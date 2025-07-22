Экскурсии по рекам в Бишкеке 2026

Найдено 6 экскурсий в категории «По рекам и каналам» в Бишкеке на русском языке, цены от €206. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Суусамырская долина из Бишкека
На машине
12 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Суусамырская долина из Бишкека
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха во время экскурсии в Суусамырскую долину. Вас ждут незабываемые виды и приключения
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €384 за всё до 4 чел.
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
Джиппинг
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
Прикоснуться к истории Кыргызстана и насладиться фантастическими горными пейзажами
26 авг в 07:00
27 авг в 07:00
от €206 за всё до 4 чел.
Башня Бурана, ущелье Кегети, термальные источники и 3 водопада за 1 день
Джиппинг
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Башня Бурана, ущелье Кегети, термальные источники и 3 водопада за 1 день
Начало: Бишкек, адрес обговаривается дополнительно
Расписание: По договоренности
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
$235 за всё до 4 чел.
Гранд Каньон в миниатюре
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гранд Каньон в миниатюре
Погрузитесь в атмосферу древнего Кыргызстана. Вас ждут каньоны Конорчек, башня Бурана и термальные источники Иссык-Ата
Начало: По договоренности
«Маршрут предполагает пешую прогулку к каньонам по устью реки — 4 км»
Расписание: Заказы в любое удобное для вас время.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Форелевая прогулка по горным рекам
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Форелевая прогулка по горным рекам
Увлекательная рыбалка в горных реках с мастер-классом по ловле на искусственные приманки. Проведите день на природе с полевой кухней и историями у костра
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
$370 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Суусамырская долина из Бишкека
Туристическая компания "Компас", организовавшая эту экскурсионную поездку, показала себя с самой лучшей стороны. Эмоции исключительно положительные, а воспоминания яркие. Буду
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рекомендовать Кыргызстан, как туристическое направление своим знакомым и близким, а компанию Компас" - в качестве замечательных сопровождающих, которые могут организовать незабываемые экскурсии и приключения. Ещё раз благодарю гидов Айбека и Ришада. Ришаду - отдельный респект, это профессионал и энтузиаст своего дела

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М
Суусамырская долина из Бишкека
Ездили в Суусамырскую долину вместе с гидом Мирланом. В пути узнали много фактов об истории страны, а дальше сполна насладились
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незабываемыми горными пейзажами и попробовали местную кухню. Множество красивых локаций и впечатлений на всю жизнь 🔥 Очень комфортное вождение, интересные рассказы и офигенные виды. Однозначно рекомендую к посещению👍

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Наталья
Суусамырская долина из Бишкека
Несмотря на то, что поездка выпала на туманный день, она мне понравилась. В великолепной горной долине открылось солнце и хотя
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она вся лежала под снегом, горы были прекрасны и похожи на мягкое мороженое. Я бы пожелала гиду в таких случаях как мой не говорить "а вот летом, а вот в другую погоду тут…" - потому, что даже если ты уже принял погодные неурядицы, это заостряет внимание на том, что тебе не повезло. Во второй половине дня солнце окончательно вышло и те места, которые "туда" мы проезжали в тумане я сумела оценить во всей их красе. Благодарю, что поездка началась и завершилась вовремя - в выездах в горы нарушение тайминга довольно частая история у других организаторов.

Несмотря на то, что поездка выпала на туманный день, она мне понравилась. В великолепной горной долине
Несмотря на то, что поездка выпала на туманный день, она мне понравилась. В великолепной горной долине
Несмотря на то, что поездка выпала на туманный день, она мне понравилась. В великолепной горной долине
Несмотря на то, что поездка выпала на туманный день, она мне понравилась. В великолепной горной долине+2
Несмотря на то, что поездка выпала на туманный день, она мне понравилась. В великолепной горной долине
Несмотря на то, что поездка выпала на туманный день, она мне понравилась. В великолепной горной долине
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С
Суусамырская долина из Бишкека
Отличная экскурсия, великолепный маршрут! Благодарим Дмитрия - нашего замечательного гида, профессионального водителя и эксперта по Киргизии!
Получили огромное удовольствие от красот страны!
Отличная экскурсия, великолепный маршрут! Благодарим Дмитрия - нашего замечательного гида, профессионального водителя и эксперта по Киргизии!
Отличная экскурсия, великолепный маршрут! Благодарим Дмитрия - нашего замечательного гида, профессионального водителя и эксперта по Киргизии!
Отличная экскурсия, великолепный маршрут! Благодарим Дмитрия - нашего замечательного гида, профессионального водителя и эксперта по Киргизии!
Отличная экскурсия, великолепный маршрут! Благодарим Дмитрия - нашего замечательного гида, профессионального водителя и эксперта по Киргизии!+3
Отличная экскурсия, великолепный маршрут! Благодарим Дмитрия - нашего замечательного гида, профессионального водителя и эксперта по Киргизии!
Отличная экскурсия, великолепный маршрут! Благодарим Дмитрия - нашего замечательного гида, профессионального водителя и эксперта по Киргизии!
Отличная экскурсия, великолепный маршрут! Благодарим Дмитрия - нашего замечательного гида, профессионального водителя и эксперта по Киргизии!
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Сергей
Суусамырская долина из Бишкека
Очень понравилась экскурсия, великолепный маршрут и просто замечательный гид!
Все было организовано на высшем уровне, спасибо команде Tripster!
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А
Суусамырская долина из Бишкека
Вчера вернулись с экскурсии в долину и хочу написать слова благодарности команде и особенно нашему гиду,Канату! он очень знающий,рассказал много о культуре и традициях Кыргызстана, внимательный водитель. Горы конечно впечатлили, хотелось бы вернуться ещё раз,но уже на более долгий маршрут.
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А
Суусамырская долина из Бишкека
Экскурсия достаточно длительная, но очень интересная. Проехали по трассе Бишкек-Ош по глубокому ущелью, где скалы постоянно меняют свой цвет от
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бирюзового до пурпурного. Поднялись на перевал почти на 3500 м., первый раз были на такой высоте. Дорога не простая, но Дмитрий прекрасный водитель, поэтому было не страшно, хотя от вида сверху на серпантин, по которому проехали, захватывало дух. В сусамырской высокогорной долине посмотрели как живёт сельский горный Кыргызстан, надо сказать живёт хорошо, огромные стада лошадей, коров и прочей живности. В горах обедали в кафе, где была простая, честная, но безумно вкусная еда (манты, бешбармак и пр.). Дмитрий великолепный разказчик и человек искренне любящий свою страну, горы и природу, поэтому несмотря на длительность, поездка не утомительная, благодаря прекрасному гиду. Дмитрий, спасибо Вам большое, за доставленное нашей семье удовольствие. Рекомендую экскурсию всем, кто любит красивую природу и общество приятного и профессионального гида.

Экскурсия достаточно длительная, но очень интересная. Проехали по трассе Бишкек-Ош по глубокому ущелью, где скалы постоянно
Экскурсия достаточно длительная, но очень интересная. Проехали по трассе Бишкек-Ош по глубокому ущелью, где скалы постоянно
Экскурсия достаточно длительная, но очень интересная. Проехали по трассе Бишкек-Ош по глубокому ущелью, где скалы постоянно
Экскурсия достаточно длительная, но очень интересная. Проехали по трассе Бишкек-Ош по глубокому ущелью, где скалы постоянно
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Всего 41 отзыв в Бишкеке в категории "По рекам и каналам"

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Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Суусамырская долина из Бишкека;
  2. Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники;
  3. Башня Бурана, ущелье Кегети, термальные источники и 3 водопада за 1 день;
  4. Гранд Каньон в миниатюре;
  5. Форелевая прогулка по горным рекам.
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Иссык-Куль;
  2. Парк Ала-Арча;
  3. Башня Бурана;
  4. Театр оперы и балета;
  5. Мосты;
  6. Набережная;
  7. Ошский базар;
  8. Площадь Победы;
  9. Памятник коту Семену;
  10. Вулканы.
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в августе 2026
Сейчас в Бишкеке в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 206 до 384. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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