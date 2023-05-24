Мы отправимся в однодневный тур из Бишкека в национальный парк Ала-Арча, где вы насладитесь живописными видами на горы и озера и проведете время на свежем воздухе. Затем мы отправимся в туристический центр «Кашка-Суу» и прокатимся на канатном подъемнике.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ала-Арча
- Кашка-Суу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Мы начнем нашу экскурсию с поездки в национальный парк Ала-Арча. Мы насладимся красивыми видами гор и пейзажами нашей местности. Совершим небольшую прогулку по горам и посетим красивые горные реки.
Затем, мы отправимся в Кашка-Суу. Начнем с посещения красивых гор вокруг Кашка-Суу, насладимся природой и сделаем незабываемые фотографии. Посетим канатный подъемник, с которого открываются потрясающие виды на горы и окружающую местность. Кашка-Суу — это место, где вы можете попробовать настоящие киргизские блюда.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- личная встреча и трансфер из отеля,
- транспорт на автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от размера группы),
- билет в национальный парк,
- личный гид-экскурсовод,
- эксклюзивный тур.
Туристы оплачивают самостоятельно:
питание.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Личная встреча и трансфер из отеля
- Транспорт на автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от размера группы)
- Билет в национальный парк
- Личный гид-экскурсовод
- Эксклюзивный тур
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Желательно подготовиться к походу: иметь качественную треккинговую обувь и защиту от дождя
- А также запастись теплой одеждой в случае непогоды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании