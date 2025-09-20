Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Трехчасовая прогулка по каньонам Конорчек в Боомском ущелье оставит незабываемые впечатления. Красивейшие пейзажи созданные природой из песка, камней и глины с помощью солнца, дождей и ветра. По пути заедем отведать национальные лепешки с чаем из самовара.

Описание экскурсии Одна из главных исторических достопримечательностей Кыргызстана в Чуйской области — башня Бурана. Неплохо сохранившийся минарет является одним из напоминаний о существовании городища Баласагун, столицы государства Караханидов в 11 веке н. э. Трехчасовая прогулка по каньонам Конорчек в Боомском ущелье оставит незабываемые впечатления. Красивейшие пейзажи созданные природой из песка, камней и глины с помощью солнца, дождей и ветра. По пути заедем отведать национальные лепешки с чаем из самовара.

