Встречаемся в Бишкеке и отправляемся в город Боконбаево, расположенный на южном берегу Иссык-Куля. Путь займёт около 4,5 часов. По дороге мы посетим Орто-Токойское водохранилище и поднимемся на перевал Кубакы высотой 2160 метров над уровнем моря, чтобы полюбоваться видами.

По приезде вас ждёт захватывающее шоу охоты с беркутами. Также вы сможете попробовать свои силы в стрельбе из лука. После заедем в одно из лучших кафе города, где у вас будет возможность отведать национальную кухню.

Затем побываем в каньоне Сказка, впечатляющем удивительными ландшафтами и контрастами. Эрозия почвы на протяжении сотен лет создавала здесь разнообразные причудливые фигуры из глины и камня. Насладимся необычным пейзажем из разноцветной глины, минералов и горных пород.

Следующая локация — ущелье Джети-Огуз на севере хребта Тескей-Ала-Тоо, обрамляющего Иссык-Куль. Оно считается одним из самых красивых мест страны и знаменито семью живописными скалами, являющимися особо охраняемым природным памятником. А вокруг простираются альпийские луга.

Вечером приедем в город Каракол и разместимся на ночь в уютном гостевом доме. На ужин вы попробуете известное каракольское блюдо — ашлян-фу.