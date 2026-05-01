Приключения в горах Кыргызстана: треккинги в ущельях, Иссык-Куль, термы и ночёвка в юрте

Исследовать каньоны Конорчек и Сказка, погулять в ущелье Джеты-Огуз, побыть в роли кочевника
Приглашаем вас в путешествие по сказочному Кыргызстану. Будем любоваться алыми скалами и гадать, на что похожи причудливые каменные образования.

А ещё гулять — много бродить в горах, по лесам, мимо рек
читать дальше

и озёр, в среднем проходить по 2-4 часа в день.

Вы увидите главные природные достопримечательности страны: бескрайний Иссык-Куль, каньоны Ак-Сай и Сказка, ущелья Барскаун, Каракол, Григорьевское.

Исследуете старинную мельницу, где можно рассмотреть маслодавильный пресс и другие инструменты, которые использовали для обработки зерна.

Изюминкой тура станет проживание в юрте — вы примерите на себя роль кочевника и насладитесь вечером под звёздами.

Также вас ждёт релакс в минеральных термах, чтобы полноценно расслабиться после треккингов и полных впечатлений дней.

Приключения в горах Кыргызстана: треккинги в ущельях, Иссык-Куль, термы и ночёвка в юрте

Описание тура

Организационные детали

Погода высоко в горах изменчива, яркое солнце быстро сменяется дождём или даже снегом. Температура воздуха может колебаться в течение суток от +20 до +5 градусов. Очень важно иметь с собой подходящую одежду и обувь.

Что взять с собой:
Обувь, в которой удобно ходить по горам, а также шлёпки или сандалии, индивидуальная аптечка, тёплые вещи, термобельё, лёгкую куртку, толстовку, хороший дождевик, шапку, кепку, перчатки, очки, купальник или плавки, крем от загара, небольшое полотенце.
Возьмите с собой рюкзак на 30-35 л для того, чтобы брать в пешие походы дождевик, тёплые вещи и еду. Если вам удобно ходить с треккинговыми палочками, возьмите их с собой.

Ограничения по размеру багажа – ваш багаж не должен превышать размер 40 см на 60 см на 25 см – размер чемодана S – 45-50 литров.

Рекомендуемое время вылета не ранее 18:00.

Деньги и дополнительные расходы: в Киргизии в ходу сом. В большинстве мест, где мы будем, принимают оплату только наличными. Поэтому вам нужно иметь запас наличности в сомах. Деньги можно поменять в день прилёта.

Программа тура по дням

1 день

Боомское ущелье, треккинг по каньону Конорчек, ночёвка в юрточном лагере

Выезд из Бишкека состоится в 9:00. Примерно через 2,5 часа доедем до Боомского ущелья, откуда начнём треккинг по каньонам Конорчек. Пешая прогулка продлится около 3 часов: предстоит пройти 8 км с перепадом высоты около 200 м, двигаясь среди причудливых скальных форм.

Пообедаем в кафе, а затем продолжим путь, но уже на автомобиле. Доедем до местечка Бар-Булак и разместимся на ночёвку в юрточном лагере, расположенном на берегу озера Иссык-Куль. Вечером поужинаем.

2 день

Каньоны Ак-Сай и Сказка, ущелье Барскаун и прогулка к водопадам

Утром посетим каньоны Ак-Сай, где поднимемся на панорамную точку с открытым видом на окрестные пейзажи. У вас будет время на фотосессию, а затем поедем в каньон Сказка. Погуляем, сделаем яркие кадры и отправимся к озеру, чтобы пообедать на берегу.

Во второй половине дня прибудем в ущелье Барскаун. Поднимемся на высоту 3450 м, откуда откроется невероятный вид на ледники. Затем дойдём до водопадов. В завершение дня запланирован переезд в гостевой дом, отдых и ужин.

