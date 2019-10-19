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Побывать в горных деревушках, попробовать местные угощения и прочувствовать атмосферу острова

Сергей
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Сергей – представитель гидов
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри — экскурсия в горы Троодос очарует вас.

На западе Кипра, на вершинах знаменитых гор и у их подножия, вы прикоснётесь к местной жизни и узнаете все тайны острова.

Традиции и обычаи, быт и привычки киприот откроются вам в горах Троодоса.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Троодос — душа Кипра
Троодос — душа Кипра

Что вас ожидает

Идиллия кипрских деревушек
Вы проникнетесь сельским колоритом в горных селениях — Лания, Педулас и Омодос. Узнаете, почему первую называют деревней художников, и погуляете по её живописным улочкам. В Педуласе я приведу вас к церкви Архангела Михаила и поделюсь её историей. Поясню, чем знаменита деревня Омодос, и расскажу о кипрских традициях. Мы поговорим об укладе жизни в горных деревушках Троодоса и особенностях характера местных.

Очарование древних святынь острова
Я отвезу вас к горным монастырям, которые хранят воспоминания об античности. В монастыре Троодитисса вы услышите истории о чудодейственной иконе, хранящейся здесь, и разберётесь, как появилась религиозная обитель. На вершине горы, среди высоких сосен, полюбуетесь Киккским монастырём и поймёте, из-за чего его называют царским и почему он известен во всём мире.

Тонкости местной гастрономии
Конечно, я открою вам не только культуру, историю и жизнь киприотов — вы познаете вкусы и ароматы острова. На винодельном заводе «Lamburi» мы обсудим производство местного вина: вы прогуляетесь по цехам завода и продегустируете его лучшие вина. После мы отправимся на обед в таверну, где вы сможете попробовать сыр Халуми, баранье клефтико, мусаку, греческий салат и бараньи рёбрышки. Мы обсудим национальную кухню острова и интересные местные обычаи.

Кроме того, приготовьтесь к покорению Олимпа: мы поднимемся на вершину самой высокой горы Кипра, чтобы полюбоваться живописным видом на остров.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед — 10-15 € с человека.
  • Трансфер осуществляется из любого города Кипра (уточняйте в переписке).
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
Троодос — душа Кипра
Троодос — душа Кипра
Троодос — душа Кипра
Троодос — душа Кипра
Троодос — душа Кипра
Троодос — душа Кипра
Троодос — душа Кипра
Троодос — душа Кипра
Троодос — душа Кипра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей. Я провожу экскурсии по Кипру с 2000 года, за это время я наработал большой опыт и набрал отличную профессиональную команду для первоклассного сервиса. Я люблю Кипр, и мне нравится работать гидом! Для меня счастье делиться с путешественниками своими знаниями, рассказывая об удивительных исторических местах. Клиенты для меня, в первую очередь, друзья! Я вижу в их глазах любознательность и жажду увидеть что-нибудь необыкновенное, познать тайное. И я люблю помогать им в этом, рассказывая об истории, архитектуре, традициях. Мне нравится, когда путешественники берут с собой на экскурсию детей, которые без устали готовы впитывать в себя впечатления от тех историй, что я рассказываю. Их интерес всегда неподдельно искренен. Но лучшая благодарность для меня, когда мои спутники, независимо от возраста, начинают относиться ко мне как к другу, ведь к ним я отношусь так же
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

19 октября 2019
Заранее договорились о посещении монастыря Иоанна Лампидиста и были просто очарованы как самим монастырем с его великолепными фресками, так и самой деревней Калопанайотис с венецианским мостом, висячими террасами, узенькими улочками и фуникулером (!). Всем любителям Макса Фрая добро пожаловать !
Также посетили монастыри Киккский и Троодитисса, каждый из них интересен и индивидуален, это нужно видеть и прочувствовать.
Ну и после пищи духовной, как же на Кипре без винодельньни.
День прошел очень насыщенно и разнообразно. Спасибо экскурсоводу Павлу. Всем хорошего отдыха и разнообразных впечатлений !

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