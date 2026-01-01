Этот тур по Северному Кыргызстану – уникальное путешествие, в рамках которого сочетаются красота природы, богатство культуры, история и комфорт.
За три дня вы увидите самые яркие достопримечательности страны: величественные горы, каньоны,
Описание тураПутешествие, в котором каждый день открывает новые горизонты: заснеженные вершины Тянь-Шаня, каньоны фантастической формы, бирюзовые воды Иссык-Куля и уютные национальные рестораны. Всё это в формате премиальной экскурсии, где вам уделяют максимум внимания, а маршрут составлен так, чтобы подарить только лучшие эмоции. В ходе нашего тура вы:
- Вдохнёте свежий воздух в национальном парке Ала-Арча и пройдёте по Небесному мосту над ущельем;
- Попробуете аутентичные блюда в этноресторане Супара и национальных заведениях Бишкека;
- Пройдёте по киргизскому Гранд-Каньону – Конорчеку и сделаете лучшие фото на панораме Орто-Токойского водохранилища;
- Искупаетесь в горячих источниках после насыщенного дня;
- Отправитесь в Григорьевское и Семёновское ущелья, где горы соседствуют с пастбищами и чистыми реками;
- Побываете в этногородке Кырчын, где проводят Всемирные игры кочевников;
- Отдохнёте на пляжах Чолпон-Аты и прокатитесь на корабле по жемчужине Кыргызстана — Иссык-Кулю;
- Насладитесь ужином в национальном стиле и увидите вечерний Бишкек.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Ала-Арча
- Ущелье Чункурчак
- Небесный мост
- Исторический центр Бишкека
- Место слияния рек Чу и Чон-Кемин
- Каньон Конорчек
- Орто-Токойское водохранилище
- Город Балыкчы
- Горячие источники
- Григорьевское ущелье
- Этногородок Кырчын
- Семёновское ущелье
- Озеро Иссык-Куль
- Комплекс отдыха «Гавайи»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Транспорт по маршруту
- Проживание в отелях
- Входные билеты
- Трехразовое питание.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Бишкек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
