7 дней
Этноприключение в Киргизии: прогулка верхом, музыкальное шоу и ночёвки в юрте
Увидеть орлиную охоту, погулять по берегу Иссык-Куля и побывать в городе-призраке
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
«Зимой сюда съезжаются любители фрирайдинга, а летом — приверженцы кумысолечения»
4 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
€1 400 за человека
7 дней
Новый год в сердце Азии: путешествие в Киргизию с включённой праздничной программой
Погулять по ущелью Джеты-Огуз, научиться ковроткачеству и попробовать ашлямфу по-каракольски
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от времени вашего ...
«Иссык-Куль — самое крупное озеро Киргизии, расположенное на высоте 1610 метров, и даже зимой его воды не замерзают»
29 дек в 10:00
$1 327 за человека
7 дней
В Киргизию на новогодние праздники: путешествие по знаковым локациям и творческий мастер-класс
Понаблюдать за соколиной охотой, изготовить ширдак и исследовать окрестности Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от времени вашего ...
«Его вода не замерзает даже зимой»
2 янв в 10:00
$1 018 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Зимние»
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