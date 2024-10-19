Всего за два дня мы успеем очень многое! Вы побываете в потрясающем каньоне Сказка, где полюбуетесь необычными ландшафтами
Описание тура
Организационные детали
С собой нужно взять удобную обувь, головной убор (панама, кепка), солнцезащитный крем, дождевик, плавки/купальник и полотенце.
Проживание. Не входит в стоимость и оплачивается дополнительно. Проживание в гостевом доме «Алтай» — €25 за человека за ночь. 2-, 3-местные номера.
*Фото гостевого дома взяты с сайта booking.com
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Комфортабельный внедорожник Toyota Sequoia. Есть возможность предоставления детского кресла по запросу.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа тура по дням
Охота с беркутами, каньон Сказка и ущелье Джети-Огуз
Встречаемся в Бишкеке и отправляемся в город Боконбаево, расположенный на южном берегу Иссык-Куля. Путь займёт около 4,5 часов. По дороге мы посетим Орто-Токойское водохранилище и поднимемся на перевал Кубакы высотой 2160 метров над уровнем моря, чтобы полюбоваться видами.
По приезде вас ждёт захватывающее шоу охоты с беркутами. Также вы сможете попробовать свои силы в стрельбе из лука. После заедем в одно из лучших кафе города, где у вас будет возможность отведать национальную кухню.
Затем побываем в каньоне Сказка, впечатляющем удивительными ландшафтами и контрастами. Эрозия почвы на протяжении сотен лет создавала здесь разнообразные причудливые фигуры из глины и камня. Насладимся необычным пейзажем из разноцветной глины, минералов и горных пород.
Следующая локация — ущелье Джети-Огуз на севере хребта Тескей-Ала-Тоо, обрамляющего Иссык-Куль. Оно считается одним из самых красивых мест страны и знаменито семью живописными скалами, являющимися особо охраняемым природным памятником. А вокруг простираются альпийские луга.
Вечером приедем в город Каракол и разместимся на ночь в уютном гостевом доме. На ужин вы попробуете известное каракольское блюдо — ашлян-фу.
Музей Пржевальского, Семёновское и Григорьевское ущелья, горячие источники
Сегодня после завтрака посетим несколько исторических достопримечательностей в городе Каракол. Вы увидите Свято-Троицкую церковь, построенную в 1895 году, а также дунганскую мечеть начала 20 века, возведённую по проекту китайского архитектора. Затем побываем в Мемориальном музее Пржевальского, где представлены документы, фотографии и личные вещи знаменитого путешественника, географа и натуралиста. Гид-историк подробно расскажет вам о его жизни и экспедициях.
После отправимся на северный берег Иссык-Куля и по пути заглянем в Семёновское ущелье, названное в честь русского исследователя Петра Семёнова-Тян-Шанского. Длина ущелья около 30 км, а славится оно своей живописностью: здесь и бурная река с чистейшей ледниковой водой, и тянь-шаньские ели на склонах.
Надышавшись горным воздухом, переедем через невысокий перевал и попадём в Григорьевское ущелье, которое тоже входит в топ-мест Иссык-Куля. Полюбуемся двумя заснеженными вершинами высотой более 4000 м.
В завершение направимся в город Чолпон-Ата, где вы сможете искупаться в целебных горячих источниках и перекусить. А по пути обратно в Бишкек сделаем остановку, чтобы вы смогли попробовать блюда национальной кухни, признанные лучшими в Кыргызстане.
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Что включено
- Трансферы по программе
- Сопровождение опытным гидом на протяжении всего тура
- Посещение шоу беркутов
- Экскурсия в музей с гидом-историком
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Бишкека и обратно
- Обеды и ужин в местных кафе и ресторанах - €7-10 за человека за приём (завтрак входит в стоимость проживания)
- Проживание в гостевом доме «Алтай» - €25 за человека за ночь
- Купание в горячих источниках - €4 за человека
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты