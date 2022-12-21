Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие, актуальное во все времена года! Вы осмотрите величественную башню Бурана и услышите о городе Баласагун, частью которого она была. А также побываете в сказочно красивом ущелье Туюк с горными реками и вечнозелеными елями. В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о местных традициях, природе и повседневной жизни.

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Описание

Что вас ожидает

Башня Бурана

Вы увидите грандиозный минарет 9-11 веков и прикоснетесь к истории времен Караханидов. А также оцените коллекцию каменных истуканов «балбалов» и древние петроглифы — я расскажу, когда и для чего они создавались. Кроме того, мы заглянем в небольшой музей при башне: в нем собраны артефакты разных времен, найденные в этой местности. Среди них: керамические изделия, монеты и предметы быта.

Ущелье Туюк

Мы посетим живописное широкое ущелье с невысокими склонами, густо поросшими кустарниками и вечнозелеными тянь-шаньскими елями. Оно поразит вас волшебными видами в любое время года. Я раскрою, как образовалось ущелье, частью какой природной системы оно является, какие растения в нем произрастают и какие животные водятся.

Организационные детали