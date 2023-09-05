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Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день

Оценить древний минарет и погулять по горному ущелью с вечнозелеными тянь-шаньскими елями
Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие, актуальное во все времена года! Вы осмотрите величественную башню Бурана и услышите о городе Баласагун, частью которого она была. А также побываете в сказочно красивом ущелье Туюк с горными реками и вечнозелеными елями.

В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о местных традициях, природе и повседневной жизни.
5
5 отзывов
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день

Описание экскурсии

Башня Бурана

Вы увидите грандиозный минарет 9-11 веков и прикоснетесь к истории времен Караханидов. А также оцените коллекцию каменных истуканов «балбалов» и древние петроглифы — я расскажу, когда и для чего они создавались. Кроме того, мы заглянем в небольшой музей при башне: в нем собраны артефакты разных времен, найденные в этой местности. Среди них: керамические изделия, монеты и предметы быта.

Ущелье Туюк

Мы посетим живописное широкое ущелье с невысокими склонами, густо поросшими кустарниками и вечнозелеными тянь-шаньскими елями. Оно поразит вас волшебными видами в любое время года. Я раскрою, как образовалось ущелье, частью какой природной системы оно является, какие растения в нем произрастают и какие животные водятся.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость.
  • Дополнительные расходы: еда, напитки, входные билеты на башню Бурана — 120 сомов с человека
  • При необходимости можем установить детское автокресло — сообщите заранее
  • Угостим травяным чаем во время экскурсии
  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1624 туристов
Всю свою жизнь я путешествую и открываю для себя новые горизонты, а теперь помогаю делать это другим. Как дипломированный гид и руководитель собственной туркомпании, создаю не просто поездки, а погружение
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в живописный Кыргызстан. Узнаете захватывающие истории, древние легенды и правдивые рассказы о быте и культуре кочевников. Познакомитесь с традициями: от секретов приготовления национальных блюд до правил национальных игр. Увидите захватывающие дух пейзажи с неожиданных ракурсов. Моё увлечение скалолазанием помогает прокладывать интересные маршруты, также увлекаюсь фотоискусством и съёмкой дроном. Я объездил пол-Европы, Кавказ и Азию, но сердце моё — здесь, в родном Кыргызстане. И я знаю, как показать его вам так, чтобы вы тоже влюбились. Готовы ли вы сменить стандартный отпуск на настоящее путешествие?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Екатерина
Это была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобиле как в прошлый раз. ☺️ Рекомендую, потому что интересно слушать Юрия, он много рассказывал
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про историю Киргизии, про религии народов проживающих и проживавших на этих территориях, отвез нас перекусить в очень уютное кафе-ресторан (при нас выловили форель и поджарили, пальчики оближешь!) и останавливался всегда в очень красивых местах. Бонусом он нас фотографировал на свой фотоаппарат, будем ждать фотки с удовольствием;) Еще раз благодарим за такой сервис на высшем уровне! Будем рекомендовать друзьям и знакомым эту компанию и гида Юрия!

Это была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобиле
Это была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобиле
Это была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобиле
Это была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобиле
Это была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобиле
Это была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобиле
Это была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобиле
Это была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобиле+2
Это была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобиле
Это была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобиле
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М
Здравствуйте, дорогие путешественники и гости Кыргызстана! Это мой второй отзыв на туры Юрия, потому что туры я брала на 2 дня подряд, и этот был по счёту вторым. О первом
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дне моего путешествия вы можете прочитать в отзыве на тур "Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день".

Если пересказывать вкратце 1-й день, то есть предысторию к этому отзыву, то она такова. Я прилетела в Кыргызстан в середине января, в морозы -20, и за 2 своих выходных дня хотела увидеть в окрестностях как можно больше всего. Евгений, коллега Юрия, встретил меня в аэропорту, и мы объехали множество сказочно красивых и "знаковых" природно-туристических мест в киргизских горах недалеко от Бишкека, попутно очень интересно и познавательно разговаривая о местной культуре, обычаях и многом-многом другом! А вечером разошлись у моего отеля.

