Ваше путешествие пройдет на комфортабельном внедорожнике. Мы посетим самые интересные и красивейшие места Кыргызстана.
Свой тур я стараюсь проводить максимально комфортно, чтобы с первых минут вы чувствовали безопасность и доверие ко мне и если это получается, сама поездка проходит на 100% легко. У вас останутся только положительные эмоции!
Ближайшие даты:1
сен
Время начала: 08:00
Старт тура в аэропорту Манас, в Бишкеке, либо, если вы захотите приехать заранее за день, что бы отдохнуть после полёта, мы сможем вас забрать с отеля, где вы остановитесь
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на протяжении всего тура
- Русскоговорящий гид
- Проживание
- Основное питание
Что не входит в цену
- Частичное питание
- Входные билеты в музеи и горячие источники
- Катания на лошадях
- Фото с дикими животными
Место начала и завершения?
Бишкек, аэропорт Манас
Когда и сколько длится?
Когда: Старт тура в аэропорту Манас, в Бишкеке, либо, если вы захотите приехать заранее за день, что бы отдохнуть после полёта, мы сможем вас забрать с отеля, где вы остановитесь
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
