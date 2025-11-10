Мои заказы

Форелевая прогулка по горным рекам

Увлекательная рыбалка в горных реках с мастер-классом по ловле на искусственные приманки. Проведите день на природе с полевой кухней и историями у костра
Индивидуальная водная прогулка по горным рекам Бишкеке предлагает уникальную возможность насладиться рыбалкой в окружении потрясающих пейзажей.

Участники смогут научиться ловить рыбу на искусственные приманки, насладиться свежим воздухом и природой. Весь день пройдет на природе с возможностью кемпинга и полевой кухни. Увлекательные истории у костра и незабываемые впечатления гарантированы. Отличный выбор для любителей активного отдыха и природы

5 причин купить эту прогулку

  • 🎣 Уникальная рыбалка на горных реках
  • 🌄 Потрясающие природные пейзажи
  • 🔥 Интересные истории у костра
  • 🍲 Полевые кулинарные удовольствия
  • 🛶 Индивидуальный подход и комфорт
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Горные реки

Описание водной прогулки

Рыбалка в горных реках

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по рыбной ловле на искусственные приманки. Это отличный способ не только заполучить новые навыки, но и насладиться невероятными природными пейзажами.

Что вас ждет?

  • Полный день на природе, вдали от городской суеты.
  • Возможность освоить технику ловли рыбы, используя искусственные приманки.
  • Кемпинг с комфортом, где вы сможете отдохнуть и подзарядиться энергией.
  • Полевая кухня, где вы сможете попробовать приготовленную на открытом огне пищу.
  • Интересные истории у костра, которые создадут незабываемую атмосферу.
  • И многое другое, что сделает ваш день по-настоящему увлекательным!

Этот день подарит вам не только удовольствие от рыбалки, но и ценные воспоминания. Присоединяйтесь к нашей дружной команде и откройте для себя мир приключений на рыбалке!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ущелье Иссык-Ата
  • Ущелье Туюк
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Рыболовные снасти и приманки
  • Мастер-класс
  • Обед (национальное блюдо куурдак, мясо приготовленное в казане на костре, хлеб, овощи, зелень, чай с травами)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бишкека

