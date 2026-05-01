Описание тураЭтот тур позволит вам насладиться зимними приключениями в горах Кыргызстана, исследовать его культурное наследие и оценить гостеприимство местных жителей. Вы получите удовольствие в этом фантастическом путешествии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Бишкек
- Город Каракол
- Каньоны
- Горы
- Озеро Иссык-Куль
Место начала и завершения?
Аэропорт Манас
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Бишкека
