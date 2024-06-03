1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день
Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€186 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Тянь-Шанским горам: природа, культура, релакс
Встречайте величие Тянь-Шаня: открывайте живописные тропы, национальные традиции и целебные источники
Начало: У вашего отеля
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€179 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
3 в 1: природный парк Ала-Арча, плато Чункурчак и термы в ущелье Иссык-Ата
Перезагрузиться в живописных горных местах и узнать больше об особенностях региона
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
175€149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гранд-Каньон в миниатюре: Уникальная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Кыргызстану, наслаждаясь захватывающими видами каньонов Конорчек, башни Бурана и горячих источников Иссык-Ата
Начало: У вашего отеля
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€197 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Форелевая рыбалка и отдых на природе: поездка из Бишкека
Научиться ловить рыбу в горных реках, полюбоваться пейзажами и отведать национальное блюдо на костре
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€265 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья3 июня 2024Сегодня 3.06.24 у нас была экскурсия с гидом Евгением. Отличная экскурсия, провели время великолепно! Спасибо большое Евгению за хорошо отлаженную
- ИИгорь19 мая 2024Все было чётко и грамотно организовано, от встречи в аэропорту Манас до возвращения в отель. Огромное спасибо Юрию за увлекательную экскурсию, глубокие познания достопримечательностей и местности. Дождливая погода не оказалась помехой для наслаждения горными пейзажами и бурными реками.
- ММаксим18 мая 2024Великолепная экскурсия, потрясающие виды. Очень внимательный гид-водитель. Машина Land Cruiser 100. Предусмотрительный, взял с собой семечки, чтобы покормить белок и синичек. Ребёнок был в восторге)). Привез в отличный ресторан, поменял маршрут по нашей просьбе. Выше всяких похвал!
- ААндрей17 мая 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия! Получили огромное удовольствие и незабываемые впечатления! Юрий - прекрасный гид и просто очень приятный человек! Большое спасибо!!!
- ИИрина15 мая 2024Отличные впечатления от экскурсии с гидом Талантом. Природа и красота Кыргызстана очаровала нас. Столько необыкновенных природных достопримечательностей и мало туристов.
- ААлексей11 мая 2024Посетили данный тур вдвоём с супругой. Перед поездкой проговорили все детали, подстроили тур под наши пожелания. На ходу поменяли планы
- ННаталья8 мая 2024Спасибо большое команде тура! Были переживания по поводу погоды в горах, менеджер Мила и Дмитрий все объяснили, успокоили, коммуникация и
- ДДенис11 августа 2023Отличный маршрут, потрясающие места, гид Бакыт - замечательный профи своего дела, внимательный, адекватный и позитивный человек! Крайне рекомендую
- ВВсеволод10 июня 2023У нас был гид Олег и с ним мы увидели все что хотели, плюс ко всему он интересно рассказывал разные
- ДДмитрий4 июня 2023Отличный 2 дневный тур по Каньонам и вершинам гор с купанием в соленом озере, где не тонешь, и Иссык-куле. Гид Канат - настоящий джигит, и машина у него, не машина, а вороной конь 🐎!
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Ущелье Иссык-Ата»
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