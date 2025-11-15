Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Забытые реки и горные вершины: путешествие по Южному берегу Иссык-Куля — это трёхдневный тур, который погрузит вас в уникальную природу Кыргызстана. Вас ждут древние каньоны, высокогорные плато и водопады. Мы посетим Кок-Мойнок, Сказку, ущелье Барскоон, перевал Кубакы, панораму Шатылы и плато Арабель.



Насладитесь потрясающими видами, узнайте о местных традициях, попробуйте национальную кухню и станьте свидетелем захватывающего шоу охоты с беркутами.

Описание тура Первый день: Бишкек – Южный берег Иссык-Куля Мы отправимся из Бишкека на южный берег Иссык-Куля с первой остановкой в каньонах Кок-Мойнок. Эти живописные песчано-глинистые образования, созданные ветром, считаются бывшим дном древнего озера Иссык-Куль, о чём свидетельствуют солевые отложения. Здесь можно сделать отличные фотографии. Затем пересечем перевал Кубакы (2160 м) и спустимся к Орто-Токойскому водохранилищу, которое служит важным источником орошения для Чуйской долины и поражает своей природной красотой. Следующей остановкой станут каньоны Ак-Сай, или "Долина забытых рек". По извилистым тропам мы доберёмся до берега Иссык-Куля, откуда открываются потрясающие панорамные виды на озеро и горы. После остановки в кафе для дегустации национальных блюд, вечером прибудем в Каджи-Сай, где нас ждёт ночь в уютном гостевом доме. Второй день: Каджи-Сай – Сказка – Барскоон – Арабельское плато После завтрака мы посетим каньон Сказка, известный своими удивительными ландшафтами. На протяжении веков эрозия создавала здесь причудливые фигуры из глины и камня. Вас ждут разноцветные пейзажи, состоящие из глины, минералов и горных пород. Затем отправимся в ущелье Барскоон — одно из самых красивых мест на южном берегу Иссык-Куля. Здесь вас впечатлят высокие водопады и густые еловые леса. Это место знаменито не только природными красотами, но и тем, что рядом расположен крупнейший золотой рудник Кыргызстана — Кумтор. Также это ущелье посещал Юрий Гагарин после полёта в космос. Мы посетим два водопада и отправимся на плато Арабель на высоте 3900 метров. Это уникальная тундровая долина, окружённая горными вершинами. Летняя температура здесь не превышает +8°C, растительности почти нет, зато множество рек и более 50 озёр создают впечатляющие виды. Здесь можно насладиться красотой природы, которая останется в памяти надолго. К вечеру вернёмся в отель, где нас ждёт ужин. Третий день: Каджи-Сай – Панорама Шатылы – Бишкек После завтрака мы отправимся на Панораму Шатылы — живописное место в долине Боз-Салкын. Здесь, среди пастбищ и еловых лесов, подъем на панораму открывает потрясающий вид на озеро Иссык-Куль, горы и Каньоны Марс. Это место — настоящий подарок для любителей природы и горных видов. После панорамы мы отправимся на следующую локацию, где вас ждут захватывающие виды и возможность еще раз насладиться природными красотами региона. Далее нас ждет шоу охоты с беркутами — уникальное зрелище, демонстрирующее древние традиции кыргызских охотников. Также у вас будет возможность попробовать стрельбу из лука. Завершив программу, мы отправимся обратно в Бишкек. По дороге сделаем остановку, чтобы попробовать лучшие блюда национальной кухни в одном из кафе

