Описание тура
Наш тур объединяет историю, культуру и природу Кыргызстана в единое увлекательное приключение.
Мы подготовили для вас самые красивые локации, небанальные маршруты и активности с погружением в местную культуру.
Путешествуем со вкусом и удовольствием!:)
Программа тура по дням
Салам, Бишкек
Встречаем вас в аэропорту Бишкека и едем в центр города, заселяемся в отель.
После заселения и небольшого отдыха, встречаемся с гидом и отправляемся на прогулку-экскурсию по центру Бишкека: увидим яркие эпохи в жизни города через его архитектуру, искусство и знаковые места.
По окончании экскурсии нас ждет настоящий восточный прием в культурном центре Бишкека.
Под руководством местных знатоков традиций будем сами готовить на ужин кыргызский плов и самсу, знакомиться друг с другом, общаться и веселиться.
После ужина за бокалом вина, пойдем пешком в отель, по дороге остановимся в одном из баров и попробуем на вкус местные настойки.
Впечатления дня:
Экскурсия по центру Бишкека
Кулинарный мастер-класс
Традиционный кыргызский ужин
Едем на Иссык-Куль
Начнем с истории страны: посетим археологический комплекс древнего города в 9-11 веках, осмотрим стелы и памятники с руническими надписями, поднимемся на вершину башни Бурана (древний минарет).
Далее держим путь в Боомское ущелье, которое находится на стыке 3-х хребтов: Тянь-Шань, Киргизский и Иссык-Кульский. Проедемся по дну ущелья, поднимемся наверх к самым живописным и знаковым местам.
После обеда уйгурским лагманом отправляемся в уединенный, аутентичный юрточный глэмпинг на южном берегу озера Иссык-Куль. Погрузимся в атмосферу традиционного кыргызского проживания в юртах, с комфортом.
Вечером свободное время и ужин на территории глэмпинга.
Впечатления дня:
Минарет 9-11 веков в Чуйской долине
Боомское ущелье и Тянь-Шанские горы
Кыргызские юрты на берегу озера Иссык-Куль
Побываем в Сказке
Завтракаем и выезжаем за новыми впечатлениями в каньон «Сказка» – это фантастическая местность, знаменитая своими марсианскими пейзажами, нереальной красотой и своеобразными каменными скульптурами, созданными природой.
Прямиком из сказки отправимся в «кыргызскую Швейцарию» - ущелье Барскоон. Природа здесь шикарная, виды действительно похожи на швейцарские, только масштабы больше и природа более дикая.
Заселимся в горный глэминг и после обеда продолжим день активно. Пойдем исследовать местность и совершим небольшой трекинг в горах к трем водопадам: «Чаша Манаса», «Слезы Барса» и «Брызги Шампанского».
Вечером – ужин, свободное время и бесконечное звездное небо.
Впечатления дня:
Марсианские пейзажи каньона Сказка
Дикая природа и «швейцарские» виды ущелья Барскоон
Трекинг к трем горным водопадам
Исследуем Тянь-Шань
После завтрака держим путь в красивейшее и самое известное ущелье «Скалы семи быков». Эти скалы изображены на советских почтовых марках.
Увидим место паломничества всех влюблённых – знаменитую скалу «Разбитое сердце».
А в конце нас ждет конная прогулка по высокогорной долине «Поляна цветов» к водопаду «Девичьи косы»: потрясающе красивая дорога, а сам водопад – жемчужина ущелья Жеты-Огуз!
После обеда кыргызскими мантами, отправляемся на границу между южным и северным берегами Иссык-Куля – в город Каракол.
Заселяемся в отель, свободное время.
Впечатления дня:
Природное достояние Кыргызстана – Скалы семи быков
Конная прогулка по живописной тропе к водопаду
Поляна цветов и домики космонавтов
Прокатимся по озеру
После завтрака идем на обзорную экскурсию по городу Каракол: прогуляемся по старинным улочкам города, увидим деревянный собор Святой Троицы 19 века, Дунганскую деревянную мечеть.
Дальше двигаем в Семеновское и Григорьевское ущелья – одно из самых красивых мест северного берега Иссык-Куля. Здесь вы станете свидетелем традиционной беркутиной охоты.
Отдохнем и пообедаем свежей рыбой на форелевом хозяйстве. После обеда отправимся на берег Иссык-Куля, в город Чолпан-Ата и заселимся в отель.
Затем насладимся круизом по озеру Иссык-Куль, полюбуемся его красотой на фоне гор и в конце дня расслабимся в горячих источниках с минеральной водой.
Вечером - свободное время.
Впечатления дня:
Беркутиная кыргызская охота в горах
Круиз по озеру Иссык-Куль с потрясающими видами
Релакс в термальных источниках с минеральной водой
Жемчужина Азии
День посвящен Иссык-Кулю.
Свободное время, чтобы искупаться и отдохнуть на озере.
Озеро Иссык-Куль является чистейшим горным водоемом и признано одним из крупнейших в мире.
Жемчужина Азии - именно так называют эту природную достопримечательность. Озеро окружают холмы и взгорья Тянь-Шаньского хребта с уникальной степной растительностью.
Встречаемся вместе на обед и, после обеда отправляемся в Бишкек.
Вечернее возвращение в Бишкек пройдет под впечатлениями от увиденного и пройденного.
Наше путешествие по Кыргызстану завершается, но мы чувствуем, что в наших сердцах останутся теплые воспоминания о каждом мгновении и о каждом месте, которое мы посетили.
Заселяемся в отель, свободное время.
Впечатления дня:
Купание и отдых на озере Иссык-Куль
Возвращение в Бишкек с яркими впечатлениями
Коллективное фото на фоне гор и Иссык-Куля
За сувенирами и домой
Мы, конечно, не забудем про подарки близким, друзьям и о сувенирах на память из Кыргызстана.
После завтрака отправимся на знаменитый Ошский базар – одно из лучших мест, где можно «затариться вкусняшками» и различными сувенирами от местных жителей.
По возвращению в отель собираемся, выселяемся и мчим в аэропорт Бишкека.
Прощаемся и обещаем друг другу встретиться в следующем путешествии!
Впечатления дня:
Восточный базар и шоппинг
Прощаемся с группой
Спасибо Кыргызстан! Домой, домой, пора домой…
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта / в аэропорт в соответствии с датами тура
- Комфортабельный транспорт на протяжении всего маршрута
- Питание по программе:
- 1 день - ужин
- 2, 3 день - завтрак, обед, ужин
- 4, 5, 6 день - завтрак, обед
- 7 день - завтрак
- Кулинарный мастер-класс по приготовлению национального плова и самсы или манты (в зависимости от количества человек в группе)
- Сопровождение русскоязычного с гида по программе тура
- Входные билеты по программе
- Демонстрация беркутиной охоты
- Конная прогулка по живописным местам
- Круиз на корабле по озеру Иссык-Куль
- Посещение термальных источников
- Вода и снэки в автобусе каждый день тура
- Размещение в отелях, юртах и глэмпинге
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Одноместное размещение (доплата 16 800 рублей)
- Питание вне программы тура (ужины в 4, 5, 6 дни стоимость в местных ресторанах примерно 600-700 сом на человека)
- Личные расходы (сувениры и т. п.)
О чём нужно знать до поездки
Наше путешествие не требует специальной физической подготовки. Маршрут продуманный, спокойный, доступный большинству людей. В случае если кто-то не хочет длительной прогулки, мы всегда предлагаем опции.
Что взять с собой?
Паспорт (внутренний РФ или загран); детям - свидетельство с обязательным штампом в УФМС о гражданстве
Теплую одежду (толстовку + куртку-непродувайку)
Удобную обувь (кроссовки или трекинговая обувь + сандалии для душа и пляжа)
Рюкзачок для небольших прогулок в горах
Головной убор
Солнцезащитные очки
Солнцезащитный крем
Средства личной гигиены
Личную аптечку со своими препаратами, если вы принимаете какие-либо на постоянной основе (аптечка первой помощи в автобусе есть)
Купальный костюм
Спрей от комаров
Зарядное устройство для телефонов, фотоаппарат
Пляжное полотенце
Встреча
Встречаемся в первый день тура в аэропорту Манас, Бишкек в 15:30.
Гид будет встречать вас с табличкой «NLO VOYAGE» в центре зала прилёта.
Затем – групповой трансфер в гостиницу Бишкека, заселение.
В 17:00 - встреча с гидом в холле отеля, пешеходная экскурсия по центру Бишкека и кулинарный мастер-класс.
Важно! Если ваш рейс прибывает раньше или позже назначенного времени, вас встретит водитель в зале прилета и отвезет в отель на машине.
Важно заранее сообщить время прилета и номер рейса!
Мы предоставляем трансфер только в первый день тура.
Если вы прибываете в другое место или в другой день (не в день старта программы), вам необходимо самостоятельно добраться в отель.
Вылет
В последний день тура групповой трансфер из гостиницы Бишкека в аэропорт Манас в 13:00.
Если ваш рейс вылетает раньше или позже (не подходит время общего трансфера), то в аэропорт вам нужно добраться самостоятельно. Время в пути от отеля до аэропорта Манас - 40 минут.
Индивидуальные трансферы мы можем вам организовать. Стоимость будет зависеть от количества человек и расстояния. Уточняйте при бронировании тура у менеджера.
Время
Обратите внимание, что разница местного времени с московским +3 часа.
Транспорт
На протяжении всей программы мы будем передвигаться на комфортабельном микроавтобусе.
Часть маршрута будет проходить по горным дорогам и дорогам без твёрдого покрытия.
