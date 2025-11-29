Двухдневное путешествие по южному берегу Иссык-Куля: каньоны Сказка и Джети-Огуз, водопады Барскоона и плато Арабель на высоте 3900 м. Живописные дороги, треккинг, национальная кухня и ночёвка в уютном гостевом доме. Тур сочетает комфорт, активность и погружение в природу и культуру Кыргызстана.
Описание тураПриключение по южному берегу Иссык-Куля Мы отправимся из Бишкека и пересечём живописный перевал Кубакы, сделаем остановку у Орто-Токойского водохранилища и прогуляемся по сказочным глиняным образованиям каньона Сказка. Затем нас ждёт ущелье Джети-Огуз — легендарные «Семь быков» среди еловых лесов и альпийских лугов. Вечером нас ждёт уютный гостевой дом в Каджи-Сай и тёплый ужин. Двухдневное путешествие с проживанием На следующий день мы отправимся в ущелье Барскоон, где вас ждут водопады, хвойные леса и подъём к плато Арабель — суровому и красивому высокогорному региону с десятками озёр, ледниковыми потоками и тундровыми пейзажами. Здесь, на высоте почти 4000 м, вы почувствуете силу настоящих гор. По пути обратно в Бишкек нас ждёт вкусный обед в проверенном кафе и прощальные виды на горные долины. Тур подойдёт тем, кто хочет за короткое время увидеть удивительно разнообразную природу Кыргызстана, не отказываясь от комфорта и насыщенной программы.
Вы можете забронировать тур на любой удобный для вас свободный день. Программа рассчитана на два насыщенных дня приключений, с выездом в 8 утра, чтобы максимально использовать световой день и увидеть самые красивые места. Не упустите возможность открыть для себя уникальные уголки Кыргызстана — бронируйте тур заранее и отправляйтесь навстречу новым впечатлениям!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Иссык-Куль
- Орто-Токойское водохранилище
- Перевал Кубакы (2160 м)
- Каньон Сказка
- Ущелья Джети-Огуз и Барскоон
- Водопад Чаша Манаса
- Водопад Брызги шампанского
- Перевал Барскоон (3750 м)
- Плато Арабель (3900 м)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Город Бишкек в отеле гостя
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
