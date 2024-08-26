Грандиозные виды

Наше путешествие начнётся в Бишкеке. Мы отправимся по живописной дороге вдоль реки Чу, наслаждаясь видами на горные хребты Тянь-Шаня и бескрайние поля с холмами. Через два часа мы сделаем первую остановку, чтобы полюбоваться слиянием двух полноводных рек. Далее, дорога перейдёт в извилистое шоссе с отвесными скалами неимоверной высоты, ведущее нас к новым природным красотам.

Путь к каньонам

Следующая остановка — величественные Каньоны Конорчек, напоминающие знаменитый Гранд-Каньон. Чтобы добраться до них, нам предстоит пройти по руслу древней реки, что добавит нотку приключений в наше путешествие. Нас ждёт треккинг с небольшими препятствиями, доступный для каждого участника.

От каньонов к высотам

После исследования каньонов мы направимся к озеру Иссык-Куль, предварительно посетив Орто-Токойское водохранилище. Затем мы покорим перевал Кубакы на высоте 2160 метров. Этот участок пути обещает увлекательные приключения и незабываемые виды природы Кыргызстана.

Жемчужина Кыргызстана

После горных приключений мы отправимся к озеру Иссык-Куль — гордости кыргызского народа. Нас ждут прогулки по берегу, где можно насладиться природной красотой и сделать великолепные фотографии на фоне величественных горных хребтов.

Вкусные воспоминания

На обратном пути в Бишкек мы остановимся, чтобы попробовать лучшие блюда национальной кухни Кыргызстана. Это будет идеальное завершение нашего путешествия, погружая нас в аутентичную культуру и позволяя насладиться местными гастрономическими угощениями. Важная информация: