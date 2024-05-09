1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
За один день вы убедитесь, что кроме моря и пляжа на Кипре есть и другие примечательные уголки, которые придутся по душе и взрослым, и детям
Начало: У вашего отеля в городе и окрестностях
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сокровища мыса Каво Греко: приключенческий тур на автомобиле
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по самым живописным уголкам юго-восточного Кипра. Пещеры, пляжи и панорамные виды ждут вас
Завтра в 08:30
7 июля в 13:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным городам острова
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 мая 2024Прекрасно организованная экскурсия по Северному Кипру! Ирина -интересно и доступно все рассказывает, с множеством исторических фактов, легенд, сюжетов из современной
- ФФаина2 мая 2024Экскурсия была просто замечательная. Экскурсовод Ирина очень знающий и хороший рассказчик. Видно, как она любит страну о которой говорит. Красота мест, где мы побывали была просто сказочная. .
- ННиколай18 октября 2023Очень интересно, содержательно и динамично. Ольга компетентный и хорошо знающий регион гид.
- ИИрина12 октября 2023Довольны экскурсией, понравилось все
- ЕЕлена13 сентября 2023Комфортное неутомительное путешествие, охватившее все природные достопримечательности региона. Было очень интересно и приятно. Вишенкой на торте Cavo Gkreco- купание на пляже Konnos beach. Спасибо за отлично проведённый день!
- ЭЭдик10 сентября 2023Были на экскурсии с Ириной. Получили массу удовольствия. Узнали много нового. В том числе и о современной жизни Кипра и его истории. Рекомендуем от всей души.
- ННаталья1 июня 2023Очень понравилась эта экскурсия всей нашей семье! Ирина замечательный гид. Я всем искренне советую брать эту экскурсию, вы не пожалеете.
- ООксана18 октября 2021Я не любитель долгих и массовых экскурсий Поэтому на Кипре,я могу точно посоветовать Гида Ирину (она живет на Кипре с 1994
- ААлла16 октября 2021Экскурсия прошла на отлично! Ирина рассказала много интересного как по теме экскурсии, так и по истории Кипра, доступно, содержательно и увлекательно! Дети в восторге, а уж как понравились ослики и катание на них- не передать словами! Спасибо Вам огромное, однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Протарасу в июле 2024
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