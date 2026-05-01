Наше путешествие не требует специальной физической подготовки. Маршрут продуманный, спокойный, доступный большинству людей. В случае если кто-то не хочет длительной прогулки, мы всегда предлагаем опции.

Что взять с собой?

Паспорт (внутренний РФ или загран); детям - свидетельство с обязательным штампом в УФМС о гражданстве

Теплую одежду (толстовку + куртку-непродувайку)

Удобную обувь (кроссовки или трекинговая обувь + сандалии для душа и пляжа)

Рюкзачок для небольших прогулок в горах

Головной убор

Солнцезащитные очки

Солнцезащитный крем

Средства личной гигиены

Личную аптечку со своими препаратами, если вы принимаете какие-либо на постоянной основе (аптечка первой помощи в автобусе есть)

Купальный костюм

Спрей от комаров

Зарядное устройство для телефонов, фотоаппарат

Пляжное полотенце

Встреча

Встречаемся в первый день тура в аэропорту Манас, Бишкек в 15:30.

Гид будет встречать вас с табличкой «NLO VOYAGE» в центре зала прилёта.

Затем – групповой трансфер в гостиницу Бишкека, заселение.

В 17:00 - встреча с гидом в холле отеля, пешеходная экскурсия по центру Бишкека и кулинарный мастер-класс.

Важно! Если ваш рейс прибывает раньше или позже назначенного времени, вас встретит водитель в зале прилета и отвезет в отель на машине.

Важно заранее сообщить время прилета и номер рейса!

Мы предоставляем трансфер только в первый день тура.

Если вы прибываете в другое место или в другой день (не в день старта программы), вам необходимо самостоятельно добраться в отель.

Вылет

В последний день тура групповой трансфер из гостиницы Бишкека в аэропорт Манас в 13:00.

Если ваш рейс вылетает раньше или позже (не подходит время общего трансфера), то в аэропорт вам нужно добраться самостоятельно. Время в пути от отеля до аэропорта Манас - 40 минут.

Индивидуальные трансферы мы можем вам организовать. Стоимость будет зависеть от количества человек и расстояния. Уточняйте при бронировании тура у менеджера.

Время

Обратите внимание, что разница местного времени с московским +3 часа.

Транспорт

На протяжении всей программы мы будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе.

Часть маршрута будет проходить по горным дорогам и дорогам без твёрдого покрытия.

Размещение

В городах Бишкек, Каракол и Чолпон-Ата проживание в гостиницах (4 ночи). Размещение в двухместных номерах, с удобствами в номере. Есть Wi-Fi.

1 ночь - двухместное размещение в юрточном лагере на берегу Иссык-Куля, с удобствами в юртах.

1 ночь - двухместное размещение в горном глэмпинге, с удобствами в домиках.

За одноместное размещение в номере предусмотрена доплата.

Внимание! По вашему желанию мы можем поселить вас с другим участником нашей группы такого же пола. Обязательно напишите нам об этом. Мы стараемся помочь и объединить наших гостей, но гарантировать не можем, что на ваши даты у кого-то будет такой же запрос.

Мы обязуемся предоставить размещение в заявленных отелях либо в подобных, такого же уровня.

Авиаперелет

При организации тура мы ориентировались на самый популярный рейс компании Аэрофлот, который прилетает в Бишкек в 15:20 и вылетает в 16:55.

Если вы летите из России, есть регулярные прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска.

Советуем искать удобные варианты перелёта через поисковый сайт Aviasales.ru. Если вам нужна помощь в бронировании авиабилетов, пожалуйста, обращайтесь, обязательно поможем.

Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.

Погода

Погода в горах переменчива. Среднесуточная температура в Бишкеке летние месяцы: +25 °С.

На Иссык-Куле более прохладно, чем в городе. Средняя температура +20 °С. Ночи бывают холодными: температура +10… +15 °С.

Средняя температура воды в озере Иссык-Куль: +15… +18 °С.

Июль – самый жаркий месяц. Температура может достигать +35… +37 °С. В окрестностях озера Иссык-Куль – около +30 °С.

В сентябре в Бишкеке обычно +20… +25 °С, в других локациях на маршруте – около +15… +20 °С.

Конная прогулка

Прогулка на лошадях - абсолютно безопасна. Лошади спокойные, рядом идет конюх. При желании могут подсадить сзади мальчика, чтобы он контролировал лошадь.

Питание

В программе предусмотрено следующее питание:

1 день - ужин

2, 3 день - завтрак, обед, ужин

4, 5, 6 день - завтрак, обед

7 день - завтрак

Ужины на 4, 5, 6 дни — за свой счёт. В кафе и ресторанах Киргизии стоимость одного ужина в среднем составляет 600-700 сом, сюда входит основное блюдо, хлеб и чай; порции большие.

Внимание! Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. Если вы вегетарианец, у вас острая непереносимость/аллергия на какой-либо продукт или вы придерживаетесь специального питания (безлактозного, безглютенового) – сообщите об этом менеджеру. Мы предложим возможные варианты корректировки основного меню. Пожалуйста, учитывайте, что Кыргызстан - мясная страна, поэтому гарантировать везде полноценное вегетарианское меню мы не можем, но постараемся сделать всё от нас зависящее.

На связи с нами

За неделю до поездки, мы пришлем вам ссылку на вашу группу в Whats'App. В группе будут все участники тура и гид Александр. Вы сможете заранее со всеми познакомиться, ознакомиться со всеми инструкциями, задать интересующие вас вопросы гиду.

Деньги

Национальная валюта Кыргызстана - сом. Поменять деньги можно будет в аэропорту, в обменных городских пунктах, банках. Поменять можно рубли, доллары, евро.

Карты МИР работают в Кыргызстане, можно снять сомы в банкоматах. Также работают переводы с карты российской на кыргызскую.

Однако рекомендуем вам при себе иметь наличные. Далеко не везде можно оплатить покупку переводом.

Некоторые отели, рестораны, таксисты принимают к оплате доллары, евро, рубли.

Максимально можно привезти с собой 10000 долларов или эквивалент этой суммы.

Сим-карты

Если вам нужны местная сим-карта с мобильным интернетом, то можно будет купить в аэропорту или в городе. В продаже сим-карты сотовых операторов: Beeline, MegaCom и О!

Тарифы от 120 сом - уточняйте стоимость перед покупкой и что входит в пакет (безлимитный тариф примерно 220 сом на неделю; обратите внимание, что делиться трафиком нельзя).

В горах сеть не ловит, но во всех населенных пунктах - связь хорошая.