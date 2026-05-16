Для тех кто действительно хочет проникнуться духом кочевых народов Кыргызстана, пройтись тропами среди скалистых диких берегов и каньонов и увидеть свое отражение в водной глади озера Иссык-Куль.
Всего 4 часа дороги
Всего 4 часа дороги
Описание экскурсииМаршрут нашего путешествия Свой маршрут мы начинаем из г. Бишкека, где забираем вас на комфортном внедорожнике из вашего отеля/квартиры и незамедлительно направляемся в сторону озера Иссык-Куль, вдоль заливных лугов и тянь-шаньских гор. Мы проедем сквозь Боомское ущелье, которое соединяет город с Иссык-Кульской областью и является основой для скоростной трассы, Благодаря этому мы доберемся до берега озера уже через 3-4 часа. Южный берег озера Иссык-Куль Достигнув озера Иссык-Куль, мы с вами начнем огибать его по южному берегу, что бы захватить максимальное разнообразие дикой природы Кыргызстана. Южный берег по всем параметрам является фаворитом среди искателей потрясающих воображение локаций. Этот берег практически не тронут цивилизацией, на всем его протяжении лишь несколько населенных пунктов, но огромное количество атмосферных пейзажей, которых вы больше не встретите нигде в Кыргызстане. Это выжженные солнцем огромные каньоны, дикие пляжи с кристально чистейшей водой озера и конечно атмосферные панорамы гор на противоположном берегу, возвышающиеся на фоне лазурного озера. Долина Ак-Сай По южному берегу мы направляемся через перевал Кекскен-Бель к той самой легендарной системе каньонов Ак-сай, которая по праву может считаться одним из красивейших каньонных систем на южном берегу. Ярко красные каменные «стены» и причудливые формирования, образованные тысячами лет, обдуваемые миллионами горных ветров и обожженные миллиардами палящих солнечных лучей. Это именно то что будет ждать вас в этих каньонах. Так же мы обязательно посетим смотровую панорамную площадку, расположенную рядом с системой каньонов, чтобы вы могли сохранить для себя ваши ощущения в виде потрясающих снимков. В летний период, или для тех кто силен духом и готов окунуться в очищающие воды магического Иссык-Куля в любой сезон, мы сделаем остановку на одном из диких песчаных пляжей. На пляже вас будет ждать небольшой «пикник» из горного чая с печенками и возможность дать отдых глазам и ушам, созерцая яркую водную гладь и слушая шелест прибрежных волн. Ну и в завершении нашей поездки, проехав по южному берегу в обратном направлении мы заглянем и на северный берег, чтобы вы могли сравнить и оценить весь контраст таких близких, но одновременно таких разных берегов. На северном берегу мы можем остановиться на ужин (по желанию) в одном из аутентичных кафе, где мало туристов но при этом огромное разнообразие блюд настоящей местной Кыргызской кухни. По завершению нашего тура, мы доставим вас обратно в отель г. Бишкек или, при необходимости, сразу в аэропорт к вашему рейсу. Важная информация: Мы нацелены на ваш комфорт и безопасность, поэтому никаких «технических остановок» и заездов в «прокормленные» места, где вам навязывают еду и сувениры по завышенным ценам. Места для остановок выбираете исключительно вы, а мы будем только рекомендовать хорошие локации для съемок и места с действительно вкусной кухней.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Ак-Сай
- Долину забытых рек
- Южный берег озера Иссык-Куль
- Северный берег озера Иссык-Куль
- Юрточный лагерь
- Дикий пляж
Что включено
- Полный трансфер
- Оплата всех проездов к достопримечательностям (каньоны, панорама)
- Пикник из чая и печенек в первом дне
- Дождевики на случай непогоды или сильного ветра
- Питьевая вода, бутилированная
Что не входит в цену
- Еда в кафе и ресторанах на маршруте (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Мы нацелены на ваш комфорт и безопасность
- Поэтому никаких "технических остановок" и заездов в "прокормленные" места
- Где вам навязывают еду и сувениры по завышенным ценам. Места для остановок выбираете исключительно вы
- А мы будем только рекомендовать хорошие локации для съемок и места с действительно вкусной кухней
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии на «Ак-Сай - долина забытых рек»
Индивидуальная
до 3 чел.
Плато Арабель - место, где облака касаются земли
Плато Арабель - уникальное место в Кыргызстане. Здесь на высоте 3891 метров можно увидеть тундровую долину, окружённую горами. Пейзажи завораживают
18 мая в 09:00
19 мая в 07:00
€365 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Национальный парк «Ала-Арча»: приключение в горах близ Бишкека
Погрузитесь в мир горных пейзажей и культурных открытий в Ала-Арче. Насладитесь видами и вкусами Кыргызстана
Начало: По вашему адресу в Бишкеке
18 мая в 10:00
19 мая в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бодрый день! Прогулка в ущелье Оруу-Сай и кофе в облаках
Насладитесь уникальной природой Кыргызстана без утомительных походов. Комфортная поездка с панорамными видами и ароматным кофе на высоте
Завтра в 11:30
22 мая в 11:30
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Суусамырская долина из Бишкека
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха во время экскурсии в Суусамырскую долину. Вас ждут незабываемые виды и приключения
Начало: У Вашего отеля
Завтра в 08:00
18 мая в 08:00
€384 за всё до 4 чел.
$330 за экскурсию