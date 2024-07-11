Пройти по безлюдным местам, пожить в юрте и искупаться в озере-легенде
Мы пройдём там, где обычно не ходят туристы, насладимся единением с природой и потрясающими панорамами.
Полюбуемся каньоном Ирдык, побываем у высокогорного озера с ярко-бирюзовой водой, покорим перевал Алакуль высотой 3860 метров. А ещё вас ждёт релакс в термальных источниках и купание в Иссык-Куле. Вперёд — за романтикой гор, костров и звёздного неба!
июл
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|60 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с 16 лет, до 18 — в сопровождении родителей.
Маршрут не имеет категории сложности, специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и без медицинских противопоказаний к нагрузкам. В походе все несут свои личные вещи самостоятельно. Дополнительный вес на человека (общего снаряжения: палаток, котлов и пр.) составляет 5-6 кг. Средний вес рюкзака у женщин — 15-18 кг, у мужчин — 18-20 кг.
Из аэропорта Манас в город Каракол (и обратно) переезд запланирован на комфортабельном микроавтобусе. На нём же мы будем добираться к началу активной части маршрута.
В последний день похода из Алтын-Арашана в Каракол переезд будет осуществлён на вахтовке (ГАЗ-66 или ЗиЛ-131) — дорога сильно разбита, в машине будет трясти.
Рейсы из Москвы в Бишкек (аэропорт Манас) и обратно ежедневно летают из аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Прямые рейсы осуществляют авиакомпании: Аэрофлот (программа бонусов за мили в Бишкек не работает), Уральские Авиалинии, Pegasus Asia, Avia Traffic.
Для граждан России виза не нужна. Граждане РФ, Казахстана и Беларуси могут въезжать в Киргизию как по заграничному, так и по внутреннему паспорту.
Проживание. На активной части маршрута ночуем в 2-местных палатках (7 ночей). Места для установки лагерей будут находится в безопасных зонах вблизи питьевой воды. Туалет на природе, душа нет. В последний день похода сможем принять термальные ванны в горячих источниках. В юрточном городке в Караколе (1 ночь), в юрточном городке на Иссык-Куле (1 ночь). Юрты рассчитаны на 3-5 человек. В них расположены тапчаны — невысокие простые кровати. Есть электрическое освещение, душ и туалет общие. Территория юрточного городка находится под круглосуточной охраной. На всей территории работает бесплатная сеть Wi-Fi, есть камера хранения, прачечная и баня. До центра города 5 минут пешком.
Мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы одного пола (в зависимости от наличия номеров/палаток). Если вам нужен другой вариант, просьба сообщить об этом заранее.
Питание. Включены 2 завтрака в юрточном городке, ужин в 9-й день и походное питание, начиная с обеда 2-го дня по завтрак 9-го дня. Так как тур групповой, еда готовится для всех участников. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, просьба заранее об этом предупредить. Для приготовления еды и напитков мы используем кипячёную воду из ручьёв, родников и других открытых источников. Из них же мы пополняем запасы питьевой воды во время переходов. Если вам такой вариант не подходит, можно кипятить воду вечером накануне ходового дня либо взять с собой средства для обеззараживания воды.
Километраж. На авто — около 500 км, с рюкзаком — 62 км, налегке — около 20 км.
Связь и интернет. На всей территории Киргизии работает сотовая связь, уточните у вашего оператора стоимость роуминга. Или вы можете воспользоваться местными сотовыми операторами — приобрести сим-карты можно по прилёте в аэропорту или в городе Каракол.
В юрточном городке будет доступен бесплатный Wi-Fi. В первые два дня похода сотовая связь будет местами, в дальнейшем на всём протяжении похода связи не будет.
