Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день

Оценить древний минарет и погулять по горному ущелью с вечнозелеными тянь-шаньскими елями

Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие, актуальное во все времена года! Вы осмотрите величественную башню Бурана и услышите о городе Баласагун, частью которого она была. А также побываете в сказочно красивом ущелье Туюк с горными реками и вечнозелеными елями.

В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о местных традициях, природе и повседневной жизни.
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Башня Бурана

Вы увидите грандиозный минарет 9-11 веков и прикоснетесь к истории времен Караханидов. А также оцените коллекцию каменных истуканов «балбалов» и древние петроглифы — я расскажу, когда и для чего они создавались. Кроме того, мы заглянем в небольшой музей при башне: в нем собраны артефакты разных времен, найденные в этой местности. Среди них: керамические изделия, монеты и предметы быта.

Ущелье Туюк

Мы посетим живописное широкое ущелье с невысокими склонами, густо поросшими кустарниками и вечнозелеными тянь-шаньскими елями. Оно поразит вас волшебными видами в любое время года. Я раскрою, как образовалось ущелье, частью какой природной системы оно является, какие растения в нем произрастают и какие животные водятся.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость.
  • Дополнительные расходы: еда, напитки, входные билеты на башню Бурана — 60 сомов с человека
  • В качестве бонуса после экскурсии мы отправим вам 10-15 фото с обработкой
  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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