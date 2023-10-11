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Авторский тур
7 дней
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника
Начало: Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 15:30
23 июня в 08:00
1 июля в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
Погулять по каньонам, промчаться на яхте по озеру и поужинать с местными жителями
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
«Позавтракав, загружаемся на яхту — сегодня будем рассекать воды озера Иссык-Куль»
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$862 за человека
Авторский тур
7 дней
Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
Исследовать высокогорье, приготовить баурсаки и искупаться в Иссык-Куле
Начало: аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
«После обеда отправимся на прогулку по озеру на яхте, устроим вечеринку с музыкой и шампанским»
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
$1 000 за человека
Авторский тур
7 дней
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
«Затем вас ждёт круиз по Иссык-Кулю, а завершим день, расслабляясь в горячих минеральных источниках»
22 июня в 12:30
6 июля в 10:00
81 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
«Вы попробуете местную кухню, насладитесь круизом по Иссык-Кулю, искупаетесь в горячих источниках с минеральной водой, прокатитесь на лошадях и узнаете секрет самого вкусного кыргызского плова»
7 июля в 12:00
28 июля в 09:00
63 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга11 октября 2023Первый раз отправилась в тур вместе с поднебесными. Выбор пал на Киргизию. Организация тура на высоком уровне, как при оформлении
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Водные развлечения»
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- Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
- Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
- Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
- Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
- В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
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Сейчас в Бишкеке в категории "Водные развлечения" можно забронировать 5 авторских туров от 862 до 81 700. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Бишкеке на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024