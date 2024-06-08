А Артур Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола) Очень интересно и познавательно. Разнообразный маршрут, который дает куда более широкое и глубокое представление о Кипре.

Л Лариса Путешествие в горы Троодос в мини-группе Очень понравилось путешествие в горы с приятным гидом Раисой! Много интересного узнали об истории и современно жизни Кипра! На все вопросы Раиса отвечала подробно,и осталось хорошее впечатление от мест,которые мы посетили и,в целом, от поездки!

A Adriana Путешествие в горы Троодос в мини-группе Спасибо было интересно и познавательно 😊👍

E Elena Кирения - «Горький лимон» читать дальше показала нам замок Святого Иллариона, Аббатство Биллапаис и сам город с его кафе и сладостями:) Яна уверенно водит машину, очень увлекательно рассказывает, подстраивается под интересы клиентов и просто приятный человек. Обязательно поедем с ней на Северный Кипр еще раз. Спасибо! Чудесная экскурсия с потрясающим гидом Яной, которая рассказала нам по дороге из Пафоса в Кирению всю историю Кипра, а затем

I Igor.gol Гурмэ-вояж по Кипру Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Яна настоящий профессионал, с обширными знаниями о Кипре, Пафосе и окрестностям. Рекомендуем от всей души.

О Оксана Кипр от А до Я - за один день в мини-группе Спасибо Владимиру за насыщенную обзорную поездку по Кипру! Очень удобно, чтобы составить представление о стране в целом, когда приезжаешь первый раз и ограничен по времени для поездок

О Ольга Кипр от А до Я - за один день в мини-группе Супер экскурсия Замечательный гид Много увидели за один день, очень хорошо организована по времени. Я бы не рекомендовала для детей, т. к. по времени много времени проводишь в машине. Рекомендую попробовать мороженое на Северном Кипре, не забудьте включить камеру, мороженщик целое шоу устраивает 😊

Н Нг Гурмэ-вояж по Кипру Экскурсия очень понравилась. Маршрут выбран очень продуманно.

J Jelena Восток Кипра: курортные города и природные заповедники читать дальше 5 человек взрослых. Втроём сидеть было тесновато. А кто сзади сидел, приходилось вылезать и залезать очень часто. Поездка длинная, поэтому хотелось сидеть покомфортнее. А вообще Татьяна приятный и отзывчивый собеседник. Экскурссия насыщенная, продолжительная, интересная. Много было остановок. Была возможность и пофотографироваться и прогуляться. Единственное смутило - это машинка. Ехали группой