1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
Погрузитесь в мифы и историю Кипра, посетите монастыри и горные деревушки, насладитесь местной кухней и винами на индивидуальной экскурсии по Пафосу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Путешествие в горы Троодос в мини-группе
Откройте для себя богатейшее православное наследие, мифы и живописные пейзажи Кипра на экскурсии в горы Троодос. Дегустация вина и прогулка по деревушке Омодос
Начало: У вашего отеля в Пафосе
Расписание: в четверг в 08:00
4 июля в 08:00
11 июля в 08:00
€48 за человека
Групповая
9 часов
Кипр от А до Я - за один день в мини-группе
За 9 часов вы увидите горы Троодос, пляжи Ларнаки, исторические места и границу двух государств в Никосии. Путешествие в мини-группе на микроавтобусе
Начало: У вашего отеля в Пафосе
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
€45 за человека
Индивидуальная
8 часов
Восток Кипра: курортные города и природные заповедники
Ларнака, Айя-Напа, Соленые озера, мыс Греко и деревня Като Дрис на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
22 июля в 09:00
24 июля в 09:00
€260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Волшебные горные деревушки - индивидуальная экскурсия по Пафосу
Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень, наслаждаясь уникальной архитектурой, традициями и живописными видами гор Троодоса
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от €310 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кирении: от Никосии до средневековых крепостей
Погрузитесь в историю Кипра, посетив замки, аббатства и древние города. Откройте для себя уникальные места и наслаждайтесь видами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия по горам и монастырям
Погрузитесь в атмосферу гор Троодос, посетите монастыри и деревни, насладитесь традиционной кипрской кухней и узнайте больше о культуре острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Пафосу с дегустацией местных сладостей и вин
Погрузитесь в атмосферу Кипра, наслаждаясь его культурой и кулинарными изысками на индивидуальной экскурсии по живописным местам острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия по Пафосу
Погрузитесь в мир кипрской кухни с индивидуальной экскурсией Гурмэ-вояж по Кипру. Дегустация мясных деликатесов, вина и сладостей ждут вас в деревне Агрос
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винно-гастрономический тур по деревням Троодоса
Погрузитесь в атмосферу кипрских деревень, попробуйте мясные деликатесы, шоколад, оливки и вино. Незабываемое путешествие по горам Троодоса
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от €370 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Южному Троодосу: монастыри и природа
Посетите основные святыни Кипра, поднимитесь на вершину Олимп, прогуляйтесь по живописным деревушкам и насладитесь дегустацией местных вин и деликатесов
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €310 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Заповедный Мыс Греко: индивидуальная экскурсия по Пафосу
Кипр очаровывает своей природой и культурой. На экскурсии вы увидите Лефкару, Мыс Греко, Айя-Напу и Протарас. Впечатления останутся на всю жизнь
Начало: Ваш отель
Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €310 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны замков Северного Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пафос - от мифов до древней столицы
Погрузитесь в историю Пафоса: замок Колосси, раскопки Куриона, место рождения Афродиты и древняя столица Кипра ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нектар Диониса: Винодельческие деревни Кипра
Погрузитесь в мир кипрского виноделия, посетите семейные винодельни и насладитесь великолепными винами среди живописных пейзажей острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Приключения спартанцев: индивидуальная экскурсия в Пафосе
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией в Пафосе. Верёвочный парк, шоколадная мастерская и вкусный обед в ресторане The Mill ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по вашему маршруту в Пафосе
Уважаемые гости острова! Путешествие спланируем вместе, составив маршрут, который подойдет именно вам. Приятное и запоминающееся путешествие гарантировано
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Наследие древней Византии: экскурсия по храмам Пафоса
Откройте для себя уникальные византийские храмы Пафоса. Профессиональные гиды, исторические памятники и культурное наследие ждут вас
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по святым местам Пафоса: «Чудеса Святого Исцеления»
Погрузитесь в атмосферу древних святынь Кипра, посетив храм Святого Лазаря, монастырь Святой Фёклы и церковь Святых Киприана и Иустины
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Пляжи Кипра - настоящая жемчужина Средиземного моря. Погрузитесь в мир чистейших вод и живописных берегов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €90 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Троодос - по стопам Святых Апостолов: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в уникальное путешествие по горам Троодоса, посетите монастыри, древние деревни и святыни, наслаждаясь красотой природы и культурным наследием
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
На квадроциклах по Троодосу: экскурсия в Пафосе
Проведите день в горах Троодоса, катаясь на квадроциклах и наслаждаясь природой и архитектурой Кипра. Посетите деревни, монастыри и шоколадную мастерскую
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €165 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по пяти святыням Кипра
Познакомьтесь с древними святынями Кипра, посетите уникальные храмы и монастыри, узнайте легенды и истории святых, а также насладитесь дегустацией вин
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Организуем профессиональную рыбалку на басса в Пафосе. Опытный гид, обучение, лучшие места для улова. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по национальному парку Акамас в Пафосе
Путешествие по национальному парку Акамас в Пафосе подарит незабываемые впечатления. Посетите монастырь Св. Неофита, морские пещеры и Купальни Афродиты
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €310 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Православное наследие Кипра: индивидуальная экскурсия по святыням Пафоса
Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние храмы и монастыри. Откройте для себя уникальные святыни и узнайте больше о православной культуре
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от €310 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Колорит Кипра: индивидуальная экскурсия по Пафосу
Погрузитесь в атмосферу Кипра: горные деревушки, древний монастырь, водопад, винодельня и обед в местной таверне. Настоящий колорит острова
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртур8 июня 2024Очень интересно и познавательно. Разнообразный маршрут, который дает куда более широкое и глубокое представление о Кипре.
- ЛЛариса20 декабря 2023Очень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современно жизни Кипра! На все вопросы Раиса отвечала подробно,и осталось хорошее впечатление от мест,которые мы посетили и,в целом, от поездки!
- AAdriana28 ноября 2023Спасибо было интересно и познавательно 😊👍
- EElena13 ноября 2023Чудесная экскурсия с потрясающим гидом Яной, которая рассказала нам по дороге из Пафоса в Кирению всю историю Кипра, а затем
- IIgor.gol14 июля 2023Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Яна настоящий профессионал, с обширными знаниями о Кипре, Пафосе и окрестностям. Рекомендуем от всей души.
- ООксана16 февраля 2023Спасибо Владимиру за насыщенную обзорную поездку по Кипру! Очень удобно, чтобы составить представление о стране в целом, когда приезжаешь первый раз и ограничен по времени для поездок
- ООльга25 августа 2022Супер экскурсия Замечательный гид Много увидели за один день, очень хорошо организована по времени. Я бы не рекомендовала для детей, т. к. по времени много времени проводишь в машине. Рекомендую попробовать мороженое на Северном Кипре, не забудьте включить камеру, мороженщик целое шоу устраивает 😊
- ННг14 мая 2022Экскурсия очень понравилась. Маршрут выбран очень продуманно.
- JJelena12 января 2022Экскурссия насыщенная, продолжительная, интересная. Много было остановок. Была возможность и пофотографироваться и прогуляться. Единственное смутило - это машинка. Ехали группой
- ЕЕкатерина13 октября 2021Все понравилось, Владимир отлично рассказывает про историю и про современную жизнь Кипра. Пожелания по маршруту по возможности выполняются.
Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «От вашего отеля»
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