Мы заранее договорились с Евгением, во сколько тронемся в путь. В описании тура есть башня Бурана, музей. Но тур на то и индивидуальный, что его можно подкорректировать … Скажу честно, меня подобные места, конечно, привлекают, но природу я люблю больше! Поэтому от башни Бурана мы с Евгением по обоюдному согласию отказались, и поехали смотреть нечто, на мой субъективный взгляд, для меня лично поинтереснее!

За 1 день мы проехали целых 3 ущелья! И пейзажи в этот день довольно разительно отличались от вчерашних. Если вчера мы почти сразу въехали в горы, то сегодня сперва долго ехали вдоль подгорных холмов. А, точнее, полей. Настоящих полей на склонах, на которых в тёплое время что-то выращивают! И здесь уже не катались лыжники. А ещё мы видели поля для игры в местную национальную (но не только киргизскую) игру "кок-бору".

Первое ущелье с небольшой, но популярной курортной зоной внутри, в котором мы побывали, - это Иссык-Ата. На подъезде к парку Ала-Арча из-под земли с глубины 3,4 км добывают кристально чистую и холодную воду "Легенда". Прям из земли торчит кран со шлангами, из которых льётся вода, которую запросто можно набрать себе в бутылку. А на подъездах к Иссык-Ате добывают воду "Ысык-Ата", которую потом газируют. Она тёплая, но пахнет сероводородом. Да и вся вода здесь пахнет сероводородом. Зато она настолько тёплая, что ею наполняют открытые бассейны. И это довольно непривычно - видеть, как кто-то плавает в открытом бассейне в мороз -15. А ещё эти воды целебные. Если плавать в бассейнах порядка недели каждый день по паре часов, говорят, эффект на тело это производит исцелительный! Гостям здесь тоже можно запросто поплавать, но я всё же предпочла остаться сухой)

В Иссык-Ате мы поднялись к потрясающему водопаду! Он, разумеется, был замёрзшим. Как рассказал Евгений, летом он опускается каскадами и невероятно красив! А в мороз эти каскады просто замёрзли и превратились в эдакий гигантский ледяной веер в окружении заснеженных скал! Вид завораживающий! Как и дорога к нему!

Прогулявшись по Иссык-Ате, мы отправились в еще 2 соседних ущелья. Буду честна – я не запомнила название их обоих. Но одно из них точно Туюк! Первое ущелье пошире, и река, текущая внизу, разливается, как показалось, во всю долину! Через это ущелье мы ехали в киргизский лес! При слове "лес" нередко возникают ассоциации с огромным лабиринтом из самых разных деревьев, растущих на огромной равнине, как в книгах Толкиена о хоббите. Так вот, киргизский лес - это нечто иное. Это прекраснейшие ели, сосны и можжевельники, растущие на горных склонах в ущельях внутри ущелий, сколь тафталогично это бы ни звучало! И по мере подъема на высоту открываются все новые и новые, ни с чем не сравнимые виды!

Напоследок, уже ближе к закату, мы заехали в третье ущелье. И под уже золотеющим небом успели полюбоваться на еще один потрясающий водопад, укутанный ледяным одеялом!

Выражаю от всего сердца искреннюю благодарность Евгению за потрясающе проведенные 2 дня в киргизских горах! За внимательность, чуткость, доброту, заботу и отзывчивость, за интереснейшие рассказы, за теплоту и открытость! В Кыргызстан я приеду еще непременно, потому что дела меня сюда однозначно еще заведут. И что я знаю наверняка – это что я совершенно точно вновь обращусь к Евгению и Юрию за новыми путешествиями!

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И
Прекрасная поездка в компании интересного человека! Пунктуальность, вежливость, внимательность, внимание к деталям, Юрий обладает всеми этими качествами. Много новой интересной информации, которой Юрий охотно делится. Поездкой остались очень довольны! Были учтены все наши пожелания. Если будет возможность, обязательно посетим еще экскурсии вместе с Юрием! Спасибо!
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Т
Супер! Большое спасибо Юрию за прекрасное путешествие и организацию!
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A
Очень внимательный гид. Рекомендую.
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