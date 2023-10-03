1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
«За 3 дня увидим каньон Конорчек, он же Гранд-Каньон в миниатюре, скалы из красно-огненного песчаника, ущелье с водопадами и колоритный Каракол»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$900 за всё до 2 чел.
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
Погулять по каньонам, промчаться на яхте по озеру и поужинать с местными жителями
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
«Далее проследуем к каньонам Ак-Сай — местные жители называют их «долиной забытых рек», так как при въезде можно увидеть старинные высохшие русла»
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$862 за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
«В этом путешествии собраны достопримечательности, раскинувшиеся вблизи озера: башня Бурана, каньон Конорчек, многочисленные живописные ущелья»
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
1980$1 782 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ККристина3 октября 2023Наш гид был профессиональным, отлично объяснял и показывал нам красивые места. Он даже угостил нас чаем во время экскурсии. В
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Каньоны»
Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Бишкеке в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Каньоны" можно забронировать 3 тура от 862 до 1 782 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Каньоны», 1 ⭐ отзыв, цены от $862. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август