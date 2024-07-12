Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам

Познакомиться с местными семьями и кочевым образом жизни и полюбоваться неземными пейзажами
Приглашаем в насыщенное путешествие по главным достопримечательностям страны.

Вас ждут цветущие луга и заснеженные горные вершины, грандиозные ущелья и каньоны, мощные и живописные водопады.

Мы будем общаться с местными жителями и учиться
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у них готовить национальные блюда, строить юрты и охотиться с беркутами. Отдохнём у легендарного озера Иссык-Куль и переночуем в традиционном жилище кочевников.

Прогуляемся по столице, искупаемся в целебных термальных источниках, попробуем бешбармак, манты и другие вкусности. Впечатлений хватит надолго!

5
1 отзыв
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
Топовые локации Кыргызстана: отдых на берегу Иссык-Куля, ночь в юрте и прогулки по каньонам
Ближайшие даты:
Время начала: 15:15

Описание тура

Организационные детали

Для бронирования места в путешествии после внесения указанной на сайте суммы ещё необходимо внести предоплату в размере 30% от общей стоимости.
В Кыргызстан можно въехать по паспорту гражданина РФ, виза не требуется. Ковидная обстановка в Кыргызстане спокойная, пцр-тест или сертификат о вакцинации не требуется.
Вещи, которые рекомендуем взять с собой:
— Хорошая непродуваемая куртка
— УДОБНЫЕ КРЕПКИЕ кроссовки с рифленой подошвой (можно и легкие треккинговые ботинки) + легкие кроссовки в качестве сменки (на случай если промокнут)
— Маленький рюкзачок для походов
— Толстовка (кофта) флисовая (также можно взять теплую жилетку)
— Футболка (2-3 пары) и легкая футболка с длинными рукавами
— Шорты
— Треккинговые штаны (можно и спортивные, но главное не джинсы)
— Шлепанцы или кроксы
— Носки х/б 3-4 пары, шерстяные носки — 1 пара
— Головной убор от солнца (баф, кепка или панама), легкая шапка
— Солнцезащитные очки
— Солнцезащитный крем (30-50 SPF)
— Средства личной гигиены, полотенце
— Не лишними будут трекинговые палки
— Купальник
— Деньги ₽ наличными на личные расходы (обменников хватает, карты МИР принимают мало где)
— Power bank

Проживание. В отелях и гостевых домах «Ашуу», «Номад», «Грин Ярд», «Каракол 78», «Нават» и в юрточном лагере. Размещение двухместное. При необходимости возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины (кроме питания в Бишкеке).

Транспорт. Путешествуем на комфортабельном автомобиле бизнес-класса: минивэн Nissan El Grand с просторными сиденьями, климат-контролем и панорамной крышей, или Mercedes Sprinter.

Виза. Не требуется, можно въехать по паспорту гражданина РФ.

Дети. Возможно участие с детьми с 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Бишкеком и местной кухней

Встречаемся и отправляемся знакомиться со столицей. Побываем на площади Ала-Тоо, посмотрим на смену почётного караула у Парламента. Увидим комплекс зданий Старой площади — монументальное наследие советских времён. Прогуляемся по бульвару Эркиндик и Дубовому парку.

В обед подкрепимся курутом и запьём его бодрящим национальным напитком из отборных сортов ячменя, пшеницы и кукурузы — «Максым Шоро» — ставшим одним из символов Кыргызстана. Я расскажу вам историю страны и о её видных деятелях, покажу места, где совершались многочисленные революции.

На ужин заглянем в колоритную чайхану и устроим настоящий азиатский пир.

Знакомство с Бишкеком и местной кухнейЗнакомство с Бишкеком и местной кухнейЗнакомство с Бишкеком и местной кухнейЗнакомство с Бишкеком и местной кухней
2 день

Заповедник Ала-Арча, ущелье Чон-Кемин

После завтрака едем в живописное ущелье Ала-Арча, покрытое елями и можжевельниками, над которыми нависают шапки ледников. Прогуляемся до смотровой площадки, наслаждаясь первозданной природой. Увидим слияние рек и устроим пикник на берегу горного потока.

