Наше путешествие начнется в Бишкеке по дороге вдоль реки Чу, с потрясащими видами Тянь-Шань. Первая остановка — слияние рек. Затем извилистое шоссе ведет к Каньонам Конорчек, где нас ждет треккинг
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Грандиозные виды
Наше путешествие начнётся в Бишкеке. Мы отправимся по живописной дороге вдоль реки Чу, наслаждаясь видами на горные хребты Тянь-Шаня и бескрайние поля с холмами. Через два часа мы сделаем первую остановку, чтобы полюбоваться слиянием двух полноводных рек. Далее, дорога перейдёт в извилистое шоссе с отвесными скалами неимоверной высоты, ведущее нас к новым природным красотам.
Путь к каньонам
Следующая остановка — величественные Каньоны Конорчек, напоминающие знаменитый Гранд-Каньон. Чтобы добраться до них, нам предстоит пройти по руслу древней реки, что добавит нотку приключений в наше путешествие. Нас ждёт треккинг с небольшими препятствиями, доступный для каждого участника.
От каньонов к высотам
После исследования каньонов мы направимся к озеру Иссык-Куль, предварительно посетив Орто-Токойское водохранилище. Затем мы покорим перевал Кубакы на высоте 2160 метров. Этот участок пути обещает увлекательные приключения и незабываемые виды природы Кыргызстана.
Жемчужина Кыргызстана
После горных приключений мы отправимся к озеру Иссык-Куль — гордости кыргызского народа. Нас ждут прогулки по берегу, где можно насладиться природной красотой и сделать великолепные фотографии на фоне величественных горных хребтов.
Вкусные воспоминания
На обратном пути в Бишкек мы остановимся, чтобы попробовать лучшие блюда национальной кухни Кыргызстана. Это будет идеальное завершение нашего путешествия, погружая нас в аутентичную культуру и позволяя насладиться местными гастрономическими угощениями. Важная информация:
- Пожалуйста, возьмите с собой, головной убор (панама, кепка), солнцезащитный крем, дождевик.
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скалистые дороги Тянь-Шаня: Путешествие по извилистым дорогам с отвесными скалами Тянь-Шаня
- Природные чудеса Каньонов Конорчек: Исследование величественных каньонов, поражающих своими размерами и формами
- Панорамные виды Орто-Токойского водохранилища: Наблюдение за прекрасной панорамой Орто-Токойского водохранилища
- Озеро Иссык-Куль - жемчужина Кыргызстана: Прогулка по берегу озера с уникальными видами и возможностью поплавать в чистых водах
- Город рыбаков Балыкчи: Посещение города Балыкчи, известного как центр рыболовства на берегу Иссык-Куля
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле Тойота Секвойя
- Сопровождение опытного гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- Обед в местном кафе (~10€ соответственно на человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в вашем отеле
Завершение: Окончание экскурсии в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- С собой нужно взять удобную обувь
- Головной убор (панама, кепка)
- Солнцезащитный крем
- Дождевик
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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