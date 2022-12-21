Вы увидите грандиозный минарет 9-11 веков и прикоснетесь к истории времен Караханидов. А также оцените коллекцию каменных истуканов «балбалов» и древние петроглифы — я расскажу, когда и для чего они создавались. Кроме того, мы заглянем в небольшой музей при башне: в нем собраны артефакты разных времен, найденные в этой местности. Среди них: керамические изделия, монеты и предметы быта.
Мы посетим живописное широкое ущелье с невысокими склонами, густо поросшими кустарниками и вечнозелеными тянь-шаньскими елями. Оно поразит вас волшебными видами в любое время года. Я раскрою, как образовалось ущелье, частью какой природной системы оно является, какие растения в нем произрастают и какие животные водятся.