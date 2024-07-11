По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
Авторский тур в Бишкеке

Пройти по безлюдным местам, пожить в юрте и искупаться в озере-легенде

Совершить поход по невероятно живописной Киргизии под силу как опытным туристам, так и новичкам.

Мы пройдём там, где обычно не ходят туристы, насладимся единением с природой и потрясающими панорамами.

Полюбуемся каньоном Ирдык, побываем у высокогорного озера с ярко-бирюзовой водой, покорим перевал Алакуль высотой 3860 метров. А ещё вас ждёт релакс в термальных источниках и купание в Иссык-Куле. Вперёд — за романтикой гор, костров и звёздного неба!
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
Ближайшие даты:
11
июл
1
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет60 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с 16 лет, до 18 — в сопровождении родителей.
Маршрут не имеет категории сложности, специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме и без медицинских противопоказаний к нагрузкам. В походе все несут свои личные вещи самостоятельно. Дополнительный вес на человека (общего снаряжения: палаток, котлов и пр.) составляет 5-6 кг. Средний вес рюкзака у женщин — 15-18 кг, у мужчин — 18-20 кг.
Из аэропорта Манас в город Каракол (и обратно) переезд запланирован на комфортабельном микроавтобусе. На нём же мы будем добираться к началу активной части маршрута.
В последний день похода из Алтын-Арашана в Каракол переезд будет осуществлён на вахтовке (ГАЗ-66 или ЗиЛ-131) — дорога сильно разбита, в машине будет трясти.
Рейсы из Москвы в Бишкек (аэропорт Манас) и обратно ежедневно летают из аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Прямые рейсы осуществляют авиакомпании: Аэрофлот (программа бонусов за мили в Бишкек не работает), Уральские Авиалинии, Pegasus Asia, Avia Traffic.
Для граждан России виза не нужна. Граждане РФ, Казахстана и Беларуси могут въезжать в Киргизию как по заграничному, так и по внутреннему паспорту.

Проживание. На активной части маршрута ночуем в 2-местных палатках (7 ночей). Места для установки лагерей будут находится в безопасных зонах вблизи питьевой воды. Туалет на природе, душа нет. В последний день похода сможем принять термальные ванны в горячих источниках. В юрточном городке в Караколе (1 ночь), в юрточном городке на Иссык-Куле (1 ночь). Юрты рассчитаны на 3-5 человек. В них расположены тапчаны — невысокие простые кровати. Есть электрическое освещение, душ и туалет общие. Территория юрточного городка находится под круглосуточной охраной. На всей территории работает бесплатная сеть Wi-Fi, есть камера хранения, прачечная и баня. До центра города 5 минут пешком.
Мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы одного пола (в зависимости от наличия номеров/палаток). Если вам нужен другой вариант, просьба сообщить об этом заранее.

Питание. Включены 2 завтрака в юрточном городке, ужин в 9-й день и походное питание, начиная с обеда 2-го дня по завтрак 9-го дня. Так как тур групповой, еда готовится для всех участников. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, просьба заранее об этом предупредить. Для приготовления еды и напитков мы используем кипячёную воду из ручьёв, родников и других открытых источников. Из них же мы пополняем запасы питьевой воды во время переходов. Если вам такой вариант не подходит, можно кипятить воду вечером накануне ходового дня либо взять с собой средства для обеззараживания воды.

Километраж. На авто — около 500 км, с рюкзаком — 62 км, налегке — около 20 км.

Связь и интернет. На всей территории Киргизии работает сотовая связь, уточните у вашего оператора стоимость роуминга. Или вы можете воспользоваться местными сотовыми операторами — приобрести сим-карты можно по прилёте в аэропорту или в городе Каракол.
В юрточном городке будет доступен бесплатный Wi-Fi. В первые два дня похода сотовая связь будет местами, в дальнейшем на всём протяжении похода связи не будет.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Каракол, озеро Иссык-Куль, прогулка по городу

Встречаемся в аэропорту и отправляемся в город Каракол. Дорога займёт около 7 часов, но скучно не будет — из окон полюбуемся залитыми солнцем лугами, могучими горными вершинами и бурными реками. Преодолеем крутые серпантины перевала Боом и окажемся посреди долины с живописным озером Иссык-Куль.
В Караколе разместимся в юрте, настоящем жилище кочевников. Вечером погуляем по городу, посетим Храм Святой Троицы 19 века. Увидим знаменитую Дунганскую мечеть в стиле буддистского храма. Желающие познакомиться с местной кухней поужинают в этнокафе.

Переезд в Каракол, озеро Иссык-Куль, прогулка по городуПереезд в Каракол, озеро Иссык-Куль, прогулка по городуПереезд в Каракол, озеро Иссык-Куль, прогулка по городу
2 день

Треккинг по ущельям Джеты-Огуз, Дракона и Ирдык

Утром едем в горы, к живописному ущелью Джеты-Огуз, название которого переводится как «семь быков». Вы узнаете историю его происхождения и услышите древние легенды этих мест. Затем прогуляемся к ущельям Дракона и Ирдык. Во втором установим лагерь прямо над красочным каньоном.

