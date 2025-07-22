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Индивидуальная
до 4 чел.
Суусамырская долина из Бишкека
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха во время экскурсии в Суусамырскую долину. Вас ждут незабываемые виды и приключения
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €384 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Башня Бурана, ущелье Кегеты и термальные источники
Прикоснуться к истории Кыргызстана и насладиться фантастическими горными пейзажами
26 авг в 07:00
27 авг в 07:00
от €206 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Башня Бурана, ущелье Кегети, термальные источники и 3 водопада за 1 день
Начало: Бишкек, адрес обговаривается дополнительно
Расписание: По договоренности
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
$235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гранд Каньон в миниатюре
Погрузитесь в атмосферу древнего Кыргызстана. Вас ждут каньоны Конорчек, башня Бурана и термальные источники Иссык-Ата
Начало: По договоренности
«Маршрут предполагает пешую прогулку к каньонам по устью реки — 4 км»
Расписание: Заказы в любое удобное для вас время.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Форелевая прогулка по горным рекам
Увлекательная рыбалка в горных реках с мастер-классом по ловле на искусственные приманки. Проведите день на природе с полевой кухней и историями у костра
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
$370 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Туристическая компания "Компас", организовавшая эту экскурсионную поездку, показала себя с самой лучшей стороны. Эмоции исключительно положительные, а воспоминания яркие. Буду
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М
Ездили в Суусамырскую долину вместе с гидом Мирланом. В пути узнали много фактов об истории страны, а дальше сполна насладились
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Несмотря на то, что поездка выпала на туманный день, она мне понравилась. В великолепной горной долине открылось солнце и хотя
+2
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С
Отличная экскурсия, великолепный маршрут! Благодарим Дмитрия - нашего замечательного гида, профессионального водителя и эксперта по Киргизии!
Получили огромное удовольствие от красот страны!
Получили огромное удовольствие от красот страны!
+3
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Очень понравилась экскурсия, великолепный маршрут и просто замечательный гид!
Все было организовано на высшем уровне, спасибо команде Tripster!
Все было организовано на высшем уровне, спасибо команде Tripster!
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А
Вчера вернулись с экскурсии в долину и хочу написать слова благодарности команде и особенно нашему гиду,Канату! он очень знающий,рассказал много о культуре и традициях Кыргызстана, внимательный водитель. Горы конечно впечатлили, хотелось бы вернуться ещё раз,но уже на более долгий маршрут.
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А
Экскурсия достаточно длительная, но очень интересная. Проехали по трассе Бишкек-Ош по глубокому ущелью, где скалы постоянно меняют свой цвет от
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Всего 41 отзыв в Бишкеке в категории "По рекам и каналам"
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Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «По рекам и каналам»
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Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в августе 2026
Сейчас в Бишкеке в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 206 до 384. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Цены 2026. Лучший способ узнать Бишкек – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь