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Авторский тур
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Авторский тур
4 дня
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
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Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «4-дневные туры»
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