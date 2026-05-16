Всего 4 часа дороги читать дальше уменьшить отделяет вас от погружение в совершенно иной мир южного, нетронутого прогрессом, дикого берега озера Иссык-Куль.



Берега, который поразит вас своими красками природы, величественными системами каньонов в долине забытых рек и, конечно же, своей уникальной аутентичной атмосферой. Для тех кто действительно хочет проникнуться духом кочевых народов Кыргызстана, пройтись тропами среди скалистых диких берегов и каньонов и увидеть свое отражение в водной глади озера Иссык-Куль.Всего 4 часа дороги

Алексей Ваш гид в Бишкеке Индивидуальная экскурсия $330 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский Язык проведения 10 часов 1-3 человека

Описание экскурсии Маршрут нашего путешествия Свой маршрут мы начинаем из г. Бишкека, где забираем вас на комфортном внедорожнике из вашего отеля/квартиры и незамедлительно направляемся в сторону озера Иссык-Куль, вдоль заливных лугов и тянь-шаньских гор. Мы проедем сквозь Боомское ущелье, которое соединяет город с Иссык-Кульской областью и является основой для скоростной трассы, Благодаря этому мы доберемся до берега озера уже через 3-4 часа. Южный берег озера Иссык-Куль Достигнув озера Иссык-Куль, мы с вами начнем огибать его по южному берегу, что бы захватить максимальное разнообразие дикой природы Кыргызстана. Южный берег по всем параметрам является фаворитом среди искателей потрясающих воображение локаций. Этот берег практически не тронут цивилизацией, на всем его протяжении лишь несколько населенных пунктов, но огромное количество атмосферных пейзажей, которых вы больше не встретите нигде в Кыргызстане. Это выжженные солнцем огромные каньоны, дикие пляжи с кристально чистейшей водой озера и конечно атмосферные панорамы гор на противоположном берегу, возвышающиеся на фоне лазурного озера. Долина Ак-Сай По южному берегу мы направляемся через перевал Кекскен-Бель к той самой легендарной системе каньонов Ак-сай, которая по праву может считаться одним из красивейших каньонных систем на южном берегу. Ярко красные каменные «стены» и причудливые формирования, образованные тысячами лет, обдуваемые миллионами горных ветров и обожженные миллиардами палящих солнечных лучей. Это именно то что будет ждать вас в этих каньонах. Так же мы обязательно посетим смотровую панорамную площадку, расположенную рядом с системой каньонов, чтобы вы могли сохранить для себя ваши ощущения в виде потрясающих снимков. В летний период, или для тех кто силен духом и готов окунуться в очищающие воды магического Иссык-Куля в любой сезон, мы сделаем остановку на одном из диких песчаных пляжей. На пляже вас будет ждать небольшой «пикник» из горного чая с печенками и возможность дать отдых глазам и ушам, созерцая яркую водную гладь и слушая шелест прибрежных волн. Ну и в завершении нашей поездки, проехав по южному берегу в обратном направлении мы заглянем и на северный берег, чтобы вы могли сравнить и оценить весь контраст таких близких, но одновременно таких разных берегов. На северном берегу мы можем остановиться на ужин (по желанию) в одном из аутентичных кафе, где мало туристов но при этом огромное разнообразие блюд настоящей местной Кыргызской кухни. По завершению нашего тура, мы доставим вас обратно в отель г. Бишкек или, при необходимости, сразу в аэропорт к вашему рейсу. Важная информация: Мы нацелены на ваш комфорт и безопасность, поэтому никаких «технических остановок» и заездов в «прокормленные» места, где вам навязывают еду и сувениры по завышенным ценам. Места для остановок выбираете исключительно вы, а мы будем только рекомендовать хорошие локации для съемок и места с действительно вкусной кухней.

