Экскурсии выходного дня в Протарасе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Протарасе на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
За один день вы убедитесь, что кроме моря и пляжа на Кипре есть и другие примечательные уголки, которые придутся по душе и взрослым, и детям
Начало: У вашего отеля в городе и окрестностях
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
185 за всё до 4 чел.
Сокровища мыса Каво Греко
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Сокровища мыса Каво Греко: приключенческий тур на автомобиле
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по самым живописным уголкам юго-восточного Кипра. Пещеры, пляжи и панорамные виды ждут вас
Завтра в 08:30
7 июля в 13:00
134 за всё до 4 чел.
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным городам острова
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 мая 2024
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
    Прекрасно организованная экскурсия по Северному Кипру! Ирина -интересно и доступно все рассказывает, с множеством исторических фактов, легенд, сюжетов из современной
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    жизни киприотов. Мы уже более 20-лет приезжаем на остров, но многое узнали впервые. Большое спасибо за незабываемый день! Рекомендую эту экскурсию, вы словно посетите машину времени: от античного Саламиса, через средневековую Фамагусту к современному городу-призраку Вароша.

  • Ф
    Фаина
    2 мая 2024
    Сокровища мыса Каво Греко
    Экскурсия была просто замечательная. Экскурсовод Ирина очень знающий и хороший рассказчик. Видно, как она любит страну о которой говорит. Красота мест, где мы побывали была просто сказочная. .
  • Н
    Николай
    18 октября 2023
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
    Очень интересно, содержательно и динамично. Ольга компетентный и хорошо знающий регион гид.
  • И
    Ирина
    12 октября 2023
    Сокровища мыса Каво Греко
    Довольны экскурсией, понравилось все
  • Е
    Елена
    13 сентября 2023
    Сокровища мыса Каво Греко
    Комфортное неутомительное путешествие, охватившее все природные достопримечательности региона. Было очень интересно и приятно. Вишенкой на торте Cavo Gkreco- купание на пляже Konnos beach. Спасибо за отлично проведённый день!
  • Э
    Эдик
    10 сентября 2023
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Протараса)
    Были на экскурсии с Ириной. Получили массу удовольствия. Узнали много нового. В том числе и о современной жизни Кипра и его истории. Рекомендуем от всей души.
  • Н
    Наталья
    1 июня 2023
    В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
    Очень понравилась эта экскурсия всей нашей семье! Ирина замечательный гид. Я всем искренне советую брать эту экскурсию, вы не пожалеете.
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    Так хорошо Ирина знает страну,культуру а самое главное историю. Мы остались под большим впечатлением! Искренне желаем Ирине хороших клиентов а главное сил и процветания! Спасибо Ирина!

  • О
    Оксана
    18 октября 2021
    В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
    Я не любитель долгих и массовых экскурсий Поэтому на Кипре,я могу точно посоветовать Гида Ирину (она живет на Кипре с 1994
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    года) и ее дочь Августу Если с Вами Киприот,а Августа на 50% киприотка,Вы можете забыть о своём ребёнке Так оно и есть! И к сути,5 часовая экскурсия в компании этих прекрасных дам это: Прежде всего интереснейший,пропитанный историческими датами рассказ о Кипре на автомобиле с кондиционером (это важно,все таки +36) ✅Посещение гончарной мастерской и изготовление вазы ✅Посещение ослиной фермы (негласного символа Кипра) ✅Посещение монастыря св. Кендея ✅Посещение этнографического частного дома-музея Между тем проехать по территории Англии,между Греческой и Турецкой территории Это одновременно увлекательное и волнительное (даже страшненькое)чувство,проезд между 2 блокпостами И у увидеть со смотровой площадки город-призрак Вароша Спасибо,Ирина и Августа! Советуем на все 250%💜

  • А
    Алла
    16 октября 2021
    В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
    Экскурсия прошла на отлично! Ирина рассказала много интересного как по теме экскурсии, так и по истории Кипра, доступно, содержательно и увлекательно! Дети в восторге, а уж как понравились ослики и катание на них- не передать словами! Спасибо Вам огромное, однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Протарасу в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Протарасу в июле 2024
Сейчас в Протарасе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 200. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
Экскурсии на русском языке в Протарасе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 25 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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