3 день

Ущелья Джоку и Джеты-Огуз, переезд в Каракол

В этот день побываем в ущелье Джоку — одной из самых живописных локаций южного берега Иссык-Куля. На машине доедем до точки старта, после чего начнётся пешая прогулка по горной тропе. Пройдём 8 км с перепадом высоты около 250 м, по пути будут запланированы остановки для фотосессий.

Вернёмся к машине и пообедаем. Затем маршрут продолжится в ущелье Джеты-Огуз. Здесь осмотрим красные скалы Семь быков и Разбитое сердце, после чего немного прогуляемся по каньону.

Переедем в Каракол. По прибытии заселимся в гостевой дом и пойдём ужинать в кафе.

4 день

Треккинг в ущелье Каракол, экскурсия на старинную мельницу

После завтрака отправимся на прогулку в ущелье Каракол. Маршрут составит 9 км с перепадом высоты 470 м, продолжительность прогулки — около 3 часов.

Пообедаем в национальном ресторане «Досторкон», а затем вас ждёт экскурсия в музей «Старая мельница», где вы осмотрите маслодавильный пресс и другие инструменты, которые использовали для обработки зерна.

5 день

Иссык-Куль, подъём на гору и прогулка в Григорьевском ущелье

Позавтракаем и поедем на северный берег озера Иссык-Куль. Через пару часов прибудем в посёлок Чен-Урукты и заедем на форелевое хозяйство, где пообедаем свежей форелью — рыбу поймают и сразу же приготовят. А пока повара будут создавать кулинарный шедевр, мы поднимемся на гору, откуда открывается вид на долину и Иссык-Куль. Нагуляем аппетит и вернёмся на хозяйство, чтобы поесть.

Затем отправимся в Григорьевское ущелье, где пройдёмся вдоль горной реки и полюбуемся елями, растущими прямо на скалах.

6 день

Треккинг в ущелье Бокту-Долоноту и отдых в термах

Сегодня поедем в ущелье Бокту-Долоноту. Здесь запланирован активный треккинг: предстоит пройти около 10 км с перепадом высоты 560 м, продолжительность маршрута составит 4–5 часов. Во время подъёма остановимся для ланча. Затем — заслуженный отдых в горячих минеральных термах и свободное время.

7 день

Прогулка у реки Чу, возвращение в Бишкек

Утром выедем в сторону Бишкека. По дороге остановимся у каньона реки Чу, чтобы немного прогуляться. Дальше побываем в городе Токмак, пообедаем в кафе национальной кухни. Участников, которые улетают сегодня, мы доставим в аэропорт. А тех, кто остаётся на ночь в столице, мы отвезём в отель, а на следующий день — в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник78 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды-перекусы на маршрутах и 2 ужина
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты в заповедники и музеи
  • Посещение горячих источников (1 час)
  • 1 л питьевой воды
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
  • Ночёвка в Бишкеке в последний день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, ул. Шабдан Баатыра, 41Б (ориентир - супермаркет «Глобус»), 8:30
Завершение: Бишкек, аэропорт или место вашего размещения, 15:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Пётр. Всю жизнь живу в Кыргызстане. Я люблю свою страну, в которой родился и вырос. Я и мои ребята — маленькая команда профессионалов. Мы организуем не просто туры, а целое
читать дальшеуменьшить

путешествие по стране, в глубинку, в самые красивые и труднодоступные локации. Мы создаём авторские этнотуры, работаем в самых отдалённых уголках Кыргызстана. Мы честны. Подбирая вам тур, мы всегда рассматриваем альтернативы, стараемся создать программу ручной сборки, окружаем вас заботой и вниманием. В случае непредвиденных обстоятельств мы всегда рядом со своими путешественниками, придём им на помощь и решим любые возникающие вопросы. Мы любим и ценим свой труд, обожаем свою работу. А ещё мне очень приятно встречать новых гостей, делиться с ними всем самым интересным, показывать удивительно красивые места моей страны, вызывать у моих гостей добрые эмоции и позитив, видеть их улыбки и слышать возгласы восторга и радости от увиденной природы, вкусной еды и моего гостеприимства.

