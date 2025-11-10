Индивидуальная водная прогулка по горным рекам Бишкеке предлагает уникальную возможность насладиться рыбалкой в окружении потрясающих пейзажей. Участники смогут научиться ловить рыбу на искусственные приманки, насладиться свежим воздухом и природой. Весь день пройдет на природе с возможностью кемпинга и полевой кухни. Увлекательные истории у костра и незабываемые впечатления гарантированы. Отличный выбор для любителей активного отдыха и природы

Описание водной прогулки

Рыбалка в горных реках

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по рыбной ловле на искусственные приманки. Это отличный способ не только заполучить новые навыки, но и насладиться невероятными природными пейзажами.

Что вас ждет?

Полный день на природе, вдали от городской суеты.

Возможность освоить технику ловли рыбы, используя искусственные приманки.

Кемпинг с комфортом, где вы сможете отдохнуть и подзарядиться энергией.

Полевая кухня, где вы сможете попробовать приготовленную на открытом огне пищу.

Интересные истории у костра, которые создадут незабываемую атмосферу.

И многое другое, что сделает ваш день по-настоящему увлекательным!

Этот день подарит вам не только удовольствие от рыбалки, но и ценные воспоминания. Присоединяйтесь к нашей дружной команде и откройте для себя мир приключений на рыбалке!