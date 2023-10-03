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Авторский тур
3 дня
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
$900 за всё до 2 чел.
Авторский тур
10 дней
По Тянь-Шаню к озеру Иссык-Куль
Пройти по безлюдным местам, пожить в юрте и искупаться в озере-легенде
Начало: В аэропорту Манас (Бишкек, Киргизия), время - по д...
18 авг в 08:00
66 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
Погулять по Бишкеку, познакомиться с культурой и насладиться первозданной природой не напрягаясь
Начало: Аэропорт Манас (Бишкек, Киргизия), время - по дого...
22 авг в 08:00
129 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Фитнес-тур на побережье Иссык-Куля с профессиональными тренерами
Начало: Аэропорт Манас г. Бишкек или с. Тамчы (Иссык-Куль)
6 июля в 10:00
7 июля в 09:00
$550 за человека
Авторский тур
14 дней
По Великому шёлковому пути: достопримечательности Киргизии и сокровища Узбекистана
Полюбоваться Иссык-Кулем, поучаствовать в изготовлении ширдаков и побывать в империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от времени вашего ...
17 июля в 08:00
14 авг в 08:00
$1 591 за человека
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
Погулять по каньонам, промчаться на яхте по озеру и поужинать с местными жителями
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$862 за человека
Авторский тур
7 дней
Пейзажи Киргизии: перевалы и день на заповедном Сон-Куль
Побывать на пикнике у горного озера, проехаться по живописному серпантину и заночевать в юрте
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
85 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
Исследовать высокогорье, приготовить баурсаки и искупаться в Иссык-Куле
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
20 июля в 10:00
17 авг в 10:00
$1 000 за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
6 июля в 10:00
27 июля в 12:30
8170073 530₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
7 июля в 09:00
28 июля в 09:00
6390057 510₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
Увидеть орлиную охоту, погулять по берегу Иссык-Куля и побывать в городе-призраке
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
11 июля в 08:00
19 июля в 08:00
€1 100 за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Рассмотреть балбалы, посетить киргизскую Швейцарию и золотой рудник
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
1490$1 341 за всё до 2 чел.
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
$1 980 за всё до 2 чел.
Авторский тур
4 дня
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
Изучить петроглифы, услышать легенду о Разбитом сердце и переночевать на экоферме и в юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, 16:00
4 июля в 16:00
8 июля в 16:00
65 817₽ за человека
Авторский тур
7 дней
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
Прокатиться на зиплайне, посмотреть шоу с беркутами и познакомиться с дунганской семьёй
Начало: Аэропорт Бишкека, 12:00
8 июля в 12:00
15 июля в 12:00
100 606₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Джип-сафари к высокогорным озёрам Кыргызстана с проживанием в юртах и отдыхом на яхте
Покататься на лошадях, посмотреть шоу с беркутами и расслабиться в термах на закате
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
6 июля в 10:00
3 авг в 10:00
$1 300 за человека
Последние отзывы на туры
- ККристина3 октября 2023Наш гид был профессиональным, отлично объяснял и показывал нам красивые места. Он даже угостил нас чаем во время экскурсии. В
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Из аэропорта»
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