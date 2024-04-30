Горные пейзажи Кыргызстана: тур в Семеновское и Григорьевское ущелья из Бишкека
Вас ждет фантастический горный Кыргызстан! Мы подготовили маршрут, раскрывающий природную красоту и самобытную культуру страны.
Мы побываем в Семеновском ущелье, полюбуемся хребтом Кунгей Ала-Тоо, кристально чистой рекой Ак-Суу и хвойным лесом. В Григорьевском ущелье увидим высокогорные озера и покатаемся на лошадях.
Мы побываем в Семеновском ущелье, полюбуемся хребтом Кунгей Ала-Тоо, кристально чистой рекой Ак-Суу и хвойным лесом. В Григорьевском ущелье увидим высокогорные озера и покатаемся на лошадях.
Ближайшие даты:
30
апр
апр
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Семеновское ущелье
- Григорьевское ущелье
- Ущелье Алтын-Арашан (Золотой Источник)
- Город Каракол
- Джеты-Огуз - семь красивых скал ущелья
- Ущелье Жууку - самое длинное ущелье на хребте Терскей Ала-Тоо
- Ущелье Барскоон
- Водопад «Слезы барса»
- Плато (сырта) Арабель
- Сафари по каньонам Иссык-Куля
- Соленое озеро
- Аксайские каньоны
- Каньон Сказка и многое другое
Описание
Что вас ждет Фантастический горный Кыргызстан за 4 дня! Мы подготовили для вас маршрут, раскрывающий природную красоту и самобытную культуру страны. В программу входит:
- Семеновское ущелье Вы полюбуетесь величественным хребтом Кунгей Ала-Тоо, кристально чистой рекой Ак-Суу и хвойным лесом.
- Григорьевское ущелье Вы увидите еще два высокогорных озера, погуляете по идиллическим местам и, по желанию, покатаетесь на лошадях. Также вас ожидают другие невероятные ущелья и многожество красивейших пейзажей Иссык-Кульской долины!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Семеновское ущелье
- Григорьевское ущелье
- Ущелье Алтын-Арашан (Золотой Источник)
- Город Каракол
- Джеты-Огуз - семь красивых скал ущелья
- Ущелье Жууку - самое длинное ущелье на хребте Терскей Ала-Тоо
- Ущелье Барскоон
- Водопад «Слезы барса»
- Плато (сырта) Арабель
- Сафари по каньонам Иссык-Куля
- Соленое озеро
- Аксайские каньоны
- Каньон Сказка и многое другое
Что включено
- Транспорт по маршруту
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Проживание, в среднем - 1500 руб.
- Входные билеты - 150 руб.
- Обед, в среднем - 600 руб.
Место начала и завершения?
г. Чолпон-Ата, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Бишкека
Похожие туры из Бишкека
Авторский тур
7 дней
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника
Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 15:30
23 июня
1 июля
9 июля
2 авг
69 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$465 за всё до 4 чел.
Авторский тур
6 дней
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Исследовать Киргизию на внедорожнике, рассмотреть древние петроглифы и поучиться делать ковёр
Бишкек, первая воловина дня
14 мая
20 мая
27 мая
3 июня
390 000₽ за всё до 4 чел.