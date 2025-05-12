Живописные ущелья Парк Ала-Арча расположен на северном склоне хребта Ала-Тоо, тянущегося до ущелья Ала-Арча на высоте до 4800 метров над уровнем моря. Здесь вы сможете прогуляться по живописным тропам и насладиться умиротворяющей природой. Ущелье Чункурчак, находящееся вблизи Бишкека, является самым близким к столице высокогорным ущельем, протяжённость которого составляет почти 30 километров. Название «чункурчак» на кыргызском языке переводится как «впадина». Живописные пейзажи и национальная кухня Этно-комплекс «Супара» поражает разнообразием природных ландшафтов, включая волшебную долину, загадочные горные вершины на горизонте, альпийские луга и леса с берёзами, соснами и лиственницами, а также прозрачные потоки горной реки. Здесь вы сможете попробовать блюда национальной кухни и ознакомиться с бытом и культурой кыргызского народа. Не упустите возможность пройтись по «Небесному мосту», чтобы ощутить невероятное чувство «между небом и землей». Вы не только насладитесь природой нашего живописного края, но и узнаете много интересного:

как формировалась культура Кыргызстана под сильным воздействием кочевой жизни • какое влияние на неё оказали Россия, Персия и Турция • где жили кочевники и какую одежду носили • какие традиции чтут кыргызы.