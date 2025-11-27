Если вы хотите посмотреть максимум красивых мест за один день, этот тур для вас! Наша финальная точка тура это легенда и жемчужина Кыргызстана — озеро Иссык-куль, а по дороге мы увидим горные хребты Тянь-Шаня, проедем через Боомское ущелье, совершим трекинг по многовековому Каньону Конорчек и посетим рыбацкий город Балыкчы.
Описание экскурсииВ тур мы отправляемся из города Бишкек, по живописной дороге вдоль границы с Казахстаном. По пути будут открываться потрясающие виды на горные хребты Тянь-Шаня по обе стороны от дороги, органично сочетающиеся с панорамой бескрайних полей и холмов перед ними. Путь до первой нашей остановки занимает примерно 2-2, 5 часа. За это время пейзажи за окном сменяться с горных хребтов на отвесные скалы неимоверной высоты, а дорога перейдет в шоссе виляющее и лавирующее между этими скалами словно горная река, несущая нас своим потоком вверх, к многовековым природным красотам. Каньоны Конорчек Это уникальная система каньонов, спрятанная в самом сердце Киргизского хребта. Представляет собой запутанную систему каньонов, петляющих среди глиняных скал. Эти каньоны образовывались десятками тысяч лет и имеют поразительное сходство с «Гранд каньоном» расположенном в США. Добраться до самой системы каньонов можно только через русло пересохшей древней реки, которая буквально «проточила» путь к ним из ущелья. Нас ожидает незабываемый трекинг с преодолением небольших препятствий. Но не волнуйтесь, данный маршрут, при правильном провождении, может без проблем осилить даже ребенок 6 лет. После осмотра системы каньонов, мы возвращаемся к автомобилю, немного передохнем, перекусим имеющимися у нас всегда с собой печеньками и горным чаем, для восстановления сил и совершим последний рывок на встречу с берегом Иссык-Куля. Город Балыкчы Озеро Иссык-Куль — это гордость Кыргызского народа и, конечно, источник для пропитания многих поколений потомственных рыбаков. И где как не в «городе Рыбаков» стоит познакомиться с Киргизским морем? Мы посетим пляж этого городка, сделаем прекрасные фото на фоне горных хребтов противоположного берега и посмотрим «улов» рыбаков, который они предлагают на местном рынке, недалеко от самого городка. Тур будет занимать у нас практически весь день, и возвращаться в Бишкек мы будем уже к вечеру, что даст вам возможность еще раз насладиться уже «новыми» видами розовеющих горных хребтов на закате.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньоны Конорчек
- Ущелье Боом
- Город Балыкчи
- Озеро Иссык-Куль
Что включено
- Все включено, без дополнительных сборов
Что не входит в цену
- По желанию обед или ужин
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бишкека
