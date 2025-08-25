Вас ждет увлекательное путешествие через живописное ущелье Кара-Балта с подъемом на перевал Тоо-Ашу, который возвышается более чем на 3000 метров. Суусамырская долина, окруженная снежными хребтами, поразит вас своими масштабами и красотой. Вы увидите одну из крупных рек Тянь-Шаня - Кокомерен, а также насладитесь видами на высокие пики Сусамыртау и Джумгалтау, достигающие 4500 метров

Описание экскурсии

Сусамырская долина

Сусамырская долина – это удивительное место, где время замедляет бег. Воды рек нежно текут, создавая ощущение, что они движутся в обратном направлении. Высота 2200 метров над уровнем моря окружает долину величественными горными хребтами Сусамыртау и Джумгалтау. Пики гор достигают 4500 метров, поддерживая причудливые облака, что делает пейзажи здесь поистине незабываемыми.

Ущелье Кара-Балта

Ущелье Кара-Балта начинается от поселка Сосновка и тянется на десятки километров до перевала Тоо-Ашу, высота которого превышает 3000 метров. Здесь текут две небольшие реки – Кара-Балта и Абла. Ущелье отличается своей узкой и извивающейся формой, а его крутые склоны добавляют ему особой живописности.

Перевал Тоо-Ашу

Перевал Тоо-Ашу – это известная точка среди путешественников, расположенная в горах Ала-Тоо на важной трассе Бишкек — Ош, соединяющей северные и южные регионы Кыргызстана. Высота перевала составляет 3400 метров над уровнем моря. На его вершине расположён туннель имени Кусейина Кольбаева, построенный в 1962 году, длина которого составляет 2,2 км. Здесь также находится мазар матери Великого кыргызского богатыря Кожомкула, а рядом течет река Кокомерен.

Природные чудеса Кыргызстана

Уникальные ландшафты Сусамырской долины;

Величественные горы и высокие пики;

Киргизская культура и исторические памятники;

Красота ущелья Кара-Балта с его живописными реками.

Кыргызстан – это край, богатый природными чудесами, которые вдохновляют и впечатляют. Путешествие по его живописным уголкам наполнит вас новыми эмоциями и радостью открытий!