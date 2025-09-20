Трехчасовая прогулка по каньонам Конорчек в Боомском ущелье оставит незабываемые впечатления. Красивейшие пейзажи созданные природой из песка, камней и глины с помощью солнца, дождей и ветра. По пути заедем отведать национальные лепешки с чаем из самовара.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииОдна из главных исторических достопримечательностей Кыргызстана в Чуйской области — башня Бурана. Неплохо сохранившийся минарет является одним из напоминаний о существовании городища Баласагун, столицы государства Караханидов в 11 веке н. э. Трехчасовая прогулка по каньонам Конорчек в Боомском ущелье оставит незабываемые впечатления. Красивейшие пейзажи созданные природой из песка, камней и глины с помощью солнца, дождей и ветра. По пути заедем отведать национальные лепешки с чаем из самовара.
в любой день по запросу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Башню Бурана
- Каньоны Конорчек
- Боомское ущелье
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
- Входные билеты в музей
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день по запросу
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
