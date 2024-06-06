Насладитесь восхитительными видами природы, свежим морским и горным воздухом.
Вы сможете Увидеть водопады в ущелье Барскоон, побродить по каньону Сказка и «долине семи быков» и искупаться в термальных источниках. Вы побываете в долине родников, где из-под земли бьёт множество лечебных источников.
Вы сможете Увидеть водопады в ущелье Барскоон, побродить по каньону Сказка и «долине семи быков» и искупаться в термальных источниках. Вы побываете в долине родников, где из-под земли бьёт множество лечебных источников.
Описание тураЧто вас ждет Водопады в ущелье Барскоон Один из самых известных водопадов в Кыргызстане, его высота составляет 24 метра. Путь к нему сравнительно прост, а рядом находятся несколько других небольших водопадов. Каньон Сказка Небольшое ущелье на южном берегу Иссык-Куля, знаменитое своими красными глиняными скалами. Сказка является весьма посещаемым местом среди туристов из-за легкодоступности каньона, потрясающих пейзажи. Жети-Огуз — «долина семи быков» Семь красивых скал ущелья — особо охраняемый природный памятник. Горное ущелье расположено на высоте 2200 метров над уровнем моря. Рядом раскинулись красивые луга с альпийской и субальпийской растительностью. Термальные источники Иссык-Суу Находятся в посёлке Каджи-Сай, недалеко от озера Иссык-Куль. Гостям предоставляется крытый и открытый бассейны с термальной водой. В крытом бассейне постоянная температура воды — 45 °C. Открытый бассейн поделен на зоны с горячей, холодной и смешанной тёплой водой. Манжылы-Ата В народе его называют «Долина священных родников». Здесь из-под земли бьёт множество лечебных источников. Одни родники исцеляют от различных болезней, другие дарят семейное счастье и благополучие. Всего в долине находится 17 крупных источников. Восхитительные виды природы не оставят Вас равнодушными. Насладитесь свежим морским и горным воздухом.
Каждый день в 8:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопады в ущелье Барскоон
- Каньон Сказка
- Жети-Огуз (долина семи быков)
- Термальные источники Иссык-Суу
- Манжылы-Ата - «Долина священных родников»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Фото и видео на память с дрона
Что не входит в цену
- Проживание в отеле
- Завтрак, обед, ужин
- Трансфер из аэропорта - 950 сомов
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Aleksei
6 июн 2024
Отличный трип со знающим местность, историю страны и приятным в общении гидом на комфортном автомобиле
Даже не ожидал что природа Кыргызстана настолько красива, а пейзажи настолько разнообразны
Рекомендую маршрут и организатора, точно не пожалеете
Константину большое спасибо!
Даже не ожидал что природа Кыргызстана настолько красива, а пейзажи настолько разнообразны
Рекомендую маршрут и организатора, точно не пожалеете
Константину большое спасибо!
Тур входит в следующие категории Бишкека
Похожие туры из Бишкека
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
Познакомиться с местными семьями и кочевым образом жизни и полюбоваться неземными пейзажами
Начало: Бишкек, аэропорт Манас, рекомендованное время приб...
27 сен в 08:00
4 окт в 08:00
$1300 за человека
Джип-тур по Киргизии: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 8:00, любое удобное вам место
29 сен в 08:00
30 сен в 08:00
$620 за всё до 4 чел.
-
15%
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, всех гостей мы встречаем согласн...
27 сен в 16:00
4 окт в 16:00
75 565 ₽
88 900 ₽ за человека