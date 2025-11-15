Забытые реки и горные вершины: путешествие по Южному берегу Иссык-Куля — это трёхдневный тур, который погрузит вас в уникальную природу Кыргызстана. Вас ждут древние каньоны, высокогорные плато и водопады. Мы посетим Кок-Мойнок, Сказку, ущелье Барскоон, перевал Кубакы, панораму Шатылы и плато Арабель.
Насладитесь потрясающими видами, узнайте о местных традициях, попробуйте национальную кухню и станьте свидетелем захватывающего шоу охоты с беркутами.
Описание тураПервый день: Бишкек – Южный берег Иссык-Куля Мы отправимся из Бишкека на южный берег Иссык-Куля с первой остановкой в каньонах Кок-Мойнок. Эти живописные песчано-глинистые образования, созданные ветром, считаются бывшим дном древнего озера Иссык-Куль, о чём свидетельствуют солевые отложения. Здесь можно сделать отличные фотографии. Затем пересечем перевал Кубакы (2160 м) и спустимся к Орто-Токойскому водохранилищу, которое служит важным источником орошения для Чуйской долины и поражает своей природной красотой. Следующей остановкой станут каньоны Ак-Сай, или "Долина забытых рек". По извилистым тропам мы доберёмся до берега Иссык-Куля, откуда открываются потрясающие панорамные виды на озеро и горы. После остановки в кафе для дегустации национальных блюд, вечером прибудем в Каджи-Сай, где нас ждёт ночь в уютном гостевом доме. Второй день: Каджи-Сай – Сказка – Барскоон – Арабельское плато После завтрака мы посетим каньон Сказка, известный своими удивительными ландшафтами. На протяжении веков эрозия создавала здесь причудливые фигуры из глины и камня. Вас ждут разноцветные пейзажи, состоящие из глины, минералов и горных пород. Затем отправимся в ущелье Барскоон — одно из самых красивых мест на южном берегу Иссык-Куля. Здесь вас впечатлят высокие водопады и густые еловые леса. Это место знаменито не только природными красотами, но и тем, что рядом расположен крупнейший золотой рудник Кыргызстана — Кумтор. Также это ущелье посещал Юрий Гагарин после полёта в космос. Мы посетим два водопада и отправимся на плато Арабель на высоте 3900 метров. Это уникальная тундровая долина, окружённая горными вершинами. Летняя температура здесь не превышает +8°C, растительности почти нет, зато множество рек и более 50 озёр создают впечатляющие виды. Здесь можно насладиться красотой природы, которая останется в памяти надолго. К вечеру вернёмся в отель, где нас ждёт ужин. Третий день: Каджи-Сай – Панорама Шатылы – Бишкек После завтрака мы отправимся на Панораму Шатылы — живописное место в долине Боз-Салкын. Здесь, среди пастбищ и еловых лесов, подъем на панораму открывает потрясающий вид на озеро Иссык-Куль, горы и Каньоны Марс. Это место — настоящий подарок для любителей природы и горных видов. После панорамы мы отправимся на следующую локацию, где вас ждут захватывающие виды и возможность еще раз насладиться природными красотами региона. Далее нас ждет шоу охоты с беркутами — уникальное зрелище, демонстрирующее древние традиции кыргызских охотников. Также у вас будет возможность попробовать стрельбу из лука. Завершив программу, мы отправимся обратно в Бишкек. По дороге сделаем остановку, чтобы попробовать лучшие блюда национальной кухни в одном из кафе
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1-й день:
- Каньоны Кок-Мойнок
- Перевал Кубакы
- Водохранилище Орто-токой
- Иссык-Куль
- Каньоны Ак-Сай («Долина забытых рек»)
- Город Каджи-Сай
- 2-й день:
- Каньон Сказка
- Ущелье Барскоон
- Плато Арабель (3900 м)
- 3-й день:
- Панорама Шатылы (Боз-Салкын)
- Шоу охоты с беркутами
- Стрельба из лука
Что включено
- Трансферы по программе/nСопровождение опытным гидом на протяжении всего тура/nПосещение шоу беркутов
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Бишкека и обратно/nОбеды и ужин в местных кафе и ресторанах - €7-10 за человека за приём (завтрак входит в стоимость проживания) /nПроживание в гостевом доме - €25 за человека за ночь. Если не подходит гостевой дом, есть пятизвёздочный отель - 120€ за ночь.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в вашем отеле
Завершение: Окончание экскурсии в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Бишкека
