1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€520 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гранд-Каньон в миниатюре: Уникальная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Кыргызстану, наслаждаясь захватывающими видами каньонов Конорчек, башни Бурана и горячих источников Иссык-Ата
Начало: У вашего отеля
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€197 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Приглашаем в увлекательное путешествие к башне Бурана и в ущелье Туюк. Восхититесь историей и природой Кыргызстана за один день
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Башня Бурана и каньоны Конорчек: путешествие по истории и природе Бишкека
Погрузитесь в уникальное сочетание природы и истории Кыргызстана, исследуя каньоны Конорчек и башню Бурана за один день
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Бишкека к горячим источникам Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в удивительный мир кыргызской природы и культуры с экскурсией к озеру Иссык-Куль и его горячим источникам
Начало: У вашего отеля
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Каньону Конорчек и Башне Бурана: Наследие и Природа
Откройте для себя удивительный мир Каньона Конорчек и древней Башни Бурана, погружаясь в историю и природу Кыргызстана
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
€235 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Исследовать уникальные природные чудеса и культурные достопримечательности Кыргызстана
Начало: В Бишкеке
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
350€280 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег28 мая 2024Живописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличного отдыха. Спасибо Константину за незабываемый день!
- ККристина27 мая 2024Кыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но как известно случайности совсем неслучайны.
- ААлександра16 мая 2024Насыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку за комфортное вождение, интересные рассказы. Очень понравилась природа Киргизии. Будем рекомендовать друзьям!
- ЕЕлена13 мая 2024Это незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе Кыргызстана. Наш гид Айбек -
- ААлександр1 мая 2024Прекрасная программа сама по себе - о видах в каньоне рассказывать нет смысла,если есть возможность,надо ехать и смотреть. Башня Бурана тоже
- AAnna5 декабря 2023Красоты природы в сочетании с историей. Каньоны нельзя назвать легкой прогулкой, но и не особо тяжелая, приятная, в соответствии с возрастными ограничениями)
- AAleksandr29 октября 2023Очень внимательный гид. Рекомендую.
- ЕЕкатерина5 сентября 2023Это была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобиле как в прошлый раз.
- ВВалентина18 августа 2023Были на экскурсии в апреле 2023 г. компанией из 4 взрослых. Экскурсия проходила на комфортабельном Kia Carnival. Интересным рассказчиком оказался
- ДДенис11 августа 2023Отличный маршрут, потрясающие места, гид Бакыт - замечательный профи своего дела, внимательный, адекватный и позитивный человек! Крайне рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Башня Бурана»
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