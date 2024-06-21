Уикенд в сердце Кыргызстана: отдых в горах и день на озере Сары-Челек

Пожить в окружении нетронутой природы и прогулять у заповедного водоёма
Приглашаем отвлечься от суеты и насладиться тишиной и красотой девственной природы. День вы проведёте в комфортных домиках в горах на территории заповедника «Сары-Челек».

Погуляете по живописным берегам одноимённого высокогорного озера, созерцая завораживающие пейзажи, при желании сможете прокатиться на лодке.

А по пути полюбуетесь Сусамырской долиной и лесистым ущельем, рекой Нарын и Токтогульским водохранилищем.
Уикенд в сердце Кыргызстана: отдых в горах и день на озере Сары-Челек
Уикенд в сердце Кыргызстана: отдых в горах и день на озере Сары-Челек
Уикенд в сердце Кыргызстана: отдых в горах и день на озере Сары-Челек
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой тёплые вещи, дождевик, деньги на личные расходы.

Проживание. В гостевом доме, в 2-, 3- и 4-местных номерах.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Путь до озера Сары-Челек, ужин, отдых

Встречаемся и отправляемся к живописному высокогорному озеру Сары-Челек, расположенному в одноимённом заповеднике. По пути вы полюбуетесь горными пейзажами Сусамырской долины. Проехав сквозь тоннель длиной 2,2 км, увидим лесистое ущелье Чычкан, склоны которого покрыты тянь-шаньскими елями, реку Нарын. Посмотрим и на Токтогульское водохранилище и гидроэлектростанцию. В самых красивых местах будем делать остановки и фотографироваться.

По прибытии вы разместитесь в уютном гостевом доме и отведаете вкусный ужин, который приготовят для вас хозяева. Затем — свободное время для самостоятельных прогулок в окружении нетронутой природы.

Путь до озера Сары-Челек, ужин, отдыхПуть до озера Сары-Челек, ужин, отдыхПуть до озера Сары-Челек, ужин, отдыхПуть до озера Сары-Челек, ужин, отдыхПуть до озера Сары-Челек, ужин, отдыхПуть до озера Сары-Челек, ужин, отдыхПуть до озера Сары-Челек, ужин, отдыхПуть до озера Сары-Челек, ужин, отдых
2 день

День отдыха у озера

После завтрака у вас будет целый день, чтобы насладиться прогулкой у озера, видами гор и атмосферой спокойствия и умиротворения. Желающие смогут прокатиться на лодке (за доплату). Возможно, вы увидите животных, которые обитают в этом регионе, и исследуете разнообразные виды растительности. Вечером, после возвращения в гостевой дом, вас будет ждать вкусный ужин.

День отдыха у озераДень отдыха у озераДень отдыха у озераДень отдыха у озераДень отдыха у озераДень отдыха у озераДень отдыха у озераДень отдыха у озера
3 день

Обратный путь

После завтрака стартуем обратно в Бишкек, куда прибудем около 20:00. С вами останутся воспоминания о чарующих пейзажах, дружелюбных людях и созерцании природы.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер
  • Услуги водителя-сопровождающего
  • Минеральная вода
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города до Бишкека и обратно
  • Обеды и ужины
  • Страховка
  • Дополнительные услуги вне программы
  • Тур состоится при наборе группы от 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, 09:00
Завершение: Бишкек, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыПерезагрузкаПрирода и пейзажиГоры

Похожие туры из Бишкека

Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
Начало: Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
15 авг в 08:00
10 сен в 08:00
69 000 за человека
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$900 за всё до 2 чел.
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🚣 Прогулки на каяках
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника
Начало: Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 15:30
23 июня в 08:00
1 июля в 08:00
69 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бишкеке
Все туры из Бишкека
ХорошоТам