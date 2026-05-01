Приглашаем вас в путешествие по сказочному Кыргызстану. Будем любоваться алыми скалами и гадать, на что похожи причудливые каменные образования.А ещё гулять — много бродить в горах, по лесам, мимо рек

и озёр, в среднем проходить по 2-4 часа в день. Вы увидите главные природные достопримечательности страны: бескрайний Иссык-Куль, каньоны Ак-Сай и Сказка, ущелья Барскаун, Каракол, Григорьевское. Исследуете старинную мельницу, где можно рассмотреть маслодавильный пресс и другие инструменты, которые использовали для обработки зерна. Изюминкой тура станет проживание в юрте — вы примерите на себя роль кочевника и насладитесь вечером под звёздами. Также вас ждёт релакс в минеральных термах, чтобы полноценно расслабиться после треккингов и полных впечатлений дней.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Погода высоко в горах изменчива, яркое солнце быстро сменяется дождём или даже снегом. Температура воздуха может колебаться в течение суток от +20 до +5 градусов. Очень важно иметь с собой подходящую одежду и обувь.

Что взять с собой:

Обувь, в которой удобно ходить по горам, а также шлёпки или сандалии, индивидуальная аптечка, тёплые вещи, термобельё, лёгкую куртку, толстовку, хороший дождевик, шапку, кепку, перчатки, очки, купальник или плавки, крем от загара, небольшое полотенце.

Возьмите с собой рюкзак на 30-35 л для того, чтобы брать в пешие походы дождевик, тёплые вещи и еду. Если вам удобно ходить с треккинговыми палочками, возьмите их с собой.

Ограничения по размеру багажа – ваш багаж не должен превышать размер 40 см на 60 см на 25 см – размер чемодана S – 45-50 литров.

Рекомендуемое время вылета не ранее 18:00.

Деньги и дополнительные расходы: в Киргизии в ходу сом. В большинстве мест, где мы будем, принимают оплату только наличными. Поэтому вам нужно иметь запас наличности в сомах. Деньги можно поменять в день прилёта.