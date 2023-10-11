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путевки отвечают на все возникающие вопросы, вплоть до списка вещей, так и при дальнейшем сопровождении. Отдельное спасибо хочется сказать гиду Александре. У нас собралась небольшая, но разноплановая группа, к каждому человеку она находила свой подход, отвечала на кучу вопросов о стране, о кухне, о местах которые посещаем, с ней было комфортно. Оперативно решала все вопросы. С ней было очень весело и интересно. Куча положительных эмоций и позитива! Также спасибо водителям за безопасное вождение. Обязательно буду рекомендовать всем друзьям и знакомым и поеду с Вами ещё. Желаю вам успехов, новых маршрутов и много довольных туристов!