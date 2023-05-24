Национальный парк Ала-Арча и Кашка-Суу

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Ответы на вопросы
Мы отправимся в однодневный тур из Бишкека в национальный парк Ала-Арча, где вы насладитесь живописными видами на горы и озера и проведете время на свежем воздухе. Затем мы отправимся в туристический центр «Кашка-Суу» и прокатимся на канатном подъемнике.
Национальный парк Ала-Арча и Кашка-Суу
Национальный парк Ала-Арча и Кашка-Суу
Национальный парк Ала-Арча и Кашка-Суу
Национальный парк Ала-Арча и Кашка-Суу
Национальный парк Ала-Арча и Кашка-Суу
Национальный парк Ала-Арча и Кашка-Суу
Ближайшие даты:
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Ала-Арча
  • Кашка-Суу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Мы начнем нашу экскурсию с поездки в национальный парк Ала-Арча. Мы насладимся красивыми видами гор и пейзажами нашей местности. Совершим небольшую прогулку по горам и посетим красивые горные реки.
Затем, мы отправимся в Кашка-Суу. Начнем с посещения красивых гор вокруг Кашка-Суу, насладимся природой и сделаем незабываемые фотографии. Посетим канатный подъемник, с которого открываются потрясающие виды на горы и окружающую местность. Кашка-Суу — это место, где вы можете попробовать настоящие киргизские блюда.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • личная встреча и трансфер из отеля,
  • транспорт на автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от размера группы),
  • билет в национальный парк,
  • личный гид-экскурсовод,
  • эксклюзивный тур.

Туристы оплачивают самостоятельно:

питание.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Личная встреча и трансфер из отеля
  • Транспорт на автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от размера группы)
  • Билет в национальный парк
  • Личный гид-экскурсовод
  • Эксклюзивный тур
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Желательно подготовиться к походу: иметь качественную треккинговую обувь и защиту от дождя
  • А также запастись теплой одеждой в случае непогоды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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