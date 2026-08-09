Откройте для себя кухню Кыргызстана, вдохновившись на новые гастрономические впечатления во время экскурсии по Ошскому базару, одному из самых известных рынков в столице. Вы также сможете попробовать чудесные сорта меда.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: В выбранное вами время мы заберем вас из вашего отеля в Бишкеке. Оттуда отвезем вас на популярный Ошский базар — одно из лучших мест «затариться вкусняшками» и различными сувенирами для местных жителей. В течение двух часов мы исследуем этот оживленный уголок и откроем для себя некоторые из местных произведений ручной работы. Это прекрасная возможность сделать покупки для сувениров с вашей поездки! Но это еще не все, мы также откроем для себя продуктовые лавки, чтобы узнать всё о кыргызской гастрономии. Вы когда-нибудь пробовали тандырный хлеб? После посещения Ошского базара мы вернемся в машину и отвезем вас в магазин меда, где вы сможете попробовать разные виды горного меда Кыргызстана — вкус вам обязательно понравится! После трех часов веселья, мы вернём вас в ваш отель. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Дети в возрасте до трех лет могут посетить экскурсию бесплатно, поэтому нет необходимости учитывать их как часть группы при бронировании мероприятия.
Ежедневно по договоренности в 09:00, 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ошский базар
- Магазин меда
Что включено
- Встреча в отеле и высадка
- Транспорт на машине или микроавтобусе, в зависимости от размера группы
- Гид
- Бутылка воды
Что не входит в цену
- Личные покупки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности в 09:00, 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Дети в возрасте до трех лет могут посетить экскурсию бесплатно, поэтому нет необходимости учитывать их как часть группы при бронировании мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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