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она вся лежала под снегом, горы были прекрасны и похожи на мягкое мороженое. Я бы пожелала гиду в таких случаях как мой не говорить "а вот летом, а вот в другую погоду тут…" - потому, что даже если ты уже принял погодные неурядицы, это заостряет внимание на том, что тебе не повезло. Во второй половине дня солнце окончательно вышло и те места, которые "туда" мы проезжали в тумане я сумела оценить во всей их красе. Благодарю, что поездка началась и завершилась вовремя - в выездах в горы нарушение тайминга довольно частая история у других организаторов.