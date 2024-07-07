За 5 дней мы увидим главные природные чудеса Кыргызстана: марсианские горы каньона Сказка, покрытые тянь-шаньской елью склоны Григорьевского ущелья, знаменитый Иссык-Куль и ущелье Бараксоон, которое прозвали «местной Швейцарией».Жить будем в

юрте, как настоящие кочевники, и в уютных глэмпингах, наслаждаясь видами и невероятным звёздным небом. Вы попробуете местную кухню, насладитесь круизом по Иссык-Кулю, искупаетесь в горячих источниках с минеральной водой, прокатитесь на лошадях и узнаете секрет самого вкусного кыргызского плова.

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Организационные детали

Условия отмены тура и возврата:

100% возврат – в течение 24 часов после бронирования

50% возврат – до 16 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура)

Без возврата – за 15 дней и менее до начала тура

Условия оплаты: после оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 15% после бронирования, остаток — за 15 дней до начала тура.