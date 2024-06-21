Встречаемся и отправляемся к живописному высокогорному озеру Сары-Челек, расположенному в одноимённом заповеднике. По пути вы полюбуетесь горными пейзажами Сусамырской долины. Проехав сквозь тоннель длиной 2,2 км, увидим лесистое ущелье Чычкан, склоны которого покрыты тянь-шаньскими елями, реку Нарын. Посмотрим и на Токтогульское водохранилище и гидроэлектростанцию. В самых красивых местах будем делать остановки и фотографироваться.

По прибытии вы разместитесь в уютном гостевом доме и отведаете вкусный ужин, который приготовят для вас хозяева. Затем — свободное время для самостоятельных прогулок в окружении нетронутой природы.