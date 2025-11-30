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Зимняя перезагрузка на Иссык-Куле: 4 дня уюта и красоты

Лучший зимний экспресс-тур по Кыргызстану
Зимняя перезагрузка на Иссык-Куле: 4 дня уюта и красотыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Зимняя перезагрузка на Иссык-Куле: 4 дня уюта и красотыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Зимняя перезагрузка на Иссык-Куле: 4 дня уюта и красотыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Кыргызстан, окутанный снежными вершинами гор, становится настоящим раем для любителей зимних приключений. Зимой эта необыкновенная страна раскрывает свои зимние тайны: заснеженные горные массивы, замерзшие озёра и снежные просторы, а также заповедники, укрытые под белоснежным покровом, где предстает природа. В своей зимней красе в зимние месяцы страна проявляет особое очарование и культурность. Сокровища, отражающие древние кочевые традиции, сливаются с атмосферой зимней магии. Этот тур проведу я, чтобы показать вам все зимние чудеса и загадки этой удивительной земли.

  • Получите самые незабываемые впечатления от величественных гор Кыргызстана, разнообразной природы с уникальными экосистемами, а также от культурного наследия страны с её древними кочевыми традициями.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту, и отправления на Иссык-Куль

Встреча гостей в аэропорту, согласно расписанию. Небольшой кофе брейк и отправление к побережью озера Иссык Куль, через ущелье Боом. Обед. Далее посещение 2-х самых популярных каньонов на побережье Иссык Куля. Каньон Марс и каньон Сказка. Данные локации подарят вам невероятные виды и эмоции. Каньоны богаты своим необычным рельефом, каждый человек, в зависимости от своей фантазии, может разглядеть здесь десятки причудливых фигур, и конечно же в зимнее время это по своему красиво.

2 день

Барскоон и Джети-Огуз

Мы отправляемся в ущелье Барскоон, где нас ждет самый высокий замерзший водопад, высотой более 100 метров. На джипе мы взберемся на высоте 3400 метров, преодолевая более 15 серпантинов по Северному Тянь-Шаню. Здесь как будто останавливается жизнь, открывается вечная тундра и великолепие снежных просторов.

После этого нас ждет ущелье Джети-Огуз с ярко-красными скалами, укутанными снежными шапками. Также посетим скалу в видео Разбитого сердца. Вечером мы устроим ночевку в городе Каракол, где нас ждет национальная кухня и уютная атмосфера

3 день

Каракол и северное побережье

После завтрака мы отправляемся и по пути посетим Свято троицкую церковь. Далее отправимся на северное побережье, чтобы расслабиться в термальных источниках под открытым небом. После этого отправимся в Семеновское и Григорьевское ущелье, Поднимемся к заснеженным альпийским лугам, где в летнее время пасется скот. Ближе к вечеру мы заедем в кафе где попробуем национальные блюда. Далее отправимся в Чолпон-Ату и заселимся в гостевой дом

Каракол и северное побережьеКаракол и северное побережье
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Знакомство с Чолпон-Атой

После завтрака, по желанию, отправимся в исторический музей Рух-Ордо, где для вас проведут экскурсию и расскажут о культуре и религии. После отправимся в сторону Бишкека. По пути сделаем остановку в ущелье Боом, где попробуем местное блюдо Каттама, а также устроим фотосессию на память. Ближе к вечеру приедем в Бишкек, где наш тур завершится.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Перемещение по маршруту на комфортабельном джипе: Lexus lx 470 с просторными сиденьями, климат-контролем
  • Гид во время всего тура
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Проживание в гостевых домах
  • Двухразовое питание (Завтрак-Ужин)
  • Вода на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
  • Завтрак в первый день
  • Билеты на самолете
  • Страховка
  • Поездка на лошадях
  • Дополнительные расходы
  • Обеды в кафе
  • Прогулка на теплоходе
  • Горячие источники
  • Входные билеты в музеи
Пожелания к путешественнику

В горах нас встретит гораздо более холодная погода. Если в Бишкеке температура около пяти градусов тепла, то в горах она может опуститься до нуля. Поэтому важно взять с собой очень теплую одежду, включая свитер, термобелье, до

Также хочу повторить, что нас ждет поездка по сложным маршрутам. Мы будем много времени проводить в пути — по 5-6 часов в день. Кыргызстан не отличается высоким уровнем обслуживания или роскошными отелями. Это страна, где живут кочевые народы с простыми условиями, и местные только начинают осваивать искусство гостеприимства

Визы
Для вьезда в страну достаточно российского паспорта, визы не требуются
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Никита
Никита — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Привет, путешественники! Меня зовут Никита — я местный гид, родился и вырос в Кыргызстане среди величественных гор Тянь-Шаня, кочевых традиций и бескрайних природных ландшафтов. Для меня Кыргызстан — это не просто страна
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на карте. Это мой дом, каждая долина и горная дорога здесь хранит свою историю, и я с радостью делюсь этими местами с путешественниками со всего мира. Вместе мы увидим настоящий Кыргызстан: величественные горы и панорамные виды древние маршруты кочевников настоящую атмосферу жизни в юртах скрытые природные уголки, куда редко добираются обычные туристы Я работаю без посредников, поэтому наши путешествия проходят легко, комфортно и по-дружески — как поездка с местным другом, который знает самые красивые места, лучшие виды и интересные истории. Если вы хотите не просто увидеть Кыргызстан, а почувствовать его дух, природу и кочевую культуру, я буду рад стать вашим проводником в это удивительное путешествие. До встречи в горах! Отправимся вместе по следам кочевников.

Тур входит в следующие категории Бишкека

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