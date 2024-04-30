Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское, Григорьевское и другие ущелья
Индивидуальный тур в Бишкеке

Горные пейзажи Кыргызстана: тур в Семеновское и Григорьевское ущелья из Бишкека

Вас ждет фантастический горный Кыргызстан! Мы подготовили маршрут, раскрывающий природную красоту и самобытную культуру страны.

Мы побываем в Семеновском ущелье, полюбуемся хребтом Кунгей Ала-Тоо, кристально чистой рекой Ак-Суу и хвойным лесом. В Григорьевском ущелье увидим высокогорные озера и покатаемся на лошадях.
Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское, Григорьевское и другие ущелья
Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское, Григорьевское и другие ущелья
Незабываемый Иссык-Куль: Семеновское, Григорьевское и другие ущелья
Ближайшие даты:
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Семеновское ущелье
  • Григорьевское ущелье
  • Ущелье Алтын-Арашан (Золотой Источник)
  • Город Каракол
  • Джеты-Огуз - семь красивых скал ущелья
  • Ущелье Жууку - самое длинное ущелье на хребте Терскей Ала-Тоо
  • Ущелье Барскоон
  • Водопад «Слезы барса»
  • Плато (сырта) Арабель
  • Сафари по каньонам Иссык-Куля
  • Соленое озеро
  • Аксайские каньоны
  • Каньон Сказка и многое другое

Описание

Что вас ждет Фантастический горный Кыргызстан за 4 дня! Мы подготовили для вас маршрут, раскрывающий природную красоту и самобытную культуру страны. В программу входит:

  • Семеновское ущелье Вы полюбуетесь величественным хребтом Кунгей Ала-Тоо, кристально чистой рекой Ак-Суу и хвойным лесом.
  • Григорьевское ущелье Вы увидите еще два высокогорных озера, погуляете по идиллическим местам и, по желанию, покатаетесь на лошадях. Также вас ожидают другие невероятные ущелья и многожество красивейших пейзажей Иссык-Кульской долины!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Семеновское ущелье
  • Григорьевское ущелье
  • Ущелье Алтын-Арашан (Золотой Источник)
  • Город Каракол
  • Джеты-Огуз - семь красивых скал ущелья
  • Ущелье Жууку - самое длинное ущелье на хребте Терскей Ала-Тоо
  • Ущелье Барскоон
  • Водопад «Слезы барса»
  • Плато (сырта) Арабель
  • Сафари по каньонам Иссык-Куля
  • Соленое озеро
  • Аксайские каньоны
  • Каньон Сказка и многое другое
Что включено
  • Транспорт по маршруту
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Проживание, в среднем - 1500 руб.
  • Входные билеты - 150 руб.
  • Обед, в среднем - 600 руб.
Место начала и завершения?
г. Чолпон-Ата, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеГорыПрирода и пейзажиВыездныеВсе туры3-дневные турыИссык-КульПопулярные местаtyan-shan

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