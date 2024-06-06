Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Насладитесь восхитительными видами природы, свежим морским и горным воздухом.



Вы сможете Увидеть водопады в ущелье Барскоон, побродить по каньону Сказка и «долине семи быков» и искупаться в термальных источниках. Вы побываете в долине родников, где из-под земли бьёт множество лечебных источников. 5 1 отзыв

Konstantin Ваш гид в Бишкеке Написать вопрос Индивидуальный тур Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 дня Размер группы 1-4 человека На чём проводится Джиппинг Когда Каждый день в 8:00 $570 за тур Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00

Описание тура Что вас ждет Водопады в ущелье Барскоон Один из самых известных водопадов в Кыргызстане, его высота составляет 24 метра. Путь к нему сравнительно прост, а рядом находятся несколько других небольших водопадов. Каньон Сказка Небольшое ущелье на южном берегу Иссык-Куля, знаменитое своими красными глиняными скалами. Сказка является весьма посещаемым местом среди туристов из-за легкодоступности каньона, потрясающих пейзажи. Жети-Огуз — «долина семи быков» Семь красивых скал ущелья — особо охраняемый природный памятник. Горное ущелье расположено на высоте 2200 метров над уровнем моря. Рядом раскинулись красивые луга с альпийской и субальпийской растительностью. Термальные источники Иссык-Суу Находятся в посёлке Каджи-Сай, недалеко от озера Иссык-Куль. Гостям предоставляется крытый и открытый бассейны с термальной водой. В крытом бассейне постоянная температура воды — 45 °C. Открытый бассейн поделен на зоны с горячей, холодной и смешанной тёплой водой. Манжылы-Ата В народе его называют «Долина священных родников». Здесь из-под земли бьёт множество лечебных источников. Одни родники исцеляют от различных болезней, другие дарят семейное счастье и благополучие. Всего в долине находится 17 крупных источников. Восхитительные виды природы не оставят Вас равнодушными. Насладитесь свежим морским и горным воздухом.

Каждый день в 8:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Водопады в ущелье Барскоон

Каньон Сказка

Жети-Огуз (долина семи быков)

Термальные источники Иссык-Суу

Манжылы-Ата - «Долина священных родников» Что включено Услуги гида

Трансфер

Фото и видео на память с дрона Что не входит в цену Проживание в отеле

Завтрак, обед, ужин

Трансфер из аэропорта - 950 сомов Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 8:00 Экскурсия длится около 2 дней Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.