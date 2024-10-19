Индивидуальный тур на внедорожниках вокруг Иссык-Куля

Понаблюдать за охотой с беркутами и полюбоваться необычными ландшафтами каньонов и ущелий
Приглашаем только в вашей компании отправиться с нами по невероятно красивым достопримечательностям Кыргызстана.

Всего за два дня мы успеем очень многое! Вы побываете в потрясающем каньоне Сказка, где полюбуетесь необычными ландшафтами
читать дальше

из разноцветной глины и камня.

Увидите ущелье Джети-Огуз, которое считается одним из самых живописных мест страны, а также Семёновское и Григорьевское ущелья.

Заглянем в музей Пржевальского, где гид-историк познакомит вас с жизнью и экспедициями знаменитого путешественника.

Вы насладитесь пейзажами Иссык-Куля и гор, погрузитесь в местную культуру и понаблюдаете за завораживающей традиционной охотой с беркутами, а опытные гиды обеспечат комфорт и безопасность.

Индивидуальный тур на внедорожниках вокруг Иссык-Куля
Индивидуальный тур на внедорожниках вокруг Иссык-Куля
Индивидуальный тур на внедорожниках вокруг Иссык-Куля
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

С собой нужно взять удобную обувь, головной убор (панама, кепка), солнцезащитный крем, дождевик, плавки/купальник и полотенце.

Проживание. Не входит в стоимость и оплачивается дополнительно. Проживание в гостевом доме «Алтай» — €25 за человека за ночь. 2-, 3-местные номера.

*Фото гостевого дома взяты с сайта booking.com

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Комфортабельный внедорожник Toyota Sequoia. Есть возможность предоставления детского кресла по запросу.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Охота с беркутами, каньон Сказка и ущелье Джети-Огуз

Встречаемся в Бишкеке и отправляемся в город Боконбаево, расположенный на южном берегу Иссык-Куля. Путь займёт около 4,5 часов. По дороге мы посетим Орто-Токойское водохранилище и поднимемся на перевал Кубакы высотой 2160 метров над уровнем моря, чтобы полюбоваться видами.

По приезде вас ждёт захватывающее шоу охоты с беркутами. Также вы сможете попробовать свои силы в стрельбе из лука. После заедем в одно из лучших кафе города, где у вас будет возможность отведать национальную кухню.

Затем побываем в каньоне Сказка, впечатляющем удивительными ландшафтами и контрастами. Эрозия почвы на протяжении сотен лет создавала здесь разнообразные причудливые фигуры из глины и камня. Насладимся необычным пейзажем из разноцветной глины, минералов и горных пород.

Следующая локация — ущелье Джети-Огуз на севере хребта Тескей-Ала-Тоо, обрамляющего Иссык-Куль. Оно считается одним из самых красивых мест страны и знаменито семью живописными скалами, являющимися особо охраняемым природным памятником. А вокруг простираются альпийские луга.

Вечером приедем в город Каракол и разместимся на ночь в уютном гостевом доме. На ужин вы попробуете известное каракольское блюдо — ашлян-фу.

Охота с беркутами, каньон Сказка и ущелье Джети-ОгузОхота с беркутами, каньон Сказка и ущелье Джети-ОгузОхота с беркутами, каньон Сказка и ущелье Джети-ОгузОхота с беркутами, каньон Сказка и ущелье Джети-ОгузОхота с беркутами, каньон Сказка и ущелье Джети-ОгузОхота с беркутами, каньон Сказка и ущелье Джети-ОгузОхота с беркутами, каньон Сказка и ущелье Джети-ОгузОхота с беркутами, каньон Сказка и ущелье Джети-Огуз
2 день

Музей Пржевальского, Семёновское и Григорьевское ущелья, горячие источники

Сегодня после завтрака посетим несколько исторических достопримечательностей в городе Каракол. Вы увидите Свято-Троицкую церковь, построенную в 1895 году, а также дунганскую мечеть начала 20 века, возведённую по проекту китайского архитектора. Затем побываем в Мемориальном музее Пржевальского, где представлены документы, фотографии и личные вещи знаменитого путешественника, географа и натуралиста. Гид-историк подробно расскажет вам о его жизни и экспедициях.

После отправимся на северный берег Иссык-Куля и по пути заглянем в Семёновское ущелье, названное в честь русского исследователя Петра Семёнова-Тян-Шанского. Длина ущелья около 30 км, а славится оно своей живописностью: здесь и бурная река с чистейшей ледниковой водой, и тянь-шаньские ели на склонах.

Надышавшись горным воздухом, переедем через невысокий перевал и попадём в Григорьевское ущелье, которое тоже входит в топ-мест Иссык-Куля. Полюбуемся двумя заснеженными вершинами высотой более 4000 м.

В завершение направимся в город Чолпон-Ата, где вы сможете искупаться в целебных горячих источниках и перекусить. А по пути обратно в Бишкек сделаем остановку, чтобы вы смогли попробовать блюда национальной кухни, признанные лучшими в Кыргызстане.

Музей Пржевальского, Семёновское и Григорьевское ущелья, горячие источникиМузей Пржевальского, Семёновское и Григорьевское ущелья, горячие источникиМузей Пржевальского, Семёновское и Григорьевское ущелья, горячие источникиМузей Пржевальского, Семёновское и Григорьевское ущелья, горячие источникиМузей Пржевальского, Семёновское и Григорьевское ущелья, горячие источники

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение опытным гидом на протяжении всего тура
  • Посещение шоу беркутов
  • Экскурсия в музей с гидом-историком
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Бишкека и обратно
  • Обеды и ужин в местных кафе и ресторанах - €7-10 за человека за приём (завтрак входит в стоимость проживания)
  • Проживание в гостевом доме «Алтай» - €25 за человека за ночь
  • Купание в горячих источниках - €4 за человека
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, утро, точное время - по договорённости
Завершение: Бишкек, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

Похожие туры из Бишкека

Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
На машине
2 отзыва
3 дня
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
Завтра в 08:00
14 окт в 08:00
$400 за человека
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
На машине
Джиппинг
9 отзывов
2 дня
Джип-тур по Киргизии за 2 дня: Иссык-Куль, Джети-Огуз и ущелье Барскоон
Побывать в долине Семи Быков, увидеть Иссык-Куль и расслабиться в термальных источниках
Начало: Бишкек, 08:00 (место встречи определяется путешест...
14 окт в 08:00
15 окт в 08:00
$620 за всё до 4 чел.
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
На машине
скидка
10%
6 отзывов
7 дней
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
1 мая в 16:00
8 мая в 16:00
8330074 970 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бишкеке
Все туры из Бишкека
ХорошоТам