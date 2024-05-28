Башня Бурана – экскурсии в Бишкеке

Найдено 7 экскурсий в категории «Башня Бурана» в Бишкеке на русском языке, цены от €180, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
18 июня в 07:00
19 июня в 07:00
520 за всё до 6 чел.
Гранд-Каньон в миниатюре
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
24 отзыва
Гранд-Каньон в миниатюре: Уникальная экскурсия по Бишкеку
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Кыргызстану, наслаждаясь захватывающими видами каньонов Конорчек, башни Бурана и горячих источников Иссык-Ата
Начало: У вашего отеля
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
197 за всё до 4 чел.
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Приглашаем в увлекательное путешествие к башне Бурана и в ущелье Туюк. Восхититесь историей и природой Кыргызстана за один день
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
199 за всё до 4 чел.
Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Башня Бурана и каньоны Конорчек: путешествие по истории и природе Бишкека
Погрузитесь в уникальное сочетание природы и истории Кыргызстана, исследуя каньоны Конорчек и башню Бурана за один день
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - к горячим источникам у озера Иссык-Куль
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Из Бишкека к горячим источникам Иссык-Куля: культура и природа
Погрузитесь в удивительный мир кыргызской природы и культуры с экскурсией к озеру Иссык-Куль и его горячим источникам
Начало: У вашего отеля
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
300 за всё до 5 чел.
Каньон Конорчек и башня Бурана
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Каньону Конорчек и Башне Бурана: Наследие и Природа
Откройте для себя удивительный мир Каньона Конорчек и древней Башни Бурана, погружаясь в историю и природу Кыргызстана
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
235 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Из Бишкека - к башне Бурана, каньону Кок-Мойнок и озеру Иссык-Куль
Исследовать уникальные природные чудеса и культурные достопримечательности Кыргызстана
Начало: В Бишкеке
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
350280 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    28 мая 2024
    Каньон Конорчек и башня Бурана
    Живописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличного отдыха. Спасибо Константину за незабываемый день!
    Живописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличногоЖивописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличногоЖивописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличногоЖивописные места, замечательные виды, интересная история, приятный собеседник, комфортная машина - всё, что нужно для отличного
  • К
    Кристина
    27 мая 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Кыргыстан был выбран для путешествия совершенно случайно. Хотелось гор, красивых гор и живописных пейзажей. Но как известно случайности совсем неслучайны.
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    Тур был подарком на День рождения! И хочется сказать огромное спасибо нашему прекрасному гиду Артёму, который наполнил этот подарок вау эффектом и незабываемыми эмоциями! Мы посетили удивительные места нашей планеты, смогли прикоснуться к солнцу и величию гор! Прекрасный сервис, чистый и комфортный автомобиль, внимательный и заботливый гид, что ещё может быть лучше, чтобы ощутить дыхание природы, почувствовать тишину, спокойствие и умиротворение! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

  • А
    Александра
    16 мая 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Насыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку за комфортное вождение, интересные рассказы. Очень понравилась природа Киргизии. Будем рекомендовать друзьям!
    Насыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку заНасыщенная двухдневная экскурсия из Бишкека на озеро Иссык-Куль и его окрестности. Большое спасибо гиду Айбеку за
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Это незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе Кыргызстана. Наш гид Айбек -
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    лучший спутник в такое безумно красивое путешествие. Практически на всех локациях нам получалось оказываться в числе первых и без толп народа. Все наши пожелания были воплощены на 101%. Очень удобный автомобиль и все сделано для вас, любые ваши хотелки (в пределах разума😀) выполняются молниеносно. Увидеть и влюбиться на всю жизнь - вот девиз этого тура. Ни в коем случае не пугайтесь цены, уже в первые часы путешествия вы поймёте его бесценность. Честно, не хотелось заканчивать это сказочное путешествие и мы обязательно вернёмся 💯

    Это незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе КыргызстанаЭто незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе КыргызстанаЭто незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе КыргызстанаЭто незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе КыргызстанаЭто незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе КыргызстанаЭто незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе КыргызстанаЭто незабываемый тур - поселивший в нашу душу и сердце самую большую любовь к природе Кыргызстана
  • А
    Александр
    1 мая 2024
    Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
    Прекрасная программа сама по себе - о видах в каньоне рассказывать нет смысла,если есть возможность,надо ехать и смотреть. Башня Бурана тоже
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    очень интересна,но субъективно каньон впечатлил куда сильнее. Отдельная благодарность Данияру - интересный собеседник,любая затронутая тема,в том числе и не совсем по теме экскурсии,от современной поп-музыки до политики и религии,не ставила в тупик,а находила живой отклик,часто с юмором и всегда интересный. Не менее половины отличных впечатлений - заслуга Данияра,за что ему отдельное спасибо!

  • A
    Anna
    5 декабря 2023
    Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
    Красоты природы в сочетании с историей. Каньоны нельзя назвать легкой прогулкой, но и не особо тяжелая, приятная, в соответствии с возрастными ограничениями)
    Красоты природы в сочетании с историей. Каньоны нельзя назвать легкой прогулкой, но и не особо тяжелая
  • A
    Aleksandr
    29 октября 2023
    Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
    Очень внимательный гид. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    5 сентября 2023
    Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
    Это была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобиле как в прошлый раз.
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    ☺️ Рекомендую, потому что интересно слушать Юрия, он много рассказывал про историю Киргизии, про религии народов проживающих и проживавших на этих территориях, отвез нас перекусить в очень уютное кафе-ресторан (при нас выловили форель и поджарили, пальчики оближешь!) и останавливался всегда в очень красивых местах. Бонусом он нас фотографировал на свой фотоаппарат, будем ждать фотки с удовольствием;) Еще раз благодарим за такой сервис на высшем уровне! Будем рекомендовать друзьям и знакомым эту компанию и гида Юрия!

    Это была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобилеЭто была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобилеЭто была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобилеЭто была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобилеЭто была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобилеЭто была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобилеЭто была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобилеЭто была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобилеЭто была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобилеЭто была наша вторая экскурсия, организованная Юрием. Забрали нас от отеля во время на удобном автомобиле
  • В
    Валентина
    18 августа 2023
    Из Бишкека - к горячим источникам у озера Иссык-Куль
    Были на экскурсии в апреле 2023 г. компанией из 4 взрослых. Экскурсия проходила на комфортабельном Kia Carnival. Интересным рассказчиком оказался
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    не только гид Евгений, но и водитель Мелис. По пути была остановка на обед в чистом и не вызывающем опасений за качество пищи кафе. По окончании экскурсии нас любезно довезли до порекомендованного нам Евгением и Мелисом же ресторана, где мы прекрасно завершили интересный и познавательный день. Спасибо организаторам! Рекомендую!

    Были на экскурсии в апреле 2023 г. компанией из 4 взрослых. Экскурсия проходила на комфортабельном KiaБыли на экскурсии в апреле 2023 г. компанией из 4 взрослых. Экскурсия проходила на комфортабельном KiaБыли на экскурсии в апреле 2023 г. компанией из 4 взрослых. Экскурсия проходила на комфортабельном Kia
  • Д
    Денис
    11 августа 2023
    Гранд-Каньон в миниатюре
    Отличный маршрут, потрясающие места, гид Бакыт - замечательный профи своего дела, внимательный, адекватный и позитивный человек! Крайне рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Башня Бурана»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. 2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
  2. Гранд-Каньон в миниатюре
  3. Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
  4. Башня Бурана и каньоны Конорчек за 1 день
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  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в июне 2024
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