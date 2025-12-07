Мы пройдём по следам караванов Великого шёлкового пути, преодолеем серпантины Чуйской долины и увидим бирюзовые воды Токтогульского водохранилища и озера
Описание тура
Организационные детали
Дети до 14 лет могут въезжать по загранпаспорту или свидетельству о рождении с отметкой о гражданстве РФ.
Если вы едете из России, есть регулярные прямые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани.
Из Москвы в Бишкек (аэропорт Манас) есть прямые ежедневные рейсы из аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский от авиакомпаний Аэрофлот, Уральские авиалинии, Avia Traffic, продолжительность полёта: около 4 часов 20 минут.
Обратите внимание, что разница местного времени с московским +3 часа.
Если ваше время прибытия отличается от остальных участников, в гостиницу в городе Бишкек вам нужно будет добраться самостоятельно на такси.
ВНИМАНИЕ! Вы можете приобретать авиабилеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.
Национальная валюта в Киргизии — киргизский сом. В банках и обменных пунктах одинаково принимают как российские рубли, так доллары США или евро. Карты МИР и другие карты российских банков на территории Киргизии временно не обслуживаются. В кафе, ресторанах и магазинах принимают только национальную валюту.
Погода в горах переменчива. Дневная температура в регионе нашего путешествия около 22-27°C, ночная — около 17-22°C. В городах Ош и Узген температура может подниматься до 37-40°C.
Мы рекомендуем оформить туристическую страховку для активного отдыха, включающую категории «автопутешествие» и «лёгкий треккинг на высоте до 3 000 метров».
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, экскурсия по Бишкеку
Встречаемся и едем в отель, где вы отдохнёте после перелёта. Вечером отправимся знакомиться с колоритной и самобытной столицей. Прогуляемся по центру, посетим главную площадь Ала-Тоо, заглянем в Дубовый парк и осмотрим здание театра Оперы и балета.
В завершение дня в ресторане традиционной кухни вы попробуете местные блюда. Всего за день проедем 40 км, пройдём пешком 2 км.
Внимание: экскурсия по Бишкеку для тех, кто прилетает после 16:00, пройдёт во 2-й день.
Перевал Тоо-Ашу, Чуйская долина и Сусамыр, ущелье Чычкан
После завтрака направимся к перевалу Тоо-Ашу. Преодолеем знаменитую Чуйскую долину — древний маршрут Великого шёлкового пути. Наш путь будет пролегать через горные серпантины, ведущие в долину Сусамыр, расположенную между 3 хребтов.
Затем прогуляемся по живописному ущелью Чычкан, склоны которого покрыты густыми зарослями ягодных кустарников. Здесь можно встретить дикорастущие малину, ежевику и барбарис. Завершим день в гостевом доме на берегу реки.
Всего за день проедем 260 км, пройдём пешком 5 км.
Река Нарын, Токтогульское водохранилище, ночь в посёлке Аркыт
Сегодня держим путь вдоль крупнейшей реки Киргизии — Нарын. Её воды поражают лазурной чистотой. Остановимся у живописного Токтогульского водохранилища, окружённого горами, на котором расположены 2 гидроэлектростанции.
К вечеру прибудем в посёлок Аркыт, где разместимся на ночлег в гостевом доме.
Всего за день проедем 290 км, пройдём пешком 3 км.
Озеро Сары-Челек
Позавтракав, отправимся на прогулку к живописному озеру Сары-Челек, скрытому среди скалистых гор и густых лесов, напоминающих сибирскую тайгу. Дорога пройдёт сквозь ароматные хвойные заросли. Добравшись до берега, насладимся видами. Вы узнаете историю этого места, после вернёмся обратно.
Всего за день проедем 30 км, пройдём пешком 15 км.
Леса в районе Арсланбобской долины, прогулка к водопадам, смотровая площадка
Этот день посвятим исследованию древнейших в мире лесов в районе Арсланбобской долины, также знаменитой самым большим ореховым лесом на планете. Здесь, на высоте 1600 метров, растут деревья возрастом более 1000 лет, а их кроны достигают 30 метров в высоту. Тут произрастают грецкий орех, миндаль, алыча и фисташка.
После обеда, при желании, прогуляемся к водопадам и посетим смотровую площадку, откуда открываются завораживающие виды. На ночь остановимся в доме местных жителей.
Всего за день проедем 250 км, пройдём пешком 4 км.
Знакомство с Узгеном, переезд в Ош
Сегодня вас ждут 2 древних города страны. Первым посетим Узген, основанный ещё до нашей эры. Здесь сохранились уникальные памятники архитектуры: минареты с изысканными орнаментами и мавзолеи, где покоятся представители тюркской династии Караханидов. Заглянем на местный базар, на котором можно приобрести традиционные товары.
К вечеру прибудем в Ош — второй по величине город Киргизии. Разместимся в отеле и отдохнём.
Всего за день проедем 185 км, пройдём пешком 3 км.
Священная гора Сулайман-Тоо
После завтрака направимся к Сулайман-Тоо — легендарной горе, название которой переводится как «трон Соломона». В древности караваны, идущие по Великому шёлковому пути, ориентировались по её силуэту. Для местных жителей вершина священна: здесь собираются паломники, загадывают желания и совершают молитвы. Тут же сохранились древние петроглифы и таинственные пещеры.
После прогулки вернёмся в Ош: пройдёмся по историческим кварталам и центральной площади. Вечером поужинаем в ресторане национальной кухни.
Всего за день проедем 35 км, пройдём пешком 8 км.
Завершение тура
Рано утром — трансфер в аэропорт Оша. Если ваш рейс позже, можно прогуляться по местным базарам, посетить музеи или отправиться в национальный природный парк «Кыргыз Ата», чтобы увидеть руины древних поселений и исследовать пещеры.
Всего за день проедем 25 км.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|131 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание и питьевая вода на маршруте
- Все переезды, включая групповой трансфер из/в аэропорт
- Услуги сертифицированного гида-инструктора
- Все экскурсии и входные билеты по программе
- Рекреационные сборы
- Помощь в подготовке к путешествию
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Бишкека и обратно из Оша
- 1-местное размещение
- Дополнительные экскурсии
- Стоимость заезда с 13 сентября - 134 500 ₽