Что вас ждет

Мы начнем нашу экскурсию с поездки в национальный парк Ала-Арча. Мы насладимся красивыми видами гор и пейзажами нашей местности. Совершим небольшую прогулку по горам и посетим красивые горные реки.

Затем, мы отправимся в Кашка-Суу. Начнем с посещения красивых гор вокруг Кашка-Суу, насладимся природой и сделаем незабываемые фотографии. Посетим канатный подъемник, с которого открываются потрясающие виды на горы и окружающую местность. Кашка-Суу — это место, где вы можете попробовать настоящие киргизские блюда.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

личная встреча и трансфер из отеля,

транспорт на автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от размера группы),

билет в национальный парк,

личный гид-экскурсовод,

эксклюзивный тур.

Туристы оплачивают самостоятельно:

питание.