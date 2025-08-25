Мои заказы

Потрясающие пейзажи Суусамырской долины

Путешествие через ущелье Кара-Балта и перевал Тоо-Ашу откроет вам захватывающие виды на горные хребты и долины
Вас ждет увлекательное путешествие через живописное ущелье Кара-Балта с подъемом на перевал Тоо-Ашу, который возвышается более чем на 3000 метров. Суусамырская долина, окруженная снежными хребтами, поразит вас своими масштабами и красотой.

Вы увидите одну из крупных рек Тянь-Шаня - Кокомерен, а также насладитесь видами на высокие пики Сусамыртау и Джумгалтау, достигающие 4500 метров
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Величественные горные пейзажи
  • 🚗 Увлекательное путешествие через перевал
  • 🌄 Незабываемые виды на долины и хребты
  • 🌊 Спокойные реки и чистый воздух
  • 📸 Отличные возможности для фотографии
Что можно увидеть

  • Перевал Тоо-Ашу
  • Ущелье Кара-Балта
  • Суусамырская долина

Описание экскурсии

Сусамырская долина

Сусамырская долина – это удивительное место, где время замедляет бег. Воды рек нежно текут, создавая ощущение, что они движутся в обратном направлении. Высота 2200 метров над уровнем моря окружает долину величественными горными хребтами Сусамыртау и Джумгалтау. Пики гор достигают 4500 метров, поддерживая причудливые облака, что делает пейзажи здесь поистине незабываемыми.

Ущелье Кара-Балта

Ущелье Кара-Балта начинается от поселка Сосновка и тянется на десятки километров до перевала Тоо-Ашу, высота которого превышает 3000 метров. Здесь текут две небольшие реки – Кара-Балта и Абла. Ущелье отличается своей узкой и извивающейся формой, а его крутые склоны добавляют ему особой живописности.

Перевал Тоо-Ашу

Перевал Тоо-Ашу – это известная точка среди путешественников, расположенная в горах Ала-Тоо на важной трассе Бишкек — Ош, соединяющей северные и южные регионы Кыргызстана. Высота перевала составляет 3400 метров над уровнем моря. На его вершине расположён туннель имени Кусейина Кольбаева, построенный в 1962 году, длина которого составляет 2,2 км. Здесь также находится мазар матери Великого кыргызского богатыря Кожомкула, а рядом течет река Кокомерен.

Природные чудеса Кыргызстана

  • Уникальные ландшафты Сусамырской долины;
  • Величественные горы и высокие пики;
  • Киргизская культура и исторические памятники;
  • Красота ущелья Кара-Балта с его живописными реками.

Кыргызстан – это край, богатый природными чудесами, которые вдохновляют и впечатляют. Путешествие по его живописным уголкам наполнит вас новыми эмоциями и радостью открытий!

Экскурсия доступна к бронированию круглогодично, в любой день недели. Старт экскурсии обычно в 7:00, финиш обычно в 19:00-20:00 часов.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Живописную дорогу в ущелье Кара-Балта
  • Перевал Тоо-Ашу
  • Высокогорную Суусамырскую долину
  • Реку Кокомерен
  • Ущелье Кара-Балта
  • Реки Кара-Балта и Абла
  • Туннель имени Кусейина Кольбаева
  • Мазар матери Великого Кыргызского Богатыря Кожомкула
Что включено
  • Трансфер 400 км
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия доступна к бронированию круглогодично, в любой день недели. Старт экскурсии обычно в 7:00, финиш обычно в 19:00-20:00 часов.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
25 авг 2025
Потрясающие пейзажи Суусамырской долины Отзыв: Большое спасибо гиду Ришаду! Отличный проводник в мир кыргызской культуры и природы. Было очень интересно, захватывающе, увидели невероятной красоты горы, луга, впервые прокатились по крутому серпантину перевала Тоо Ашуу, катались по крутой горной дороге к Сулуторским озерам, вкусно поели традиционные блюда. Маршрут насыщенный, невероятной красы места, хочется возвращаться в Кургызстан снова!
Дарья
25 авг 19