Размещение
В городах Бишкек, Каракол и Чолпон-Ата проживание в гостиницах (4 ночи). Размещение в двухместных номерах, с удобствами в номере. Есть Wi-Fi.
1 ночь - двухместное размещение в юрточном лагере на берегу Иссык-Куля, с удобствами в юртах.
1 ночь - двухместное размещение в горном глэмпинге, с удобствами в домиках.
За одноместное размещение в номере предусмотрена доплата.
Внимание! По вашему желанию мы можем поселить вас с другим участником нашей группы такого же пола. Обязательно напишите нам об этом. Мы стараемся помочь и объединить наших гостей, но гарантировать не можем, что на ваши даты у кого-то будет такой же запрос.
Мы обязуемся предоставить размещение в заявленных отелях либо в подобных, такого же уровня.
Авиаперелет
При организации тура мы ориентировались на самый популярный рейс компании Аэрофлот, который прилетает в Бишкек в 15:20 и вылетает в 16:55.
Если вы летите из России, есть регулярные прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска.
Советуем искать удобные варианты перелёта через поисковый сайт Aviasales.ru. Если вам нужна помощь в бронировании авиабилетов, пожалуйста, обращайтесь, обязательно поможем.
Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.
Погода
Погода в горах переменчива. Среднесуточная температура в Бишкеке летние месяцы: +25 °С.
На Иссык-Куле более прохладно, чем в городе. Средняя температура +20 °С. Ночи бывают холодными: температура +10… +15 °С.
Средняя температура воды в озере Иссык-Куль: +15… +18 °С.
Июль – самый жаркий месяц. Температура может достигать +35… +37 °С. В окрестностях озера Иссык-Куль – около +30 °С.
В сентябре в Бишкеке обычно +20… +25 °С, в других локациях на маршруте – около +15… +20 °С.
Конная прогулка
Прогулка на лошадях - абсолютно безопасна. Лошади спокойные, рядом идет конюх. При желании могут подсадить сзади мальчика, чтобы он контролировал лошадь.
Питание
В программе предусмотрено следующее питание:
Ужины на 4, 5, 6 дни — за свой счёт. В кафе и ресторанах Киргизии стоимость одного ужина в среднем составляет 600-700 сом, сюда входит основное блюдо, хлеб и чай; порции большие.
Внимание! Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. Если вы вегетарианец, у вас острая непереносимость/аллергия на какой-либо продукт или вы придерживаетесь специального питания (безлактозного, безглютенового) – сообщите об этом менеджеру. Мы предложим возможные варианты корректировки основного меню. Пожалуйста, учитывайте, что Кыргызстан - мясная страна, поэтому гарантировать везде полноценное вегетарианское меню мы не можем, но постараемся сделать всё от нас зависящее.
На связи с нами
За неделю до поездки, мы пришлем вам ссылку на вашу группу в Whats'App. В группе будут все участники тура и гид Александр. Вы сможете заранее со всеми познакомиться, ознакомиться со всеми инструкциями, задать интересующие вас вопросы гиду.
Деньги
Национальная валюта Кыргызстана - сом. Поменять деньги можно будет в аэропорту, в обменных городских пунктах, банках. Поменять можно рубли, доллары, евро.
Карты МИР работают в Кыргызстане, можно снять сомы в банкоматах. Также работают переводы с карты российской на кыргызскую.
Однако рекомендуем вам при себе иметь наличные. Далеко не везде можно оплатить покупку переводом.
Некоторые отели, рестораны, таксисты принимают к оплате доллары, евро, рубли.
Максимально можно привезти с собой 10000 долларов или эквивалент этой суммы.
Сим-карты
Если вам нужны местная сим-карта с мобильным интернетом, то можно будет купить в аэропорту или в городе. В продаже сим-карты сотовых операторов: Beeline, MegaCom и О!
Тарифы от 120 сом - уточняйте стоимость перед покупкой и что входит в пакет (безлимитный тариф примерно 220 сом на неделю; обратите внимание, что делиться трафиком нельзя).
В горах сеть не ловит, но во всех населенных пунктах - связь хорошая.
Пожелания к путешественнику
Внимание! Если вы отправляетесь один(а), то вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда и мы не можем её гарантировать.
Обращайте внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
Необходимо взять с собой всё, что указано в списке вещей. При необходимости, менеджер пришлет вам этот список дополнительно.
В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршруту не рекомендуется.
Маршрут сопровождает опытный гид. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) гид группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и просьбы гида.
Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
Визы
Для граждан РФ въезда виза не требуется. Въезд возможен по внутреннему паспорту РФ.
Граждане РФ, республики Казахстан и Республики Беларусь могут въезжать в Киргизию как по заграничному паспорту, так и по внутреннему паспорту гражданина. Регистрация по месту пребывания на срок до 30 дней не требуется.