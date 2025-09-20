Мои заказы

Однодневный тур на башню Бурана и каньоны Конорчек

Трехчасовая прогулка по каньонам Конорчек в Боомском ущелье оставит незабываемые впечатления. Красивейшие пейзажи созданные природой из песка, камней и глины с помощью солнца, дождей и ветра. По пути заедем отведать национальные лепешки с чаем из самовара.
Описание экскурсии

Одна из главных исторических достопримечательностей Кыргызстана в Чуйской области — башня Бурана. Неплохо сохранившийся минарет является одним из напоминаний о существовании городища Баласагун, столицы государства Караханидов в 11 веке н. э. Трехчасовая прогулка по каньонам Конорчек в Боомском ущелье оставит незабываемые впечатления. Красивейшие пейзажи созданные природой из песка, камней и глины с помощью солнца, дождей и ветра. По пути заедем отведать национальные лепешки с чаем из самовара.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Башню Бурана
  • Каньоны Конорчек
  • Боомское ущелье
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Обед
  • Входные билеты в музей
Что не входит в цену
  • Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день по запросу
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
На машине
9 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по башне Бурана и каньонам Конорчек
Погрузитесь в уникальное сочетание природы и истории Кыргызстана, исследуя каньоны Конорчек и башню Бурана за один день
Начало: По договоренности
20 сен в 08:00
21 сен в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Приглашаем в увлекательное путешествие к башне Бурана и в ущелье Туюк. Восхититесь историей и природой Кыргызстана за один день
19 сен в 08:00
21 сен в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
Гранд-Каньон в миниатюре
На машине
12 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-Каньон в миниатюре: Уникальная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Кыргызстану, наслаждаясь захватывающими видами каньонов Конорчек, башни Бурана и горячих источников Иссык-Ата
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€197 за всё до 4 чел.
