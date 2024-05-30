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Авторский тур
6 дней
Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
Исследовать Киргизию на внедорожнике, рассмотреть древние петроглифы и поучиться делать ковёр
Начало: Бишкек, первая воловина дня
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
390 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$506 за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
Искупаться в Иссык-Куле, узнать о жизни кочевников и увидеть петроглифы
Начало: Г. Бишкек, место по договорённости, 07:00
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
49 000₽ за всё до 6 чел.
Авторский тур
7 дней
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
Начало: Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
15 авг в 08:00
10 сен в 08:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$900 за всё до 2 чел.
Авторский тур
7 дней
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника
Начало: Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 15:30
23 июня в 08:00
1 июля в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Начало: Бишкек, 07:00-08:00
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€792 за всё до 4 чел.
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в Кыргызстане: каякинг, яхтинг и горнолыжка
Погулять по каньонам, промчаться на яхте по озеру и поужинать с местными жителями
Начало: Бишкек, аэропорт, утро
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$862 за человека
Авторский тур
2 дня
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
Побыть наедине с природой, переночевать в юрте и покататься на лошадях
Начало: Ваш отель/дом в Бишкеке, утро
14 июня в 08:00
15 июня в 10:00
$631 за всё до 2 чел.
Авторский тур
3 дня
Уикенд в сердце Кыргызстана: отдых в горах и день на озере Сары-Челек
Пожить в окружении нетронутой природы и прогулять у заповедного водоёма
Начало: Бишкек, 09:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
22 июня в 12:30
6 июля в 10:00
81 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
7 июля в 12:00
28 июля в 09:00
63 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
Увидеть орлиную охоту, погулять по берегу Иссык-Куля и побывать в городе-призраке
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
12 июня в 08:30
20 июня в 08:00
€1 100 за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Своей компанией по окрестностям Иссык-Куля с проживанием в юрте и конной прогулкой
Рассмотреть балбалы, посетить киргизскую Швейцарию и золотой рудник
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
1490$1 341 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в spa-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
1980$1 782 за всё до 2 чел.
Авторский тур
4 дня
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
Изучить петроглифы, услышать легенду о Разбитом сердце и переночевать на экоферме и в юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, 16:00
10 июня в 16:00
13 июня в 16:00
65 817₽ за человека
Авторский тур
7 дней
На внедорожнике по Тянь-Шаню: ландшафты вблизи Иссык-Куля и этнопогружение в киргизскую культуру
Прокатиться на зиплайне, посмотреть шоу с беркутами и познакомиться с дунганской семьёй
Начало: Аэропорт Бишкека, 12:00
17 июня в 12:00
24 июня в 12:00
100 606₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Киргизия в оттенках красного: цветение маков и 3 марсианские локации
Сделать яркие кадры на фоне гор, погулять по ущельям и понежиться в источниках на берегу Иссык-Куля
Начало: г. Бишкек, холл отеля Damas International Hotel 4*...
4 мая в 09:00
11 мая в 09:00
$950 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей30 мая 2024Отлично проведена экскурсия. Киргизия просто прекрасна. Для себя её открыл впервые. Весь тур прошёл в комфорте. Несмотря на задержку рейса,
- ППолина14 мая 2024Действительно, не просто путешествие, а именно приключение. Насыщенное, захватывающее, с разнообразием впечатлений. Жара Бишкека сменяется прохладой снежных перевалов, спускаясь с
- ЕЕлена14 мая 2024Прекрасные, величественные горы Тянь-Шаня, все время разные, но всегда необыкновенной красоты! Уютные, чистые, симпатичные гостевые дома и отельчики. Коммуникабельный, внимательный. предупредительный гид Дмитрий. Доброжелательный гостеприимный народ. Нам все понравилось. Спасибо за отдых!
- ИИрина7 мая 2024Здравствуйте. Хочется от всей души поблагодарить Юрия за увлекательное путешествие по берегам Иссык-Куля. Провели три незабываемых дня вместе друзьями в
- ННелли28 апреля 2024Мы с подругами посетили Киргизию впервые! Все самые яркие эмоции мы получили благодаря нашему гиду Талану. Столько красивых мест мы
- ННаталья27 апреля 2024Что можно сказать о данном туре, наверное лучше всего о моей оценке скажет то что контакт Дмитрия я по секрету
- ННаталья14 марта 2024Дима и Кристина - вы очень слаженная команда профессионалов. Хочу выразить огромную Благодарность за организацию нашего самого необычного, драйвового, насыщенного и
- ААнастасия1 марта 2024Огромное спасибо Диме и Кристине за нереальный профессионализм! Безумно понравилось путешествовать вместе с вами! Вы очень опытные водители, очень интересные люди, крутые
- еекатерина10 ноября 2023Здравствуйте! С 22 по 25 октября посетили замечательную страну Киргизия!!! Благодаря сайту experience.tripster.ru познакомились и провели это время в компании
- ТТамара23 октября 2023Отличная поездка, была приятно удивлена местными красотами. Очень удобный формат и прекрасный Константин, который всё показал, подсказал, везде отвёз, всё чётко, пунктуально и интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «На машине»
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- Обогнуть Иссык-Куль: индивидуальный джип-тур вокруг голубого сердца Тянь-Шаня
- Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
- Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Киргизии: индивидуальное автопутешествие
- Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
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