Треккинг по ущельям Джеты-Огуз, Дракона и ИрдыкТреккинг по ущельям Джеты-Огуз, Дракона и ИрдыкТреккинг по ущельям Джеты-Огуз, Дракона и ИрдыкТреккинг по ущельям Джеты-Огуз, Дракона и Ирдык
3 день

Треккинг по ущелью Ирдык Восточный

Сегодня тропинка поведёт нас через лес, сменяющийся яркими цветочными полянами. На протяжении всего похода будем любоваться невероятными видами озера Иссык-Куль. Если останутся силы и время, дойдём и до живописного горного озера.

Треккинг по ущелью Ирдык ВосточныйТреккинг по ущелью Ирдык ВосточныйТреккинг по ущелью Ирдык ВосточныйТреккинг по ущелью Ирдык Восточный
4 день

Переход к ущелью Каракол

Позавтракав и собрав лагерь, совершим переход к ущелью Каракол — одному из самых живописных уголков Киргизии. Пройдём сквозь заросли можжевельника, которым 300 лет! Полюбуемся отвесными склонами гор, заросшими тянь-шаньскими елями. Разобьём лагерь у бурной реки Каракол и отдохнём.

Переход к ущелью КараколПереход к ущелью КараколПереход к ущелью КараколПереход к ущелью Каракол
5 день

Горный приют

После завтрака снова соберём лагерь и отправимся вверх по тропе к поляне, где раньше располагался альпинистский лагерь. Отсюда дойдём до горного приюта «Сирота» — небольшой избушки посреди кажущегося сказочным леса, недалеко от пруда. Здесь и установим палатки.

Горный приютГорный приютГорный приютГорный приют
6 день

Переход к озеру Ала-Куль

Сегодня по тропинке, бегущей вдоль берега реки мимо скал, выйдем к высокогорному озеру ледникового происхождения Ала-Куль, что означает «Пёстрое озеро». Увидев этот пейзаж, вы поймёте причину такого названия: ярко-бирюзовый цвет воды контрастирует с чистейшим снегом, зеленью травы и цветами всевозможных оттенков. На берегу оборудуем лагерь.

Переход к озеру Ала-КульПереход к озеру Ала-КульПереход к озеру Ала-КульПереход к озеру Ала-Куль
7 день

Неспешные прогулки

Этот день объявляем днём отдыха! Нужно накопить силы для предстоящего покорения перевала. А пока гуляем по окрестностям, наслаждаемся единением с природой и делаем красочные кадры. Желающие совершат треккинг к леднику Такыртор.

Неспешные прогулкиНеспешные прогулкиНеспешные прогулкиНеспешные прогулки
8 день

Покорение перевала Ала-Куль, релакс в термальных источниках

Утром отправимся на штурм перевала Ала-Куль высотой 3860 м. Полюбуемся завораживающими пейзажами заснеженных пиков пятитысячников. Затем дойдём до ущелья Кельдыке и спустимся к горячим источникам Алтын-Арашана («Золотой источник»). Миновав разноцветные альпийские луга и лесистые склоны, расслабимся и смоем усталость в термальных «ваннах».

Покорение перевала Ала-Куль, релакс в термальных источникахПокорение перевала Ала-Куль, релакс в термальных источникахПокорение перевала Ала-Куль, релакс в термальных источниках
9 день

Возвращение в Каракол и свободное время

Позавтракаем и едем обратно в Каракол. Прогуляемся по городу, а во второй половине дня нас ждёт переезд к легендарному озеру Иссык-Куль. Мы разместимся на самом его берегу в аутентичных юртах.

Возвращение в Каракол и свободное времяВозвращение в Каракол и свободное времяВозвращение в Каракол и свободное времяВозвращение в Каракол и свободное времяВозвращение в Каракол и свободное времяВозвращение в Каракол и свободное время
10 день

Отъезд

С утра после завтрака едем в аэропорт.

ОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа инструктора
  • Трансферы по программе, включая групповой переезд из/в аэропорт
  • Проживание в юрточном городке в Караколе (1 ночь), в юрточном городке на Иссык-Куле (1 ночь)
  • 2 завтрака в юрточном городке
  • Походное питание, начиная с обеда 2-го дня по завтрак 9-го дня, ужин в 9-й день
  • Аренда группового туристического снаряжения (палатки, тент, костровое снаряжение, газ и горелки, аптечка)
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты к месту начала тура и обратно
  • Медицинская страховка
  • Обеды и ужины в 1-й, 9-й, 10-й дни
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Манас (Бишкек, Киргизия), время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Манас, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

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