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дне моего путешествия вы можете прочитать в отзыве на тур "Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день".



Если пересказывать вкратце 1-й день, то есть предысторию к этому отзыву, то она такова. Я прилетела в Кыргызстан в середине января, в морозы -20, и за 2 своих выходных дня хотела увидеть в окрестностях как можно больше всего. Евгений, коллега Юрия, встретил меня в аэропорту, и мы объехали множество сказочно красивых и "знаковых" природно-туристических мест в киргизских горах недалеко от Бишкека, попутно очень интересно и познавательно разговаривая о местной культуре, обычаях и многом-многом другом! А вечером разошлись у моего отеля.



Мы заранее договорились с Евгением, во сколько тронемся в путь. В описании тура есть башня Бурана, музей. Но тур на то и индивидуальный, что его можно подкорректировать … Скажу честно, меня подобные места, конечно, привлекают, но природу я люблю больше! Поэтому от башни Бурана мы с Евгением по обоюдному согласию отказались, и поехали смотреть нечто, на мой субъективный взгляд, для меня лично поинтереснее!



За 1 день мы проехали целых 3 ущелья! И пейзажи в этот день довольно разительно отличались от вчерашних. Если вчера мы почти сразу въехали в горы, то сегодня сперва долго ехали вдоль подгорных холмов. А, точнее, полей. Настоящих полей на склонах, на которых в тёплое время что-то выращивают! И здесь уже не катались лыжники. А ещё мы видели поля для игры в местную национальную (но не только киргизскую) игру "кок-бору".



Первое ущелье с небольшой, но популярной курортной зоной внутри, в котором мы побывали, - это Иссык-Ата. На подъезде к парку Ала-Арча из-под земли с глубины 3,4 км добывают кристально чистую и холодную воду "Легенда". Прям из земли торчит кран со шлангами, из которых льётся вода, которую запросто можно набрать себе в бутылку. А на подъездах к Иссык-Ате добывают воду "Ысык-Ата", которую потом газируют. Она тёплая, но пахнет сероводородом. Да и вся вода здесь пахнет сероводородом. Зато она настолько тёплая, что ею наполняют открытые бассейны. И это довольно непривычно - видеть, как кто-то плавает в открытом бассейне в мороз -15. А ещё эти воды целебные. Если плавать в бассейнах порядка недели каждый день по паре часов, говорят, эффект на тело это производит исцелительный! Гостям здесь тоже можно запросто поплавать, но я всё же предпочла остаться сухой)



В Иссык-Ате мы поднялись к потрясающему водопаду! Он, разумеется, был замёрзшим. Как рассказал Евгений, летом он опускается каскадами и невероятно красив! А в мороз эти каскады просто замёрзли и превратились в эдакий гигантский ледяной веер в окружении заснеженных скал! Вид завораживающий! Как и дорога к нему!



Прогулявшись по Иссык-Ате, мы отправились в еще 2 соседних ущелья. Буду честна – я не запомнила название их обоих. Но одно из них точно Туюк! Первое ущелье пошире, и река, текущая внизу, разливается, как показалось, во всю долину! Через это ущелье мы ехали в киргизский лес! При слове "лес" нередко возникают ассоциации с огромным лабиринтом из самых разных деревьев, растущих на огромной равнине, как в книгах Толкиена о хоббите. Так вот, киргизский лес - это нечто иное. Это прекраснейшие ели, сосны и можжевельники, растущие на горных склонах в ущельях внутри ущелий, сколь тафталогично это бы ни звучало! И по мере подъема на высоту открываются все новые и новые, ни с чем не сравнимые виды!



Напоследок, уже ближе к закату, мы заехали в третье ущелье. И под уже золотеющим небом успели полюбоваться на еще один потрясающий водопад, укутанный ледяным одеялом!



Выражаю от всего сердца искреннюю благодарность Евгению за потрясающе проведенные 2 дня в киргизских горах! За внимательность, чуткость, доброту, заботу и отзывчивость, за интереснейшие рассказы, за теплоту и открытость! В Кыргызстан я приеду еще непременно, потому что дела меня сюда однозначно еще заведут. И что я знаю наверняка – это что я совершенно точно вновь обращусь к Евгению и Юрию за новыми путешествиями!