Ущелье Иссык-Ата – экскурсии в Бишкеке

Найдено 5 экскурсий в категории «Ущелье Иссык-Ата» в Бишкеке на русском языке, цены от €149, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
169 отзывов
Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день
Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
186 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
57 отзывов
Путешествие по Тянь-Шанским горам: природа, культура, релакс
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
Начало: У вашего отеля
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
179 за всё до 6 чел.
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
175149 за всё до 4 чел.
Гранд-Каньон в миниатюре
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Гранд-Каньон в миниатюре: Уникальная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Кыргызстану, наслаждаясь захватывающими видами каньонов Конорчек, башни Бурана и горячих источников Иссык-Ата
Начало: У вашего отеля
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
197 за всё до 4 чел.
Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека
Научиться ловить рыбу в горных реках, полюбоваться пейзажами и отведать национальное блюдо на костре
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
265 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое Евгению за хорошо отлаженную
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    работу! Машина отличная, чистая, комфортная. Гид приветливый, вежливый, прекрасно знает все маршруты. Рекомендуем от души! С благодарностью, Саид, Дарья и Кира

    Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большоеСегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большоеСегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое
  • И
    Игорь
    19 мая 2024
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Все было чётко и грамотно организовано, от встречи в аэропорту Манас до возвращения в отель. Огромное спасибо Юрию за увлекательную экскурсию, глубокие познания достопримечательностей и местности. Дождливая погода не оказалась помехой для наслаждения горными пейзажами и бурными реками.
  • М
    Максим
    18 мая 2024
    3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
    Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки, чтобы покормить белок и синичек. Ребёнок был в восторге)). Привез в отличный ресторан, поменял маршрут по нашей просьбе. Выше всяких похвал!
    Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечкиВеликолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки
  • А
    Андрей
    17 мая 2024
    Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
    Очень интересная и насыщенная экскурсия! Получили огромное удовольствие и незабываемые впечатления! Юрий - прекрасный гид и просто очень приятный человек! Большое спасибо!!!
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
    Отличные впечатления от экскурсии с гидом Талантом. Природа и красота Кыргызстана очаровала нас. Столько необыкновенных природных достопримечательностей и мало туристов.
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    Думаю, что никто не пожалеет, выбрав гида Таланта для своего путешествия. У нас большой опыт индивидуальных экскурсий, и Талант несомненно один из лучших гидов. Пунктуальный, интеллигентный, образованный, предугадывающий ваши желания и ненавязчиво предлагающий действительно лучшие варианты для маршрута, фото, точек питания и пр. Отдельное спасибо Людмиле за помощь в организационных вопросах. Искренне рекомендуем.

  • А
    Алексей
    11 мая 2024
    Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
    Посетили данный тур вдвоём с супругой. Перед поездкой проговорили все детали, подстроили тур под наши пожелания. На ходу поменяли планы
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    из-за огромного количества людей, которые уехали в Ала-Арчу, и есть подозрение, что тур из-за этого получился даже лучше! Дмитрий провез нас по ущельям, показал местные красоты, очень подробно рассказал про историю этих мест, про их настоящее и будущее. Даже несмотря на то, что мы живём два года в Алмате и горами нас не удивить - горы в Кыргызстане превзошли все ожидания. Было очень красиво, интересно и познавательно. Теперь планируем вернуться осенью на более длительный тур:)

  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Из Бишкека - в Тянь-Шанские горы
    Спасибо большое команде тура! Были переживания по поводу погоды в горах, менеджер Мила и Дмитрий все объяснили, успокоили, коммуникация и
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    организация на высшем уровне) Отдельное спасибо гиду Бакыту, все рассказал, ехал очень комфортно и аккуратно, подстроился под наши пожелания!) Получили только положительные впечатления и обязательно вернемся еще!)

  • Д
    Денис
    11 августа 2023
    Гранд-Каньон в миниатюре
    Отличный маршрут, потрясающие места, гид Бакыт - замечательный профи своего дела, внимательный, адекватный и позитивный человек! Крайне рекомендую
  • В
    Всеволод
    10 июня 2023
    Гранд-Каньон в миниатюре
    У нас был гид Олег и с ним мы увидели все что хотели, плюс ко всему он интересно рассказывал разные
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    факты и истории. Из минусов, по-факту на месте любой из их трипов стоит в 2-3 раза дешевле чем у этого оператора, и ничего эксклюзивного или уникального не добавляется. Более того, за эти деньги могли бы предоставить хотя бы воду ($2), включить символичный вход на Сказку ($2), и в случае тура вокруг иссык-куля за $440 и обед ($10). В любом случае Иссык-Куль очень красивое и чрезвычайно разнообразное место, поэтому всем советую

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2023
    Гранд-Каньон в миниатюре
    Отличный 2 дневный тур по Каньонам и вершинам гор с купанием в соленом озере, где не тонешь, и Иссык-куле. Гид Канат - настоящий джигит, и машина у него, не машина, а вороной конь 🐎!

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Ущелье Иссык-Ата»

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  3. 3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Ущелье Иссык-Ата" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 149 до 265 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 251 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Ущелье Иссык-Ата», 251 ⭐ отзыв, цены от €149. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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