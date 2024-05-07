1 чел.
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Авторский тур
3 дня
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Начало: Бишкек, 07:00-08:00
«Здесь же полюбуемся прозрачными водами озера в окружении деревьев и пообедаем на берегу»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€792 за всё до 4 чел.
Авторский тур
7 дней
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
«Будем жить в юрточном глэмпинге на берегу Иссык-Куля, в горном глэмпинге, в отеле «78» в Караколе, в отеле BUGU в Бишкеке, 2-местное размещение»
22 июня в 12:30
6 июля в 10:00
81 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
Увидеть орлиную охоту, погулять по берегу Иссык-Куля и побывать в городе-призраке
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
«А затем, по желанию, можем пройтись по берегу озера Иссык-Куль»
12 июня в 08:30
20 июня в 08:00
€1 100 за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
«К вечеру окажемся на северном берегу величественного озера Иссык-Куль в городе-курорте Чолпон-Ата»
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
1980$1 782 за всё до 2 чел.
Авторский тур
7 дней
Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
Сделать яркие кадры на фоне гор, погулять по ущельям и понежиться в источниках на берегу Иссык-Куля
Начало: г. Бишкек, холл отеля Damas International Hotel 4*...
«Ближе к вечеру отправимся на горячие источники на берег Иссык-Куля»
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
$950 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина7 мая 2024Здравствуйте. Хочется от всей души поблагодарить Юрия за увлекательное путешествие по берегам Иссык-Куля. Провели три незабываемых дня вместе друзьями в
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Набережная»
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- По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
- Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
- Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
- Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
- Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
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Сейчас в Бишкеке в категории "Набережная" можно забронировать 5 авторских туров от 792 до 81 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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