В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам

Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
За 5 дней мы увидим главные природные чудеса Кыргызстана: марсианские горы каньона Сказка, покрытые тянь-шаньской елью склоны Григорьевского ущелья, знаменитый Иссык-Куль и ущелье Бараксоон, которое прозвали «местной Швейцарией».

Жить будем в
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юрте, как настоящие кочевники, и в уютных глэмпингах, наслаждаясь видами и невероятным звёздным небом.

Вы попробуете местную кухню, насладитесь круизом по Иссык-Кулю, искупаетесь в горячих источниках с минеральной водой, прокатитесь на лошадях и узнаете секрет самого вкусного кыргызского плова.

В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 12:00

Описание тура

Организационные детали

Условия отмены тура и возврата:
100% возврат – в течение 24 часов после бронирования
50% возврат – до 16 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура)
Без возврата – за 15 дней и менее до начала тура

Условия оплаты: после оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 15% после бронирования, остаток — за 15 дней до начала тура.

Проживание. Будем жить в юрточном глэмпинге на берегу Иссык-Куля, в горном глэмпинге, в отеле «78» в Караколе, в отеле BUGU в Бишкеке, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В программу включено: в 1-2-й дни — завтрак, обед, ужин; в 4-6-й дни — завтрак, обед.

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд на Иссык Куль через Боомское ущелье

Встретим вас в аэропорту Бишкека и отправимся в путешествие. Остановимся у археологического комплекса — руин древнего города. Рассмотрим рунические надписи на памятниках и поднимемся на башню Бурана — минарет 9-11 веков.

Затем окажемся в Боомском ущелье, где встречаются сразу 3 хребта: Тянь-Шань, Киргизский и Иссык-Кульский. Со дна ущелья поднимемся на самый верх и прогуляемся по живописным местам.

На обед насладимся уйгурским лагманом и поедем в юрточный глэмпинг на берегу Иссык-Куля. Место уютное, уединённое и тихое. Почувствуем себя настоящими кочевниками, живущими в юртах, но с комфортом.

Встреча и переезд на Иссык Куль через Боомское ущельеВстреча и переезд на Иссык Куль через Боомское ущельеВстреча и переезд на Иссык Куль через Боомское ущельеВстреча и переезд на Иссык Куль через Боомское ущелье
2 день

Каньон Сказка, ущелье Барскоон и треккинг к водопадам

После завтрака поедем в удивительный каньон Сказка. Покажется, будто мы попали на другую планету — вокруг будут почти марсианские пейзажи с высокими красными скалами причудливой формы.

Продолжим влюбляться в природу Киргизии и отправимся в ущелье Барскоон, которое прозвали «местной Швейцарией». Заселимся в горный глэмпинг и пообедаем.

Затем погуляем в окрестностях и устроим треккинг к водопадам Чаша Манаса, Слёзы барса и Брызги шампанского. Вечером, после ужина, у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и вдоволь налюбоваться звёздным небом — такое не увидеть в городе.

Каньон Сказка, ущелье Барскоон и треккинг к водопадамКаньон Сказка, ущелье Барскоон и треккинг к водопадамКаньон Сказка, ущелье Барскоон и треккинг к водопадамКаньон Сказка, ущелье Барскоон и треккинг к водопадамКаньон Сказка, ущелье Барскоон и треккинг к водопадамКаньон Сказка, ущелье Барскоон и треккинг к водопадам
3 день

Ущелье Жеты-Огуз, катание на лошадях и переезд в Каракол

Сегодня побываем в ущелье Жеты-Огуз, его ещё называют Скалами Семи Быков. Полюбуемся каменной громадой Разбитое сердце, а затем прогуляемся верхом по долине Поляна цветов до водопада Девичьи косы.

Пообедаем кыргызскими мантами и поедем в город Каракол. Вечером у вас будет свободное время.

Ущелье Жеты-Огуз, катание на лошадях и переезд в КараколУщелье Жеты-Огуз, катание на лошадях и переезд в КараколУщелье Жеты-Огуз, катание на лошадях и переезд в КараколУщелье Жеты-Огуз, катание на лошадях и переезд в КараколУщелье Жеты-Огуз, катание на лошадях и переезд в КараколУщелье Жеты-Огуз, катание на лошадях и переезд в Каракол
4 день

Экскурсия по Караколу, горные ущелья и круиз по Иссык-Кулю

После завтрака начнём экскурсию по Караколу. Будем любоваться уникальной старорусской архитектурой и гулять по старинным улицам. Вы увидите деревянный собор Святой Троицы 19 века и Дунганскую деревянную мечеть.

Дальше держим курс на северный берег Иссык-Куля. Проедем по Семёновскому ущелью, где бурлит чистейшая горная река, а в Григорьевском ущелье будем любоваться склонами, покрытыми тянь-шаньскими елями. Ещё здесь растёт облепиха, жимолость и шиповник, а ароматы высокогорных трав способны вскружить голову. Понаблюдаем за традиционной беркутиной охотой.

Пообедаем свежей рыбкой на форелевом хозяйстве и поедем в отель в городе Чолпан-Ата. Затем вас ждёт круиз по Иссык-Кулю, а завершим день, расслабляясь в горячих минеральных источниках.

Экскурсия по Караколу, горные ущелья и круиз по Иссык-КулюЭкскурсия по Караколу, горные ущелья и круиз по Иссык-КулюЭкскурсия по Караколу, горные ущелья и круиз по Иссык-КулюЭкскурсия по Караколу, горные ущелья и круиз по Иссык-КулюЭкскурсия по Караколу, горные ущелья и круиз по Иссык-Кулю
5 день

Возвращение в Бишкек

Утром у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по берегу озера или искупаться. После обеда поедем в Бишкек. В город вернёмся уже вечером и заселимся в отель в центре.

Возвращение в БишкекВозвращение в БишкекВозвращение в БишкекВозвращение в Бишкек

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет63 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: в 1-2 дни - завтрак, обед, ужин в 4-6 дни - завтрак, обед
  • Комфортабельный транспорт на протяжении всего маршрута
  • Сопровождение гидом
  • Демонстрация беркутиной охоты
  • Конная прогулка в горах
  • Круиз по озеру Иссык-Куль
  • Посещение горячих источников
  • Вода и снеки каждый день в автобусе
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно
  • Одноместное размещение - доплата 13 300 рублей
  • Питание и напитки вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
Завершение: Аэропорт Бишкека, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыИссык-КульПопулярные местаПерезагрузкаВодные развлеченияКонные прогулкиЖивотныеПрирода и пейзажиВодопадыТреккинг и походыТермальные источникиКруизы

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