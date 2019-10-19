Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас
Погрузитесь в атмосферу кипрских деревушек, посетите древние монастыри и насладитесь местной гастрономией на индивидуальной экскурсии в горы Троодос.
На западе Кипра, среди живописных пейзажей, вы узнаете о традициях и обычаях местных жителей, посетите винодельню и попробуете лучшие вина острова. Это путешествие подарит вам уникальные впечатления и позволит увидеть Кипр с новой стороны
Вы проникнетесь сельским колоритом в горных селениях — Лания, Педулас и Омодос. Узнаете, почему первую называют деревней художников, и погуляете по её живописным улочкам. В Педуласе я приведу вас к церкви Архангела Михаила и поделюсь её историей. Поясню, чем знаменита деревня Омодос, и расскажу о кипрских традициях. Мы поговорим об укладе жизни в горных деревушках Троодоса и особенностях характера местных.
Очарование древних святынь острова
Я отвезу вас к горным монастырям, которые хранят воспоминания об античности. В монастыре Троодитисса вы услышите истории о чудодейственной иконе, хранящейся здесь, и разберётесь, как появилась религиозная обитель. На вершине горы, среди высоких сосен, полюбуетесь Киккским монастырём и поймёте, из-за чего его называют царским и почему он известен во всём мире.
Тонкости местной гастрономии
Конечно, я открою вам не только культуру, историю и жизнь киприотов — вы познаете вкусы и ароматы острова. На винодельном заводе «Lamburi» мы обсудим производство местного вина: вы прогуляетесь по цехам завода и продегустируете его лучшие вина. После мы отправимся на обед в таверну, где вы сможете попробовать сыр Халуми, баранье клефтико, мусаку, греческий салат и бараньи рёбрышки. Мы обсудим национальную кухню острова и интересные местные обычаи.
Кроме того, приготовьтесь к покорению Олимпа: мы поднимемся на вершину самой высокой горы Кипра, чтобы полюбоваться живописным видом на остров.
Организационные детали
Трансфер осуществляется из любого города Кипра (уточняйте в переписке)
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Обед оплачивается дополнительно — 10-15 € с человека
Маршрут описан в максимально возможном объеме и может быть скорректирован по вашему запросу и пожеланиям: например, мы уберем некоторые локации, чтобы провести больше времени в других, или минимизируем путь по горным серпантинам, если вы плохо переносите дорогу.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Протарасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 4 часа 40 минут
Провели экскурсии для 164 туристов
Меня зовут Сергей. Я провожу экскурсии по Кипру с 2000 года, за это время я наработал большой опыт и набрал отличную профессиональную команду для первоклассного сервиса. Я люблю Кипр, и читать дальшеуменьшить
мне нравится работать гидом! Для меня счастье делиться с путешественниками своими знаниями, рассказывая об удивительных исторических местах. Клиенты для меня, в первую очередь, друзья! Я вижу в их глазах любознательность и жажду увидеть что-нибудь необыкновенное, познать тайное. И я люблю помогать им в этом, рассказывая об истории, архитектуре, традициях. Мне нравится, когда путешественники берут с собой на экскурсию детей, которые без устали готовы впитывать в себя впечатления от тех историй, что я рассказываю. Их интерес всегда неподдельно искренен. Но лучшая благодарность для меня, когда мои спутники, независимо от возраста, начинают относиться ко мне как к другу, ведь к ним я отношусь так же
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
Заранее договорились о посещении монастыря Иоанна Лампидиста и были просто очарованы как самим монастырем с его великолепными фресками, так и самой деревней Калопанайотис с венецианским мостом, висячими террасами, узенькими улочками читать дальшеуменьшить
и фуникулером (!). Всем любителям Макса Фрая добро пожаловать! Также посетили монастыри Киккский и Троодитисса, каждый из них интересен и индивидуален, это нужно видеть и прочувствовать. Ну и после пищи духовной, как же на Кипре без винодельньни. День прошел очень насыщенно и разнообразно. Спасибо экскурсоводу Павлу. Всем хорошего отдыха и разнообразных впечатлений!
