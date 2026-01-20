По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Начало: Бишкек, 07:00-08:00
«Мы прокатим вас вокруг легендарного озера, которое за популярность называют вторым Байкалом, и покажем вам его во всей многогранности»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
€792 за всё до 4 чел.
-
10%
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
Начало: Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
«Мы проедем по тоннелям, прорубленным в скалах, остановимся у Сары-Челекского озера среди орехово-плодовых лесов»
2 мая в 08:00
15 авг в 08:00
106 200 ₽
118 000 ₽ за человека
Этнотур на внедорожниках: юрты, национальная кухня и природа Киргизии
Побывать в гостях у беркутчи, отведать блюд с видом на горы и озеро и дойти до водопада на лошади
Начало: Аэропорт Бишкека, до 12:00
«Сегодня нас ждёт встреча с Иссык-Кулем — священным озером Кыргызстана»
20 июн в 08:00
4 июл в 08:00
$1500 за человека
Северный берег озера Иссык куль и каньоны Конорчек на 2 дня
Начало: От вашего отеля
«Двухдневный тур на озеро Иссык куль»
$450 за всё до 4 чел.
Трехдневный тур вокруг озера Иссык-Куль
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Визитная карточка Кыргызстана — горное озеро Иссык-Куль»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$680 за человека
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
Побыть наедине с природой, переночевать в юрте и покататься на лошадях
Начало: Ваш отель/дом в Бишкеке, утро, точное время по дог...
«Заберём вас из отеля или дома в Бишкеке и поедем к высокогорному озеру Сон-Куль»
18 мая в 08:00
19 мая в 08:00
$650 за всё до 2 чел.
Все краски Кыргызстана: автотур вдоль озера Иссык-Куль с конной прогулкой и беркут-шоу
Посетить мастер-класс по ткачеству, увидеть ущелье Джеты-Огуз и исследовать верхом местные ландшафты
Начало: Аэропорт Бишкека, 11:00
«К вечеру — ужин и размещение в юрточном лагере у озера Иссык-Куль»
18 апр в 11:00
24 апр в 11:00
€820 за человека
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
Пройти по безлюдным местам, пожить в юрте и искупаться в озере-легенде
Начало: В аэропорту Манас (Бишкек, Киргизия), время - по д...
«Полюбуемся каньоном Ирдык, побываем у высокогорного озера с ярко-бирюзовой водой, покорим перевал Алакуль высотой 3860 метров»
2 июл в 10:00
26 июл в 10:00
84 100 ₽ за человека
Перезагрузка на просторах Киргизии: тур к Таш-Рабату и озеру Кёль-Суу с проживанием в глэмпинге
Отдохнуть в горной бане, увидеть знаменитый караван-сарай и встретить рассвет среди вершин
Начало: Бишкек, ул. Ибраимова, 113/2, 7:00
«Вы отправитесь в путешествие по древнему Великому шёлковому пути, увидите средневековый караван-сарай Таш-Рабат среди гор и окажетесь у изумрудного озера Кёль-Суу — дикого и труднодоступного»
19 июн в 08:00
26 июн в 08:00
€175 за человека
С остановками на развлечения: большой джип-тур по Киргизии этнической, заповедной, гастрономической
Прокатиться верхом до озера Кёль-Суу, попробовать удержать беркута и погостить у местных жителей
Начало: Аэропорт Бишкека, 9:00
«После завтрака продолжим наше путешествие в сторону города Нарын и знаменитого озера Кёль-Суу»
27 июн в 09:00
11 июл в 09:00
$1650 за человека
