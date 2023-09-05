Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие, актуальное во все времена года! Вы осмотрите величественную башню Бурана и услышите о городе Баласагун, частью которого она была. А также побываете в сказочно красивом ущелье Туюк с горными реками и вечнозелеными елями.
В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о местных традициях, природе и повседневной жизни.
В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о местных традициях, природе и повседневной жизни.
Описание экскурсии
Башня Бурана
Вы увидите грандиозный минарет 9-11 веков и прикоснетесь к истории времен Караханидов. А также оцените коллекцию каменных истуканов «балбалов» и древние петроглифы — я расскажу, когда и для чего они создавались. Кроме того, мы заглянем в небольшой музей при башне: в нем собраны артефакты разных времен, найденные в этой местности. Среди них: керамические изделия, монеты и предметы быта.
Ущелье Туюк
Мы посетим живописное широкое ущелье с невысокими склонами, густо поросшими кустарниками и вечнозелеными тянь-шаньскими елями. Оно поразит вас волшебными видами в любое время года. Я раскрою, как образовалось ущелье, частью какой природной системы оно является, какие растения в нем произрастают и какие животные водятся.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Мы поедем на подготовленном джипе. Транспорт включен в стоимость.
- Дополнительные расходы: еда, напитки, входные билеты на башню Бурана — 120 сомов с человека
- При необходимости можем установить детское автокресло — сообщите заранее
- Угостим травяным чаем во время экскурсии
- По запросу мы можем встретить вас в аэропорту
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1624 туристов
Всю свою жизнь я путешествую и открываю для себя новые горизонты, а теперь помогаю делать это другим. Как дипломированный гид и руководитель собственной туркомпании, создаю не просто поездки, а погружение
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобиле как в прошлый раз. ☺️ Рекомендую, потому что интересно слушать Юрия, он много рассказывал
+2
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М
Здравствуйте, дорогие путешественники и гости Кыргызстана! Это мой второй отзыв на туры Юрия, потому что туры я брала на 2 дня подряд, и этот был по счёту вторым. О первом
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И
Прекрасная поездка в компании интересного человека! Пунктуальность, вежливость, внимательность, внимание к деталям, Юрий обладает всеми этими качествами. Много новой интересной информации, которой Юрий охотно делится. Поездкой остались очень довольны! Были учтены все наши пожелания. Если будет возможность, обязательно посетим еще экскурсии вместе с Юрием! Спасибо!
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Т
Супер! Большое спасибо Юрию за прекрасное путешествие и организацию!
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A
Очень внимательный гид. Рекомендую.
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