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Я
Яна
Эффективно организовано, интересно рассказано. Спасибо и компании, и гиду Андрею. Маршрут фактически составили по пожеланиям на базе основного (за гибкость отдельное спасибо), потом по ходу еще раз адаптировали. Успели охватить все ключевые читать дальшеуменьшить
запланированные пункты: Водопад Хантара; Монастырь Троодитисса; Педулас и церковь Арх. Михаила Киккский монастырь; Kalopanayiotis и церковь Иоанна Лампадиста; Какопетрия с храмом Николая Чудотворца И на отель Беренгария снаружи через забор с колючей проволокой посмотрели:))). В общем все отлично.
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Ольга
Спасибо за интересную экскурсию, которую для нас провёл гид Андрей! Это было очень насыщенное, но не утомительное путешествие на комфортном автомобиле. Андрей прекрасный рассказчик, знающий историю Кипра, аккуратный водитель. Экскурсию рекомендуем, все понравилось!
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Т
Татьяна
Была на экскурсии с гидом Екатериной. Много раз была Кипре, но открыла для себя совсем другой Кипр. Екатерина прекрасный гид-эксперт по Кипру, приятный рассказчик, комфортный водитель. Благодарю!
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О
Ольга
Очень не люблю оставлять негативные отзывы.. но пусть другие люди будут в курсе… Описание экскурсии не соответствует действительности. Перечислено максимум объектов, которые невозможно уложить в заявленное время. Мы были в читать дальшеуменьшить
таком предвкушении! В итоге- полное разочарование (особенно обидно за ребёнка). Из 8 часов мы находились в дороге(включая долгий серпантин) более 6 часов. Не видели: 2 деревни из трёх заявленных, обед и кипрская кухня и традиции тоже нет, не поднимались на гору Олимп! В остатке- одна деревня "бегом-бегом" (минут 20-25), а заявлено "прогуляться по улочкам", монастыри тоже бегом, что особенно обидно. Про винодельню: 7 минут дегустация и идёте покупать вино, на этом ВСЁ. Никаких цехов, лозы, процесса… Измученные дорогой, никакого наслаждения прекрасными монастырями.. позвонили организатору и услышали, что это нормально! То, что не увидели половины заявленного- это нормально! В сухом остатке - оплаченная дорога 6 часов и "галопом по Европам". Понимаю, что на бензин потрачено и водитель за рулем тоже устаёт, но НАМ ЭТО НЕ НАДО! Вы должны были предупредить! Ребенок еле доехал на таблетках
Сергей
Ответ организатора:
Ольга, добрый день.
Благодарим вас за ваш отзыв. Нам очень жаль, что у вас остались такие впечатления от экскурсии.
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проговорить все моменты, о которых вы пишете. Что бы не дезинформировать будущих туристов. Этот маршрут является наиболее популярным, и в качестве обзорной экскурсии проводится у нас каждый день туристического сезона уже много лет. Маршрут описан в максимально возможном объеме, и тк экскурсия индивидуальная, корректируется под каждый запрос, личные интересы, ритм посещения достопримечательностей, а так же с учётом города выезда.
И ещё несколько нюансов:
Если наших клиентов сильно укачивает в машине, они обычно всегда нас предупреждают на этапе бронирования и мы советуем скорректировать маршрут, чтобы минимизировать горные серпантины. Тк иногда укачиваение действительно бывает проблемой, и люди всегда об этом знают, особенно когда всегда имеют при себе соответствующие лекарства. Как и оказалось в данном случае.
В начале поездки гид обсудил детали маршрута и в ходе экскурсии показал максимум, с учётом личных пожеланий и продолжительности экскурсии. В каждой из посещённых достопримечательностей было проведено достаточно времени (например в монастыре Киккос около 40 минут, на винодельне 1 час). От обеда Ольга отказалась сама.
По поводу посещения цехов винодельни - мы посещаем действующие винодельни в горах, это не музеи. Там действительно производят вино. И в тот день был процесс разлива коммандарии. А по правилам производства, этот процесс закрытый, посторонних не пускают.
Гид был очень лоялен к вашим пожеланиям, просьбам, к состоянию укачивания. По просьбам делал остановки для фото, дал вам больше времени в монастырях. Очень обидно, что вы после всего этого решили написать такой отзыв.