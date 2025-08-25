Путешествие через ущелье Кара-Балта и перевал Тоо-Ашу откроет вам захватывающие виды на горные хребты и долины
Вас ждет увлекательное путешествие через живописное ущелье Кара-Балта с подъемом на перевал Тоо-Ашу, который возвышается более чем на 3000 метров. Суусамырская долина, окруженная снежными хребтами, поразит вас своими масштабами и красотой.
Вы увидите одну из крупных рек Тянь-Шаня - Кокомерен, а также насладитесь видами на высокие пики Сусамыртау и Джумгалтау, достигающие 4500 метров
5 причин купить эту экскурсию
🏞️ Величественные горные пейзажи
🚗 Увлекательное путешествие через перевал
🌄 Незабываемые виды на долины и хребты
🌊 Спокойные реки и чистый воздух
📸 Отличные возможности для фотографии
Что можно увидеть
Перевал Тоо-Ашу
Ущелье Кара-Балта
Суусамырская долина
Описание экскурсии
Сусамырская долина
Сусамырская долина – это удивительное место, где время замедляет бег. Воды рек нежно текут, создавая ощущение, что они движутся в обратном направлении. Высота 2200 метров над уровнем моря окружает долину величественными горными хребтами Сусамыртау и Джумгалтау. Пики гор достигают 4500 метров, поддерживая причудливые облака, что делает пейзажи здесь поистине незабываемыми.
Ущелье Кара-Балта
Ущелье Кара-Балта начинается от поселка Сосновка и тянется на десятки километров до перевала Тоо-Ашу, высота которого превышает 3000 метров. Здесь текут две небольшие реки – Кара-Балта и Абла. Ущелье отличается своей узкой и извивающейся формой, а его крутые склоны добавляют ему особой живописности.
Перевал Тоо-Ашу
Перевал Тоо-Ашу – это известная точка среди путешественников, расположенная в горах Ала-Тоо на важной трассе Бишкек — Ош, соединяющей северные и южные регионы Кыргызстана. Высота перевала составляет 3400 метров над уровнем моря. На его вершине расположён туннель имени Кусейина Кольбаева, построенный в 1962 году, длина которого составляет 2,2 км. Здесь также находится мазар матери Великого кыргызского богатыря Кожомкула, а рядом течет река Кокомерен.
Природные чудеса Кыргызстана
Уникальные ландшафты Сусамырской долины;
Величественные горы и высокие пики;
Киргизская культура и исторические памятники;
Красота ущелья Кара-Балта с его живописными реками.
Кыргызстан – это край, богатый природными чудесами, которые вдохновляют и впечатляют. Путешествие по его живописным уголкам наполнит вас новыми эмоциями и радостью открытий!
Экскурсия доступна к бронированию круглогодично, в любой день недели. Старт экскурсии обычно в 7:00, финиш обычно в 19:00-20:00 часов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Живописную дорогу в ущелье Кара-Балта
Перевал Тоо-Ашу
Высокогорную Суусамырскую долину
Реку Кокомерен
Ущелье Кара-Балта
Реки Кара-Балта и Абла
Туннель имени Кусейина Кольбаева
Мазар матери Великого Кыргызского Богатыря Кожомкула
Что включено
Трансфер 400 км
Услуги гида
Что не входит в цену
Питание
Напитки
Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия доступна к бронированию круглогодично, в любой день недели. Старт экскурсии обычно в 7:00, финиш обычно в 19:00-20:00 часов.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Д
Дарья
25 авг 2025
Потрясающие пейзажи Суусамырской долины Отзыв: Большое спасибо гиду Ришаду! Отличный проводник в мир кыргызской культуры и природы. Было очень интересно, захватывающе, увидели невероятной красоты горы, луга, впервые прокатились по крутому серпантину перевала Тоо Ашуу, катались по крутой горной дороге к Сулуторским озерам, вкусно поели традиционные блюда. Маршрут насыщенный, невероятной красы места, хочется возвращаться в Кургызстан снова!
