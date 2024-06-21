Уикенд в сердце Кыргызстана: отдых в горах и день на озере Сары-Челек
Пожить в окружении нетронутой природы и прогулять у заповедного водоёма
Приглашаем отвлечься от суеты и насладиться тишиной и красотой девственной природы. День вы проведёте в комфортных домиках в горах на территории заповедника «Сары-Челек».
Погуляете по живописным берегам одноимённого высокогорного озера, созерцая завораживающие пейзажи, при желании сможете прокатиться на лодке.
А по пути полюбуетесь Сусамырской долиной и лесистым ущельем, рекой Нарын и Токтогульским водохранилищем.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой тёплые вещи, дождевик, деньги на личные расходы.
Проживание. В гостевом доме, в 2-, 3- и 4-местных номерах.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
1 день
Путь до озера Сары-Челек, ужин, отдых
Встречаемся и отправляемся к живописному высокогорному озеру Сары-Челек, расположенному в одноимённом заповеднике. По пути вы полюбуетесь горными пейзажами Сусамырской долины. Проехав сквозь тоннель длиной 2,2 км, увидим лесистое ущелье Чычкан, склоны которого покрыты тянь-шаньскими елями, реку Нарын. Посмотрим и на Токтогульское водохранилище и гидроэлектростанцию. В самых красивых местах будем делать остановки и фотографироваться.
По прибытии вы разместитесь в уютном гостевом доме и отведаете вкусный ужин, который приготовят для вас хозяева. Затем — свободное время для самостоятельных прогулок в окружении нетронутой природы.
2 день
День отдыха у озера
После завтрака у вас будет целый день, чтобы насладиться прогулкой у озера, видами гор и атмосферой спокойствия и умиротворения. Желающие смогут прокатиться на лодке (за доплату). Возможно, вы увидите животных, которые обитают в этом регионе, и исследуете разнообразные виды растительности. Вечером, после возвращения в гостевой дом, вас будет ждать вкусный ужин.
3 день
Обратный путь
После завтрака стартуем обратно в Бишкек, куда прибудем около 20:00. С вами останутся воспоминания о чарующих пейзажах, дружелюбных людях и созерцании природы.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансфер
Услуги водителя-сопровождающего
Минеральная вода
Что не входит в цену
Перелёт из вашего города до Бишкека и обратно
Обеды и ужины
Страховка
Дополнительные услуги вне программы
Тур состоится при наборе группы от 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, 09:00
Завершение: Бишкек, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Бишкеке
Привет! Меня зовут Роман, и я – ваш проводник в мир удивительных приключений в Кыргызстане! С моим опытом организации туров вы сможете погрузиться в захватывающую культуру и неповторимую природу этой читать дальше
прекрасной страны.
Моя страсть к путешествиям сочетается с профессионализмом в создании уникальных маршрутов, раскрывающих все красоты и тайны Кыргызстана. Я знаю каждый уголок этой земли, а мои туры не просто путеводитель по достопримечательностям – это настоящее погружение в местную культуру и историю!