Описание тура
Кыргызстан, окутанный снежными вершинами гор, становится настоящим раем для любителей зимних приключений. Зимой эта необыкновенная страна раскрывает свои зимние тайны: заснеженные горные массивы, замерзшие озёра и снежные просторы, а также заповедники, укрытые под белоснежным покровом, где предстает природа. В своей зимней красе в зимние месяцы страна проявляет особое очарование и культурность. Сокровища, отражающие древние кочевые традиции, сливаются с атмосферой зимней магии. Этот тур проведу я, чтобы показать вам все зимние чудеса и загадки этой удивительной земли.
- Получите самые незабываемые впечатления от величественных гор Кыргызстана, разнообразной природы с уникальными экосистемами, а также от культурного наследия страны с её древними кочевыми традициями.
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту, и отправления на Иссык-Куль
Встреча гостей в аэропорту, согласно расписанию. Небольшой кофе брейк и отправление к побережью озера Иссык Куль, через ущелье Боом. Обед. Далее посещение 2-х самых популярных каньонов на побережье Иссык Куля. Каньон Марс и каньон Сказка. Данные локации подарят вам невероятные виды и эмоции. Каньоны богаты своим необычным рельефом, каждый человек, в зависимости от своей фантазии, может разглядеть здесь десятки причудливых фигур, и конечно же в зимнее время это по своему красиво.
Барскоон и Джети-Огуз
Мы отправляемся в ущелье Барскоон, где нас ждет самый высокий замерзший водопад, высотой более 100 метров. На джипе мы взберемся на высоте 3400 метров, преодолевая более 15 серпантинов по Северному Тянь-Шаню. Здесь как будто останавливается жизнь, открывается вечная тундра и великолепие снежных просторов.
После этого нас ждет ущелье Джети-Огуз с ярко-красными скалами, укутанными снежными шапками. Также посетим скалу в видео Разбитого сердца. Вечером мы устроим ночевку в городе Каракол, где нас ждет национальная кухня и уютная атмосфера
Каракол и северное побережье
После завтрака мы отправляемся и по пути посетим Свято троицкую церковь. Далее отправимся на северное побережье, чтобы расслабиться в термальных источниках под открытым небом. После этого отправимся в Семеновское и Григорьевское ущелье, Поднимемся к заснеженным альпийским лугам, где в летнее время пасется скот. Ближе к вечеру мы заедем в кафе где попробуем национальные блюда. Далее отправимся в Чолпон-Ату и заселимся в гостевой дом
Знакомство с Чолпон-Атой
После завтрака, по желанию, отправимся в исторический музей Рух-Ордо, где для вас проведут экскурсию и расскажут о культуре и религии. После отправимся в сторону Бишкека. По пути сделаем остановку в ущелье Боом, где попробуем местное блюдо Каттама, а также устроим фотосессию на память. Ближе к вечеру приедем в Бишкек, где наш тур завершится.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Перемещение по маршруту на комфортабельном джипе: Lexus lx 470 с просторными сиденьями, климат-контролем
- Гид во время всего тура
- Встреча и проводы в аэропорту
- Проживание в гостевых домах
- Двухразовое питание (Завтрак-Ужин)
- Вода на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день
- Билеты на самолете
- Страховка
- Поездка на лошадях
- Дополнительные расходы
- Обеды в кафе
- Прогулка на теплоходе
- Горячие источники
- Входные билеты в музеи
Пожелания к путешественнику
В горах нас встретит гораздо более холодная погода. Если в Бишкеке температура около пяти градусов тепла, то в горах она может опуститься до нуля. Поэтому важно взять с собой очень теплую одежду, включая свитер, термобелье, до
Также хочу повторить, что нас ждет поездка по сложным маршрутам. Мы будем много времени проводить в пути — по 5-6 часов в день. Кыргызстан не отличается высоким уровнем обслуживания или роскошными отелями. Это страна, где живут кочевые народы с простыми условиями, и местные только начинают осваивать искусство гостеприимства