День 1 — Знакомство с горами Выезд из Бишкека в сердце Тянь-Шаня. Первая остановка — Национальный парк Ала-Арча: прогулка среди заснеженных вершин, бурных рек и хвойных лесов, кормление белок и птичек. Далее — Аламединское ущелье, одно из самых живописных и уютных мест рядом со столицей. Посещение Небесного моста — захватывающие виды и отличные фото. Вечером — заселение и ночёвка в Аламединском ущелье, тишина гор и чистейший воздух. День 2 — Горные дороги и древняя история После завтрака отправляемся в путь через горы. По дороге посещаем ущелье Ысык-Ата — живописные скалы и хвойные леса. По желанию — купание в горячих минеральных источниках. Далее — Башня Бурана, древний минарет XI века и один из главных исторических символов страны. Переезд через величественное Боомское ущелье к озеру Иссык-Куль. Вечером — прибытие на южный берег Иссык-Куля, размещение в селе Боконбаево. По желанию Шоу беркутов (орлов) и тайганов и стрельба из лука День 3 — Каньоны, водопады и Каракол Утром выезд к знаменитому каньону «Сказка» — фантастические формы красных скал, словно из другой планеты. Затем — ущелье Барскоон и его водопады:
•«Следы Барса» •«Брызги шампанского» Далее — Жети-Огуз: легендарные скалы «Разбитое сердце» и «Семь быков». Переезд в Каракол. Обзорная экскурсия по городу:
Дунганская мечеть •Православная церковь Святой Троицы Ужин в местном ресторане с национальной кухней. Размещение в Караколе День 4 — Северный Иссык-Куль и возвращение После завтрака — посещение музея Пржевальского. Далее — прогулки по зелёным ущельям Семёновка и Григорьевка, альпийские луга и панорамные виды на озеро. По желанию — купание в Иссык-Куле либо в горячих источниках в Чолпон-Ате. Вечером — возвращение в Бишкек. Этот 4-дневный маршрут позволяет увидеть самые красивые и разные уголки Кыргызстана всего за одну поездку: горные ущелья, водопады, каньоны, древние памятники и легендарный Иссык-Куль. Тур сочетает природу, историю и отдых: прогулки в Ала-Арче и Аламедине, горячие источники Ысык-Аты (по желанию), Башня Бурана, каньон «Сказка», Жети-Огуз и уютный Каракол с его уникальной архитектурой. Особенность маршрута — ночёвка в горах, живописные дороги и два берега Иссык-Куля, что делает путешествие насыщенным, но комфортным. Идеально подойдёт для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время и увезти яркие впечатления и фотографии.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный Парк Алаарча
- Аламединское ущелье
- Небесный мост
- Башня Бурана
- Озеро Иссыкк-куль
- Каньоны Сказка и Кок-мойнок
- Ущелья Барскоон
- Жети-Огуз
- Каракол
- Григорьевское и Семеновское ущелья
- Музей Пржевальского
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Проживание на базе завтрака
Что не входит в цену
- Входные билеты в ущелья
- Катание на лошадях
- Входные билеты в горячие источники
- Обед
- Ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вечный огонь
Завершение: Бишкек у вечного огня либо отвезем до отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 дня 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
