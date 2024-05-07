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Авторский тур
3 дня
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Начало: Бишкек, 07:00-08:00
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€792 за всё до 4 чел.
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
Погулять по каньонам, промчаться на яхте по озеру и поужинать с местными жителями
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$862 за человека
Авторский тур
2 дня
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
Побыть наедине с природой, переночевать в юрте и покататься на лошадях
Начало: Ваш отель/дом в Бишкеке, утро
14 июня в 08:00
15 июня в 10:00
$631 за всё до 2 чел.
Авторский тур
7 дней
Пейзажи Киргизии: перевалы и день на заповедном Сон-Куль
Побывать на пикнике у горного озера, проехаться по живописному серпантину и заночевать в юрте
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Уикенд в сердце Кыргызстана: отдых в горах и день на озере Сары-Челек
Пожить в окружении нетронутой природы и прогулять у заповедного водоёма
Начало: Бишкек, 09:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вояж по Киргизии с конными прогулками, релаксом в термах и вечеринкой на яхте
Исследовать высокогорье, приготовить баурсаки и искупаться в Иссык-Куле
Начало: аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
22 июня в 10:00
20 июля в 10:00
$1 000 за человека
Авторский тур
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
7 июля в 12:00
28 июля в 09:00
63 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
Сделать яркие кадры на фоне гор, погулять по ущельям и понежиться в источниках на берегу Иссык-Куля
Начало: г. Бишкек, холл отеля Damas International Hotel 4*...
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
$950 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина7 мая 2024Здравствуйте. Хочется от всей души поблагодарить Юрия за увлекательное путешествие по берегам Иссык-Куля. Провели три незабываемых дня вместе друзьями в
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Перезагрузка»
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- По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
- Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
- На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
- Пейзажи Киргизии: перевалы и день на заповедном Сон-Куль
- Уикенд в сердце Кыргызстана: отдых в горах и день на озере Сары-Челек
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Сколько стоит тур в Бишкеке в июне 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Перезагрузка" можно забронировать 8 авторских туров от 631 до 85 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 8 туров на 2024 год по теме «Перезагрузка», 1 ⭐ отзыв, цены от €631. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август