2 день

Барскоон и Джети-Огуз

Мы отправляемся в ущелье Барскоон, где нас ждет самый высокий замерзший водопад, высотой более 100 метров. На джипе мы взберемся на высоте 3400 метров, преодолевая более 15 серпантинов по Северному Тянь-Шаню. Здесь как будто останавливается жизнь, открывается вечная тундра и великолепие снежных просторов.

После этого нас ждет ущелье Джети-Огуз с ярко-красными скалами, укутанными снежными шапками. Также посетим скалу в видео Разбитого сердца. Вечером мы устроим ночевку в городе Каракол, где нас ждет национальная кухня и уютная атмосфера