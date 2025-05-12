Легендарная горная цепь занимает в Кыргызстане больше половины территории всей страны. Побывать в нашем крае и не отправиться в горы — это почти преступление. Я приглашаю вас во вдохновляющую поездку по одному из самых красивейших мест планеты.
Мы посетим заповедный парк и высокогорное ущелье, пройдёмся по подвесному мосту и попробуем местные блюда.
Описание экскурсии
Живописные ущелья Парк Ала-Арча расположен на северном склоне хребта Ала-Тоо, тянущегося до ущелья Ала-Арча на высоте до 4800 метров над уровнем моря. Здесь вы сможете прогуляться по живописным тропам и насладиться умиротворяющей природой. Ущелье Чункурчак, находящееся вблизи Бишкека, является самым близким к столице высокогорным ущельем, протяжённость которого составляет почти 30 километров. Название «чункурчак» на кыргызском языке переводится как «впадина». Живописные пейзажи и национальная кухня Этно-комплекс «Супара» поражает разнообразием природных ландшафтов, включая волшебную долину, загадочные горные вершины на горизонте, альпийские луга и леса с берёзами, соснами и лиственницами, а также прозрачные потоки горной реки. Здесь вы сможете попробовать блюда национальной кухни и ознакомиться с бытом и культурой кыргызского народа. Не упустите возможность пройтись по «Небесному мосту», чтобы ощутить невероятное чувство «между небом и землей». Вы не только насладитесь природой нашего живописного края, но и узнаете много интересного:
как формировалась культура Кыргызстана под сильным воздействием кочевой жизни • какое влияние на неё оказали Россия, Персия и Турция • где жили кочевники и какую одежду носили • какие традиции чтут кыргызы.
Ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Ала-Арча
- Ущелье Чункурчак
- Этно-комплекс «Супара»
- Небесный мост
Что включено
- Услуга гида
- Видео с дрона
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Билет на подвесной мост
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи определяется путешественником
Завершение: Место окончания определяется путешественником
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Д
12 мая 2025
