В путешествии вас ждут захватывающие перевалы, живописные ущелья и древние города.Мы пройдём по следам караванов Великого шёлкового пути, преодолеем серпантины Чуйской долины и увидим бирюзовые воды Токтогульского водохранилища и озера

Сары-Челек. В старейшем в мире ореховом лесу прикоснёмся к деревьям, возраст которых превышает тысячу лет, насладимся прохладой у водопадов. В Узгене заглянем в прошлое, прогуливаясь среди древних минаретов и мавзолеев, познакомимся с достопримечательностями Бишкека и Оша. Увидим священную гору Сулайман-Тоо, овеянную легендами. И, конечно, попробуем традиционные блюда и узнаем о местных обычаях. Это будет настоящее погружение в историю, природу и культуру страны!

Описание тура

Организационные детали

Дети до 14 лет могут въезжать по загранпаспорту или свидетельству о рождении с отметкой о гражданстве РФ.

Если вы едете из России, есть регулярные прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани.

Из Москвы в Бишкек (аэропорт Манас) есть прямые ежедневные рейсы из аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский от авиакомпаний Аэрофлот, Уральские авиалинии, Avia Traffic, продолжительность полёта: около 4 часов 20 минут.

Обратите внимание, что разница местного времени с московским +3 часа.

Если ваше время прибытия отличается от остальных участников, в гостиницу в городе Бишкек вам нужно будет добраться самостоятельно на такси.

ВНИМАНИЕ! Вы можете приобретать авиабилеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.

Национальная валюта в Киргизии — киргизский сом. В банках и обменных пунктах одинаково принимают как российские рубли, так доллары США или евро. Карты МИР и другие карты российских банков на территории Киргизии временно не обслуживаются. В кафе, ресторанах и магазинах принимают только национальную валюту.

Погода в горах переменчива. Дневная температура в регионе нашего путешествия около 22-27°C, ночная — около 17-22°C. В городах Ош и Узген температура может подниматься до 37-40°C.

Мы рекомендуем оформить туристическую страховку для активного отдыха, включающую категории «автопутешествие» и «лёгкий треккинг на высоте до 3 000 метров».