Возможно участие с 16 лет, до 18 — в сопровождении родителей.

Маршрут не имеет категории сложности, специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и без медицинских противопоказаний к нагрузкам. В походе все несут свои личные вещи самостоятельно. Дополнительный вес на человека (общего снаряжения: палаток, котлов и пр.) составляет 5-6 кг. Средний вес рюкзака у женщин — 15-18 кг, у мужчин — 18-20 кг.

Из аэропорта Манас в город Каракол (и обратно) переезд запланирован на комфортабельном микроавтобусе. На нём же мы будем добираться к началу активной части маршрута.

В последний день похода из Алтын-Арашана в Каракол переезд будет осуществлён на вахтовке (ГАЗ-66 или ЗиЛ-131) — дорога сильно разбита, в машине будет трясти.

Рейсы из Москвы в Бишкек (аэропорт Манас) и обратно ежедневно летают из аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Прямые рейсы осуществляют авиакомпании: Аэрофлот (программа бонусов за мили в Бишкек не работает), Уральские Авиалинии, Pegasus Asia, Avia Traffic.

Для граждан России виза не нужна. Граждане РФ, Казахстана и Беларуси могут въезжать в Киргизию как по заграничному, так и по внутреннему паспорту.

Проживание. На активной части маршрута ночуем в 2-местных палатках (7 ночей). Места для установки лагерей будут находится в безопасных зонах вблизи питьевой воды. Туалет на природе, душа нет. В последний день похода сможем принять термальные ванны в горячих источниках. В юрточном городке в Караколе (1 ночь), в юрточном городке на Иссык-Куле (1 ночь). Юрты рассчитаны на 3-5 человек. В них расположены тапчаны — невысокие простые кровати. Есть электрическое освещение, душ и туалет общие. Территория юрточного городка находится под круглосуточной охраной. На всей территории работает бесплатная сеть Wi-Fi, есть камера хранения, прачечная и баня. До центра города 5 минут пешком.

Мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы одного пола (в зависимости от наличия номеров/палаток). Если вам нужен другой вариант, просьба сообщить об этом заранее.

Питание. Включены 2 завтрака в юрточном городке, ужин в 9-й день и походное питание, начиная с обеда 2-го дня по завтрак 9-го дня. Так как тур групповой, еда готовится для всех участников. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, просьба заранее об этом предупредить. Для приготовления еды и напитков мы используем кипячёную воду из ручьёв, родников и других открытых источников. Из них же мы пополняем запасы питьевой воды во время переходов. Если вам такой вариант не подходит, можно кипятить воду вечером накануне ходового дня либо взять с собой средства для обеззараживания воды.

Километраж. На авто — около 500 км, с рюкзаком — 62 км, налегке — около 20 км.

Связь и интернет. На всей территории Киргизии работает сотовая связь, уточните у вашего оператора стоимость роуминга. Или вы можете воспользоваться местными сотовыми операторами — приобрести сим-карты можно по прилёте в аэропорту или в городе Каракол.

В юрточном городке будет доступен бесплатный Wi-Fi. В первые два дня похода сотовая связь будет местами, в дальнейшем на всём протяжении похода связи не будет.