Найдено 3 экскурсии в категории « Необычные » в Пафосе на русском языке, цены от €310. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 8 часов Винно-гастрономический тур по деревням Троодоса Погрузитесь в атмосферу кипрских деревень, попробуйте мясные деликатесы, шоколад, оливки и вино. Незабываемое путешествие по горам Троодоса Начало: Ваш отель Расписание: Время выезда: 9:00 – 10:00 от € 370 за всё до 4 чел. Индивидуальная 8 часов Волшебные горные деревушки - индивидуальная экскурсия по Пафосу Погрузитесь в атмосферу старинных кипрских деревень, наслаждаясь уникальной архитектурой, традициями и живописными видами гор Троодоса Начало: Ваш отель Расписание: По договоренности от € 310 за всё до 4 чел. Индивидуальная 8 часов Православное наследие Кипра: индивидуальная экскурсия по святыням Пафоса Погрузитесь в историю христианства на Кипре, посетив древние храмы и монастыри. Откройте для себя уникальные святыни и узнайте больше о православной культуре Начало: Ваш отель Расписание: По запросу от € 310 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Пафоса

Ответы на вопросы от путешественников по Пафосу в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пафосе Винно-гастрономический тур Волшебные горные деревушки Православное наследие Кипра В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Пафосу в июне 2024 Сейчас в Пафосе в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 310 до 370.

Экскурсии на русском языке в Пафосе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Необычные», цены от €310. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август