Индивидуальная водная прогулка по горным рекам Бишкеке предлагает уникальную возможность насладиться рыбалкой в окружении потрясающих пейзажей.
Участники смогут научиться ловить рыбу на искусственные приманки, насладиться свежим воздухом и природой. Весь день пройдет на природе с возможностью кемпинга и полевой кухни. Увлекательные истории у костра и незабываемые впечатления гарантированы. Отличный выбор для любителей активного отдыха и природы
5 причин купить эту прогулку
- 🎣 Уникальная рыбалка на горных реках
- 🌄 Потрясающие природные пейзажи
- 🔥 Интересные истории у костра
- 🍲 Полевые кулинарные удовольствия
- 🛶 Индивидуальный подход и комфорт
Что можно увидеть
- Горные реки
Описание водной прогулки
Рыбалка в горных реках
Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по рыбной ловле на искусственные приманки. Это отличный способ не только заполучить новые навыки, но и насладиться невероятными природными пейзажами.
Что вас ждет?
- Полный день на природе, вдали от городской суеты.
- Возможность освоить технику ловли рыбы, используя искусственные приманки.
- Кемпинг с комфортом, где вы сможете отдохнуть и подзарядиться энергией.
- Полевая кухня, где вы сможете попробовать приготовленную на открытом огне пищу.
- Интересные истории у костра, которые создадут незабываемую атмосферу.
- И многое другое, что сделает ваш день по-настоящему увлекательным!
Этот день подарит вам не только удовольствие от рыбалки, но и ценные воспоминания. Присоединяйтесь к нашей дружной команде и откройте для себя мир приключений на рыбалке!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье Иссык-Ата
- Ущелье Туюк
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Рыболовные снасти и приманки
- Мастер-класс
- Обед (национальное блюдо куурдак, мясо приготовленное в казане на костре, хлеб, овощи, зелень, чай с травами)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
