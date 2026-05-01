А ещё гулять — много бродить в горах, по лесам, мимо рек
Описание тура
Организационные детали
Погода высоко в горах изменчива, яркое солнце быстро сменяется дождём или даже снегом. Температура воздуха может колебаться в течение суток от +20 до +5 градусов. Очень важно иметь с собой подходящую одежду и обувь.
Что взять с собой:
Обувь, в которой удобно ходить по горам, а также шлёпки или сандалии, индивидуальная аптечка, тёплые вещи, термобельё, лёгкую куртку, толстовку, хороший дождевик, шапку, кепку, перчатки, очки, купальник или плавки, крем от загара, небольшое полотенце.
Возьмите с собой рюкзак на 30-35 л для того, чтобы брать в пешие походы дождевик, тёплые вещи и еду. Если вам удобно ходить с треккинговыми палочками, возьмите их с собой.
Ограничения по размеру багажа – ваш багаж не должен превышать размер 40 см на 60 см на 25 см – размер чемодана S – 45-50 литров.
Рекомендуемое время вылета не ранее 18:00.
Деньги и дополнительные расходы: в Киргизии в ходу сом. В большинстве мест, где мы будем, принимают оплату только наличными. Поэтому вам нужно иметь запас наличности в сомах. Деньги можно поменять в день прилёта.
Программа тура по дням
Боомское ущелье, треккинг по каньону Конорчек, ночёвка в юрточном лагере
Выезд из Бишкека состоится в 9:00. Примерно через 2,5 часа доедем до Боомского ущелья, откуда начнём треккинг по каньонам Конорчек. Пешая прогулка продлится около 3 часов: предстоит пройти 8 км с перепадом высоты около 200 м, двигаясь среди причудливых скальных форм.
Пообедаем в кафе, а затем продолжим путь, но уже на автомобиле. Доедем до местечка Бар-Булак и разместимся на ночёвку в юрточном лагере, расположенном на берегу озера Иссык-Куль. Вечером поужинаем.
Каньоны Ак-Сай и Сказка, ущелье Барскаун и прогулка к водопадам
Утром посетим каньоны Ак-Сай, где поднимемся на панорамную точку с открытым видом на окрестные пейзажи. У вас будет время на фотосессию, а затем поедем в каньон Сказка. Погуляем, сделаем яркие кадры и отправимся к озеру, чтобы пообедать на берегу.
Во второй половине дня прибудем в ущелье Барскаун. Поднимемся на высоту 3450 м, откуда откроется невероятный вид на ледники. Затем дойдём до водопадов. В завершение дня запланирован переезд в гостевой дом, отдых и ужин.
Ущелья Джоку и Джеты-Огуз, переезд в Каракол
В этот день побываем в ущелье Джоку — одной из самых живописных локаций южного берега Иссык-Куля. На машине доедем до точки старта, после чего начнётся пешая прогулка по горной тропе. Пройдём 8 км с перепадом высоты около 250 м, по пути будут запланированы остановки для фотосессий.
Вернёмся к машине и пообедаем. Затем маршрут продолжится в ущелье Джеты-Огуз. Здесь осмотрим красные скалы Семь быков и Разбитое сердце, после чего немного прогуляемся по каньону.
Переедем в Каракол. По прибытии заселимся в гостевой дом и пойдём ужинать в кафе.
Треккинг в ущелье Каракол, экскурсия на старинную мельницу
После завтрака отправимся на прогулку в ущелье Каракол. Маршрут составит 9 км с перепадом высоты 470 м, продолжительность прогулки — около 3 часов.
Пообедаем в национальном ресторане «Досторкон», а затем вас ждёт экскурсия в музей «Старая мельница», где вы осмотрите маслодавильный пресс и другие инструменты, которые использовали для обработки зерна.
Иссык-Куль, подъём на гору и прогулка в Григорьевском ущелье
Позавтракаем и поедем на северный берег озера Иссык-Куль. Через пару часов прибудем в посёлок Чен-Урукты и заедем на форелевое хозяйство, где пообедаем свежей форелью — рыбу поймают и сразу же приготовят. А пока повара будут создавать кулинарный шедевр, мы поднимемся на гору, откуда открывается вид на долину и Иссык-Куль. Нагуляем аппетит и вернёмся на хозяйство, чтобы поесть.
Затем отправимся в Григорьевское ущелье, где пройдёмся вдоль горной реки и полюбуемся елями, растущими прямо на скалах.
Треккинг в ущелье Бокту-Долоноту и отдых в термах
Сегодня поедем в ущелье Бокту-Долоноту. Здесь запланирован активный треккинг: предстоит пройти около 10 км с перепадом высоты 560 м, продолжительность маршрута составит 4–5 часов. Во время подъёма остановимся для ланча. Затем — заслуженный отдых в горячих минеральных термах и свободное время.
Прогулка у реки Чу, возвращение в Бишкек
Утром выедем в сторону Бишкека. По дороге остановимся у каньона реки Чу, чтобы немного прогуляться. Дальше побываем в городе Токмак, пообедаем в кафе национальной кухни. Участников, которые улетают сегодня, мы доставим в аэропорт. А тех, кто остаётся на ночь в столице, мы отвезём в отель, а на следующий день — в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|78 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды-перекусы на маршрутах и 2 ужина
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты в заповедники и музеи
- Посещение горячих источников (1 час)
- 1 л питьевой воды
Что не входит в цену
- Билеты до Бишкека и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
- Ночёвка в Бишкеке в последний день