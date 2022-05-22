На квадроциклах по Троодосу

Эту экскурсию мы проведём в малоизведанной части гор Троодоса

Эту экскурсию мы проведём в малоизведанной части гор Троодоса.

За один день мы познакомимся не только с природой и архитектурой горного Кипра, посетив колоритные деревни, древние монастыри и церкви, но и совершим экстремальное сафари на квадроциклах по девственному лесу и горным рекам.

Вас ждут невероятной красоты пейзажи, свежий горный воздух и море позитива!
На квадроциклах по Троодосу
На квадроциклах по Троодосу
На квадроциклах по Троодосу
На квадроциклах по Троодосу
На квадроциклах по Троодосу
На квадроциклах по Троодосу
На квадроциклах по Троодосу

Что вас ожидает 🤩

  • Горы Троодоса
  • Деревня Агрос
  • Деревня Платрес
  • Церковь Панагия Ту Арака
  • Церковь Стоврос Ту Айязмати
  • Шоколадная мастерская
  • Панорамные площадки
  • Таверна
  • Традиционная винодельня
  • Фруктовые плантации

Деревня Агрос

Выехав с побережья, мы направимся в самое сердце горного Кипра — деревню Агрос. Она славится уникальными культурными и историческими достопримечательностями, а также розовой фабрикой, производством традиционных сладостей и знаменитого вяленого мяса Хиромери.
В деревне нас уже будут ждать новые мощные квадроциклы Arctic Cat 400сс (США), управление которыми под силу как опытным, так и начинающим водителям.

Покатушки на квадроциклах

После подробного инструктажа по вождению этим четырёхколесным зверем, мы отправимся в захватывающие 3-х часовые покатушки по маленьким труднодоступным кипрским деревням, фермам и виноградным плантациям. В ясную погоду отсюда можно увидеть южное и северное побережья острова. Мы отточим навыки вождения на каменистых и извилистых тропах, и с ветерком промчимся по асфальтовым серпантинам. А путешественники до 18 лет поедут с опытным инструктором и будут рулить.

Деревня Платрес

Далее через гору Мадзари мы вернемся обратно в Агрос, где для вас приготовят прекрасный обед в традиционной кипрской таверне.
Во второй половине дня мы продолжим наше путешествие по горам Троодоса уже на комфортабельном автомобиле. Под интересный рассказ нашего гида об особенностях жизни на острове вы отправитесь в деревню Платрес. Это горное поселение, расположившееся под тенью многовековых платанов и сосен, частенько называют «Кипрской Швейцарией».

Шоколадная мастерская

Мы посетим уникальную шоколадную мастерскую, единственную на Кипре. Создана она была английским шоколатье Джоном и его женой Пракси, которые радушно встретят вас у себя в гостях и с удовольствием покажут процесс приготовления их вкуснейшего авторского шоколада и обязательно предложат угоститься. Некоторые виды шоколадных конфет и вовсе эксклюзив на весь мир, так как готовятся с традиционными кипрскими сладостями.

Традиционная винодельня

Венцом этого экстремально-познавательного дня станет семейная деревенская винодельня, которая откроет вам секреты древнейшего кипрского ремесла. Здесь неспешно и размеренно создаются местные шедевры, от молодых сезонных вин до легендарного вина Кипра — Коммандарии, известного ещё с раннего Средневековья. Несколько тысячелетий назад кипрское вино в глиняных амфорах везли в Европу, а сегодня у вас будет возможность попробовать его под рассказы потомственных виноделов.

Важная информация

  • Аренда квадроциклов возможна только при наличии водительского удостоверения категории «А» или «Б», а так же паспорта в качестве залога.
  • Стоимость экскурсии указана с учётом трёхчасовой поездки на квадроциклах. По вашему пожеланию, время, проведённое на квадроциклах, может быть изменено как в большую, так и в меньшую сторону. Финальная цена, в таком случае, будет согласована дополнительно.
  • Цена на группу с детьми согласуется отдельно.
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорт (в качестве залога), удобную спортивную одежду, головные уборы, водительское удостоверение категории ”Б“ (для водителя).
  • Протяженность: до 270 км; Серпантин: до 80 км; Высота подъёма: до 1600 м; Число остановок: 18; Пеший участок: до 1600 м.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Аренда квадроциклов на 3 часа
  • Дегустация на фабриках
  • Питьевая вода в дороге
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии (стоимость обеда с вином в традиционной таверне — 12 евро на человека)
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Аренда квадроциклов возможна только при наличии водительского удостоверения категории «А» или «Б», а так же паспорта в качестве залога.
  • Стоимость экскурсии указана с учётом трёхчасовой поездки на квадроциклах. По вашему пожеланию, время, проведённое на квадроциклах, может быть изменено как в большую, так и в меньшую сторону. Финальная цена, в таком случае, будет согласована дополнительно.
  • Цена на группу с детьми согласуется отдельно.
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, паспорт (в качестве залога), удобную спортивную одежду, головные уборы, водительское удостоверение категории ”Б“ (для водителя).
  • Протяженность: до 270 км Серпантин: до 80 км Высота подъёма: до 1600 м Число остановок: 18 Пеший участок: до 1600 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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