Затем начнём путь в сторону Иссык-Куля, любуясь предгорьями и порогами реки Чу. Приблизительно через 2 часа окажемся в ущелье Чон-Кемин и разместимся в уютном гостевом доме, созданном местной семьёй. Здесь для нас уже будет накрыт стол с домашними угощениями, а на десерт нам подадут звёздный небосклон, горные вершины под лунным светом и абсолютную тишину.

Заповедник Ала-Арча, ущелье Чон-КеминЗаповедник Ала-Арча, ущелье Чон-КеминЗаповедник Ала-Арча, ущелье Чон-Кемин
3 день

Через марсианские каньоны Кок-Мойнок к Иссык-Кулю, вечер и ночь в юрточном лагере

Проснувшись в окружении гор и позавтракав, отправимся в треккинг по невероятному каньону Кок-Мойнок. Путь будет не самым простым, но очень увлекательным, а наградой нам станут неземные пейзажи: вокруг на много километров здесь простираются гигантские терракотовые скалы необычных форм.

Далее держим курс на Иссык-Куль. По дороге остановимся в посёлке Кызыл-Туу, чтобы посетить семейную мануфактуру по изготовлению кыргызских юрт и пройти мастер-класс: под руководством профессионала сможем сами собрать юрту.

Сегодня «поиграем» в кочевников — на ночь остановимся в юрточном лагере. Проедем по руслу реки, петляющей меж горных кряжей Ак-Сай, и окажемся в гостях у аксакала Ильича и его семьи, которые посвятят нас в тонкости кочевой жизни.

Через марсианские каньоны Кок-Мойнок к Иссык-Кулю, вечер и ночь в юрточном лагереЧерез марсианские каньоны Кок-Мойнок к Иссык-Кулю, вечер и ночь в юрточном лагереЧерез марсианские каньоны Кок-Мойнок к Иссык-Кулю, вечер и ночь в юрточном лагереЧерез марсианские каньоны Кок-Мойнок к Иссык-Кулю, вечер и ночь в юрточном лагере
4 день

Отдых на пляже, охота с беркутом, прогулка по дикому берегу и каньону Сказка

Встретив рассвет на берегу Иссык-Куля и понежившись на пляже, познакомимся с древней киргизской традицией — охотой с беркутом. Вы сами станете участниками этого захватывающего действа. Не переживайте, если попросим, ни одно живое существо не пострадает.

Затем пешком или верхом на лошадях (по желанию, за доплату) прогуляемся вдоль безлюдного берега озера и поднимемся на самую высокую точку в округе, чтобы полюбоваться завораживающим пейзажем.

После отправимся в знаменитый каньон Сказка, где в рыже-бурых и золотистых глиняных образованиях сможем разглядеть фигуры животных и стены замков. Ночь проведём в уютном гостевом доме, утопающем в абрикосовом саду.

Отдых на пляже, охота с беркутом, прогулка по дикому берегу и каньону СказкаОтдых на пляже, охота с беркутом, прогулка по дикому берегу и каньону СказкаОтдых на пляже, охота с беркутом, прогулка по дикому берегу и каньону Сказка
5 день

Водопады ущелья Барскоон, плато Арабель, отдых на пляже, переезд в Каракол

В этот день нас ждёт ущелье Барскоон, знаменитое водопадами. Прогуляемся к самому мощному из них. Затем, если позволит погода, побываем на очень живописном плато Арабель на высоте 4000 метров. Насладимся видами и единением с природой: нас будут окружать языки седых ледников и отвесные обрывы, а в небе — парить орлы.

После обеда отдохнём на секретном пляже Иссык-Куля: только мы и лазурная водная гладь. К вечеру прибудем в Каракол. Осмотрим купеческие кварталы русских поселенцев, деревянную дунганскую мечеть и резной Свято-Троицкий собор. А на ужин отправимся к дунганской семье: сами приготовим ашлян-фу, ганфан и мампар и попробуем, что получилось.

Водопады ущелья Барскоон, плато Арабель, отдых на пляже, переезд в КараколВодопады ущелья Барскоон, плато Арабель, отдых на пляже, переезд в КараколВодопады ущелья Барскоон, плато Арабель, отдых на пляже, переезд в КараколВодопады ущелья Барскоон, плато Арабель, отдых на пляже, переезд в КараколВодопады ущелья Барскоон, плато Арабель, отдых на пляже, переезд в Каракол
6 день

Музей Пржевальского, водная прогулка, купание в термальных источниках, ущелье Чон-Кемин

Утром заглянем на местный рынок, посетим музей Пржевальского и поедем по северному берегу Иссык-Куля, любуясь бескрайними полями и тополями, гладью озера и снежными верхушками гор.

