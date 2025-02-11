Найдено 3 экскурсии в категории « Базары » в Бишкеке на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности На микроавтобусе 8 часов Индивидуальная до 13 чел. Национальный парк Ала-Арча и обзорная экскурсия по Бишкеку Погрузитесь в мир природных чудес и культурного наследия Бишкека. От величественных гор до колоритных базаров - каждый момент экскурсии незабываем Начало: По договоренности «Далее отправимся на Ошский рынок, где вы ощутите колорит настоящего восточного базара» от $ 260 за всё до 3 чел. 3 часа Индивидуальная Обзорный сити тур по Бишкеку Начало: Байтик Баатыра, 86 «Азиатский базар и дегустация национальных блюд Стоит отметить, что любой сити тур по Бишкеку не будет полноценным без посещения яркого азиатского базара» $ 100 за человека 10 часов Индивидуальная до 4 чел. 10-ти часовой тур по каньонам Конорчек и башня Бурана Начало: По договоренности «Археологи считают, что древний город простирался гораздо дальше башни, вмещая в себя магазины, базары, бани и жилые дома» $ 250 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Бишкека

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Базары»

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