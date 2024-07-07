Жить будем в
Описание тура
Организационные детали
Условия отмены тура и возврата:
100% возврат – в течение 24 часов после бронирования
50% возврат – до 16 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура)
Без возврата – за 15 дней и менее до начала тура
Условия оплаты: после оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 15% после бронирования, остаток — за 15 дней до начала тура.
Проживание. Будем жить в юрточном глэмпинге на берегу Иссык-Куля, в горном глэмпинге, в отеле «78» в Караколе, в отеле BUGU в Бишкеке, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В программу включено: в 1-2-й дни — завтрак, обед, ужин; в 4-6-й дни — завтрак, обед.
Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.
Программа тура по дням
Встреча и переезд на Иссык Куль через Боомское ущелье
Встретим вас в аэропорту Бишкека и отправимся в путешествие. Остановимся у археологического комплекса — руин древнего города. Рассмотрим рунические надписи на памятниках и поднимемся на башню Бурана — минарет 9-11 веков.
Затем окажемся в Боомском ущелье, где встречаются сразу 3 хребта: Тянь-Шань, Киргизский и Иссык-Кульский. Со дна ущелья поднимемся на самый верх и прогуляемся по живописным местам.
На обед насладимся уйгурским лагманом и поедем в юрточный глэмпинг на берегу Иссык-Куля. Место уютное, уединённое и тихое. Почувствуем себя настоящими кочевниками, живущими в юртах, но с комфортом.
Каньон Сказка, ущелье Барскоон и треккинг к водопадам
После завтрака поедем в удивительный каньон Сказка. Покажется, будто мы попали на другую планету — вокруг будут почти марсианские пейзажи с высокими красными скалами причудливой формы.
Продолжим влюбляться в природу Киргизии и отправимся в ущелье Барскоон, которое прозвали «местной Швейцарией». Заселимся в горный глэмпинг и пообедаем.
Затем погуляем в окрестностях и устроим треккинг к водопадам Чаша Манаса, Слёзы барса и Брызги шампанского. Вечером, после ужина, у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и вдоволь налюбоваться звёздным небом — такое не увидеть в городе.
Ущелье Жеты-Огуз, катание на лошадях и переезд в Каракол
Сегодня побываем в ущелье Жеты-Огуз, его ещё называют Скалами Семи Быков. Полюбуемся каменной громадой Разбитое сердце, а затем прогуляемся верхом по долине Поляна цветов до водопада Девичьи косы.
Пообедаем кыргызскими мантами и поедем в город Каракол. Вечером у вас будет свободное время.
Экскурсия по Караколу, горные ущелья и круиз по Иссык-Кулю
После завтрака начнём экскурсию по Караколу. Будем любоваться уникальной старорусской архитектурой и гулять по старинным улицам. Вы увидите деревянный собор Святой Троицы 19 века и Дунганскую деревянную мечеть.
Дальше держим курс на северный берег Иссык-Куля. Проедем по Семёновскому ущелью, где бурлит чистейшая горная река, а в Григорьевском ущелье будем любоваться склонами, покрытыми тянь-шаньскими елями. Ещё здесь растёт облепиха, жимолость и шиповник, а ароматы высокогорных трав способны вскружить голову. Понаблюдаем за традиционной беркутиной охотой.
Пообедаем свежей рыбкой на форелевом хозяйстве и поедем в отель в городе Чолпан-Ата. Затем вас ждёт круиз по Иссык-Кулю, а завершим день, расслабляясь в горячих минеральных источниках.
Возвращение в Бишкек
Утром у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по берегу озера или искупаться. После обеда поедем в Бишкек. В город вернёмся уже вечером и заселимся в отель в центре.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|63 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание: в 1-2 дни - завтрак, обед, ужин в 4-6 дни - завтрак, обед
- Комфортабельный транспорт на протяжении всего маршрута
- Сопровождение гидом
- Демонстрация беркутиной охоты
- Конная прогулка в горах
- Круиз по озеру Иссык-Куль
- Посещение горячих источников
- Вода и снеки каждый день в автобусе
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Билеты до Бишкека и обратно
- Одноместное размещение - доплата 13 300 рублей
- Питание и напитки вне программы