По приезде в город Чолпон-Ата прокатимся по озеру на яхте или катере (за доплату) с клубникой, черешней и шампанским. Желающие смогут искупаться. После вас ждут целительные термальные источники. Говорят, купание в них омолаживает — проверим!

Сытно пообедав и закусив местными фруктами, продолжим путь. К вечеру прибудем в ущелье Чон-Кемин и разместимся в уютном гостевом доме.

Музей Пржевальского, водная прогулка, купание в термальных источниках, ущелье Чон-КеминМузей Пржевальского, водная прогулка, купание в термальных источниках, ущелье Чон-КеминМузей Пржевальского, водная прогулка, купание в термальных источниках, ущелье Чон-КеминМузей Пржевальского, водная прогулка, купание в термальных источниках, ущелье Чон-Кемин
7 день

Чон-Кемин и каньоны Конорчек, башня Бурана, возвращение в Бишкек

После завтрака погуляем по ущелью Чон-Кемин и по каньонам Конорчек, чьи ландшафты похожи на марсианские. На обратном пути можем посетить горный курорт Орловка с его бескрайними цветущими холмами и заехать к средневековой башне Бурана и десяткам каменных изваяний — бабалов. На обед остановимся на старой трассе в легендарном месте «У самоваров», вы попробуете катаму и каймак.

По прибытии в Бишкек разместимся в отеле, примем душ и пойдём пировать в шикарный восточный ресторан. Будем объедаться бешбармаком, мантами и лампаром и делиться друг с другом впечатлениями. Перед сном, при желании, заглянем в бар на крыше небоскрёба: выпьем по коктейлю с видом на вековые снега вершин Ала-Тоо и ночные огни города.

Чон-Кемин и каньоны Конорчек, башня Бурана, возвращение в БишкекЧон-Кемин и каньоны Конорчек, башня Бурана, возвращение в БишкекЧон-Кемин и каньоны Конорчек, башня Бурана, возвращение в БишкекЧон-Кемин и каньоны Конорчек, башня Бурана, возвращение в Бишкек
8 день

Свободное время, обед, трансфер в аэропорт

С утра у вас будет свободное время. Можно заглянуть на Ошский базар или в ЦУМ и купить сувениры и местные вкусности, прогуляться по городу. На обед соберёмся в стильном ресторане, а после поедем в аэропорт.

Свободное время, обед, трансфер в аэропорт

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту в рекомендованное время прибытия и трансфер в аэропорт
  • Сопровождение турлидером, экскурсии по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и ужины (кроме Бишкека)
  • Рекреационные сборы, въезды в национальные парки
  • Охота с беркутом
  • Мастер-класс по сборке юрты
  • Посещение термальных минеральных источников
  • Питьевая вода в машине
  • Медицинская аптечка
  • Памятные сувениры
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Расходы личного характера, алкоголь
  • Одноместное размещение
  • Питание в Бишкеке
  • Конная прогулка
  • Прогулка на яхте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, аэропорт Манас, рекомендованное время прибытия - 15:15 («Аэрофлот»)
Завершение: Бишкек, аэропорт Манас, трансфер к вылету рейса «Аэрофлота» в 16:40
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
12 июл 2024
Лучшие путешествие в моей жизни, а их было много. Прежде всего хотел бы отметить доброту, заботу и человеческое отношение от Сергея и Дмитрия. Они помогали и поддерживали во всем. Обо
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мне даже мама так не заботились как два этих замечательных человека!:) В целом в путешествие все было замечательно - природа потрясающая и разнообразная, люди добрые и открытые, еда вкусная и необычная, а маршрут и путешествие были продуманы замечательно. В целом огромная куча потрясающих эмоций и часть моей души остались с этой прекрасной страной и людьми. P.S. если кто-то думает, что отзывы тут накрученные и сомневается ехать или не ехать, не сомневайтесь - бронируйте путешествие, вам понравится!

Тур входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыНа 8 днейПрирода и пейзажиНабережнаяПопулярные местаКаньоныИз аэропорта

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