Программа тура по дням
Переезд в Каракол, озеро Иссык-Куль, прогулка по городу
Встречаемся в аэропорту и отправляемся в город Каракол. Дорога займёт около 7 часов, но скучно не будет — из окон полюбуемся залитыми солнцем лугами, могучими горными вершинами и бурными реками. Преодолеем крутые серпантины перевала Боом и окажемся посреди долины с живописным озером Иссык-Куль.
В Караколе разместимся в юрте, настоящем жилище кочевников. Вечером погуляем по городу, посетим Храм Святой Троицы 19 века. Увидим знаменитую Дунганскую мечеть в стиле буддистского храма. Желающие познакомиться с местной кухней поужинают в этнокафе.
Треккинг по ущельям Джеты-Огуз, Дракона и Ирдык
Утром едем в горы, к живописному ущелью Джеты-Огуз, название которого переводится как «семь быков». Вы узнаете историю его происхождения и услышите древние легенды этих мест. Затем прогуляемся к ущельям Дракона и Ирдык. Во втором установим лагерь прямо над красочным каньоном.
Треккинг по ущелью Ирдык Восточный
Сегодня тропинка поведёт нас через лес, сменяющийся яркими цветочными полянами. На протяжении всего похода будем любоваться невероятными видами озера Иссык-Куль. Если останутся силы и время, дойдём и до живописного горного озера.
Переход к ущелью Каракол
Позавтракав и собрав лагерь, совершим переход к ущелью Каракол — одному из самых живописных уголков Киргизии. Пройдём сквозь заросли можжевельника, которым 300 лет! Полюбуемся отвесными склонами гор, заросшими тянь-шаньскими елями. Разобьём лагерь у бурной реки Каракол и отдохнём.
Горный приют
После завтрака снова соберём лагерь и отправимся вверх по тропе к поляне, где раньше располагался альпинистский лагерь. Отсюда дойдём до горного приюта «Сирота» — небольшой избушки посреди кажущегося сказочным леса, недалеко от пруда. Здесь и установим палатки.
Переход к озеру Ала-Куль
Сегодня по тропинке, бегущей вдоль берега реки мимо скал, выйдем к высокогорному озеру ледникового происхождения Ала-Куль, что означает «Пёстрое озеро». Увидев этот пейзаж, вы поймёте причину такого названия: ярко-бирюзовый цвет воды контрастирует с чистейшим снегом, зеленью травы и цветами всевозможных оттенков. На берегу оборудуем лагерь.
Неспешные прогулки
Этот день объявляем днём отдыха! Нужно накопить силы для предстоящего покорения перевала. А пока гуляем по окрестностям, наслаждаемся единением с природой и делаем красочные кадры. Желающие совершат треккинг к леднику Такыртор.
Покорение перевала Ала-Куль, релакс в термальных источниках
Утром отправимся на штурм перевала Ала-Куль высотой 3860 м. Полюбуемся завораживающими пейзажами заснеженных пиков пятитысячников. Затем дойдём до ущелья Кельдыке и спустимся к горячим источникам Алтын-Арашана («Золотой источник»). Миновав разноцветные альпийские луга и лесистые склоны, расслабимся и смоем усталость в термальных «ваннах».
Возвращение в Каракол и свободное время
Позавтракаем и едем обратно в Каракол. Прогуляемся по городу, а во второй половине дня нас ждёт переезд к легендарному озеру Иссык-Куль. Мы разместимся на самом его берегу в аутентичных юртах.
Отъезд
С утра после завтрака едем в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструктора
- Трансферы по программе, включая групповой переезд из/в аэропорт
- Проживание в юрточном городке в Караколе (1 ночь), в юрточном городке на Иссык-Куле (1 ночь)
- 2 завтрака в юрточном городке
- Походное питание, начиная с обеда 2-го дня по завтрак 9-го дня, ужин в 9-й день
- Аренда группового туристического снаряжения (палатки, тент, костровое снаряжение, газ и горелки, аптечка)
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты к месту начала тура и обратно
- Медицинская страховка
- Обеды и ужины в 1-й, 9-й, 10-й дни