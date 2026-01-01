Индивидуальная
до 10 чел.
Остров сокровищ
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
На квадроциклах по Троодосу
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€165 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Магические фонтаны (с мая по октябрь)
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30 (с мая по октябрь)
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Приключения спартанцев
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Верёвочный парк — Sparti Зарядившись шоколадной энергией, мы отправимся на встречу приключениям в единственный веревочный парк на Кипре — необыкновенно интересный спортивный аттракцион для активного семейного отдыха на свежем воздухе»
Расписание: Ежедневно по согласованию
€100 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Житие-бытие ослиное
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в любое время
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Это не просто парк верблюдов, а настоящий парк развлечений и прекрасное место для познавательного и активного отдыха»
Расписание: Ежедневно в 11:00
€280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кипр для юных путешественников
Начало: У вашего отеля
Расписание: Любой день
€180 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Протарасе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
Какие места ещё посмотреть в Протарасе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Протарасу в январе 2026
Сейчас в Протарасе в категории "Развлечения" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 100 до 280. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Экскурсии на русском языке в Протарасе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2026 год по теме «Развлечения», 2 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март