Экскурсии по Протарасу на машине с гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «На машине» в Протарасе на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Кипр за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Троодос, Фамагуста и Вароша
Погрузитесь в атмосферу Кипра за один день: деревня Лефкара, монастырь Махерас, горы Троодоса, город-призрак и средневековая Фамагуста
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
335 за всё до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Протараса
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри - экскурсия в горы Троодос очарует вас
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным городам острова
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
196 за всё до 4 чел.
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
За один день вы убедитесь, что кроме моря и пляжа на Кипре есть и другие примечательные уголки, которые придутся по душе и взрослым, и детям
Начало: У вашего отеля в городе и окрестностях
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
185 за всё до 4 чел.
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное из Протараса
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Увлекательная автомобильная экскурсия по Айя-Напе и Протарасу
Приглашаем на автомобильную прогулку по Айя-Напе и Протарасу. Увидим потрясающие места, остановимся для фото и насладимся морскими красотами
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
174 за всё до 4 чел.
Сокровища мыса Каво Греко
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Сокровища мыса Каво Греко: приключенческий тур на автомобиле
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по самым живописным уголкам юго-восточного Кипра. Пещеры, пляжи и панорамные виды ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
134 за всё до 4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Семейное путешествие по Кипру: верблюды, мечеть Хала Султан Текке и соляные озера. Парк верблюдов, катание на животных и уникальные достопримечательности
Начало: у вашего отеля в городе и его окрестностях
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
185 за всё до 4 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Протараса)
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Протараса)
Отправляйтесь на мыс Греко из Протараса! Вас ждут природные арки, морские пещеры, церковь Анаргири и секретные тропы. Узнайте больше о жизни на Кипре
Начало: У места вашего проживания
10 июня в 09:00
11 июня в 08:30
189 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    29 мая 2024
    Весь Кипр за 1 день
    Обязательно к посещению! Если вы уже были на Кипре, но ничего не поняли, если с вами дети, если вы интересуетесь историй,
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    культурой, религией, природой и вообще ищущий нового человек-эта экскурсия-открытие для вас! По фактам: Ирина знает абсолютно все о Кипре и не только. Про что бы она не рассказывала, будет неизменно интересно, систематизированно и глубоко. Маршрут построен очень грамотно, и, несмотря на свою внушительную продолжительность, пролетает на одном дыхании. А еще Ирина очень жизнелюбивый, приветливый и компанейский человек, влюбленный в Мир! Подписываюсь под словами предыдущего экскурсанта, «если есть на свете Гид, это Ирина».

  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
    Прекрасно организованная экскурсия по Северному Кипру! Ирина -интересно и доступно все рассказывает, с множеством исторических фактов, легенд, сюжетов из современной
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    жизни киприотов. Мы уже более 20-лет приезжаем на остров, но многое узнали впервые. Большое спасибо за незабываемый день! Рекомендую эту экскурсию, вы словно посетите машину времени: от античного Саламиса, через средневековую Фамагусту к современному городу-призраку Вароша.

  • В
    Вера
    5 мая 2024
    Весь Кипр за 1 день
    Все отлично! Пунктуально, информативно, душевно. Очень рекомендуем.
    Все отлично! Пунктуально, информативно, душевно. Очень рекомендуем
  • Ф
    Фаина
    2 мая 2024
    Сокровища мыса Каво Греко
    Экскурсия была просто замечательная. Экскурсовод Ирина очень знающий и хороший рассказчик. Видно, как она любит страну о которой говорит. Красота мест, где мы побывали была просто сказочная. .
  • П
    Павел
    22 апреля 2024
    Весь Кипр за 1 день
    Я посетил более 50 стран, сколько то там раз заказывал экскурсии, из них сколько то там раз на трипстере …
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    Ребята, это лучшая экскурсия на которой я был. Просто берите и всё… это Мерседес АМГ 63 в тюнинге) я не знаю как сказать, это настоящий ГИД! С всеми знаниями и умениями, мне показали все что я хотел и даже не много больше! Короче я более чем доволен. Отдельное спасибо ребятам из Трипстера, за то что исправили ту неловкую ситуация в Лисабоне и компенсировали её данной экскурсией! Ребята мы в расчете;))) Гид 100 из 100! Все бы такие у вас были, я бы только лайки ставил 😁 за ранее извиняюсь, за свою излишнюю избирательность, ну что тут скажешь … рекомендую!

    Я посетил более 50 стран, сколько то там раз заказывал экскурсии, из них сколько то там
  • Н
    Николай
    18 октября 2023
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
    Очень интересно, содержательно и динамично. Ольга компетентный и хорошо знающий регион гид.
  • И
    Ирина
    12 октября 2023
    Сокровища мыса Каво Греко
    Довольны экскурсией, понравилось все
  • Е
    Елена
    13 сентября 2023
    Сокровища мыса Каво Греко
    Комфортное неутомительное путешествие, охватившее все природные достопримечательности региона. Было очень интересно и приятно. Вишенкой на торте Cavo Gkreco- купание на пляже Konnos beach. Спасибо за отлично проведённый день!
  • Э
    Эдик
    10 сентября 2023
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
    Были на экскурсии с Ириной. Получили массу удовольствия. Узнали много нового. В том числе и о современной жизни Кипра и его истории. Рекомендуем от всей души.
  • G
    GENYA
    7 сентября 2023
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Протараса)
    Мы хотим поблагодарить Серго за такую интересную и увлекательную экскурсию, по таким красивым местам. До сих пор вспоминаем эту экскурсию. Время пробежало
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    незаметно, успели много посмотреть, попали в парк скульптур в Айа-Напе, что даже не было запланировано. Сергo проводил экскурсию в нашем темпе, все рассказал, все показал, увидели исключительные места на Кипре. Море просто изумительное, увидели его во всей красе. Если ещё раз будем на Кипре, снова закажем экскурсию с Серго. Серго много нас фотографировал. Фотографии получились обалденные Память на всю жизнь. За это особенное спасибо. Удачи вам, Серго, в вашей замечательной и благородный профессии. Женя и Дима. Отдыхали в Протарасе.

Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «На машине»

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  4. В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
  5. Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное из Протараса
Сколько стоит экскурсия по Протарасу в июне 2024
Сейчас в Протарасе в категории "На машине" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 134 до 335. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
Экскурсии на русском языке в Протарасе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год на машине, 66 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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