Много увидели за один день, очень хорошо организована по времени. Я бы не рекомендовала для детей, т. к. по времени много времени проводишь в машине. Рекомендую попробовать мороженое на Северном Кипре, не забудьте включить камеру, мороженщик целое шоу устраивает 😊
  • Н
    Нг
    14 мая 2022
    Гурмэ-вояж по Кипру
    Экскурсия очень понравилась. Маршрут выбран очень продуманно.
  • J
    Jelena
    12 января 2022
    Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
    Экскурссия насыщенная, продолжительная, интересная. Много было остановок. Была возможность и пофотографироваться и прогуляться. Единственное смутило - это машинка. Ехали группой
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    5 человек взрослых. Втроём сидеть было тесновато. А кто сзади сидел, приходилось вылезать и залезать очень часто. Поездка длинная, поэтому хотелось сидеть покомфортнее. А вообще Татьяна приятный и отзывчивый собеседник.

  • Е
    Екатерина
    13 октября 2021
    Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
    Все понравилось, Владимир отлично рассказывает про историю и про современную жизнь Кипра. Пожелания по маршруту по возможности выполняются.

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «От вашего отеля»

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  3. Кипр от А до Я - за один день в мини-группе
  4. Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
  5. Волшебные горные деревушки
Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июле 2024
Сейчас в Пафосе в категории "От вашего отеля" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 45 до 370. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пафосе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 27 экскурсий на 2024 год по теме «От вашего отеля», 97 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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