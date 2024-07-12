Для бронирования места в путешествии после внесения указанной на сайте суммы ещё необходимо внести предоплату в размере 30% от общей стоимости.

В Кыргызстан можно въехать по паспорту гражданина РФ, виза не требуется. Ковидная обстановка в Кыргызстане спокойная, пцр-тест или сертификат о вакцинации не требуется.

Вещи, которые рекомендуем взять с собой:

— Хорошая непродуваемая куртка

— УДОБНЫЕ КРЕПКИЕ кроссовки с рифленой подошвой (можно и легкие треккинговые ботинки) + легкие кроссовки в качестве сменки (на случай если промокнут)

— Маленький рюкзачок для походов

— Толстовка (кофта) флисовая (также можно взять теплую жилетку)

— Футболка (2-3 пары) и легкая футболка с длинными рукавами

— Шорты

— Треккинговые штаны (можно и спортивные, но главное не джинсы)

— Шлепанцы или кроксы

— Носки х/б 3-4 пары, шерстяные носки — 1 пара

— Головной убор от солнца (баф, кепка или панама), легкая шапка

— Солнцезащитные очки

— Солнцезащитный крем (30-50 SPF)

— Средства личной гигиены, полотенце

— Не лишними будут трекинговые палки

— Купальник

— Деньги ₽ наличными на личные расходы (обменников хватает, карты МИР принимают мало где)

— Power bank

Проживание. В отелях и гостевых домах «Ашуу», «Номад», «Грин Ярд», «Каракол 78», «Нават» и в юрточном лагере. Размещение двухместное. При необходимости возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины (кроме питания в Бишкеке).

Транспорт. Путешествуем на комфортабельном автомобиле бизнес-класса: минивэн Nissan El Grand с просторными сиденьями, климат-контролем и панорамной крышей, или Mercedes Sprinter.

Виза. Не требуется, можно въехать по паспорту гражданина РФ.

Дети. Возможно участие с детьми с 7 лет.