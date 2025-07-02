Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-путешествие на озеро Сон-Куль
Отправиться к сказочному высокогорному озеру и удивиться красоте кыргызской природы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
16 мая в 06:30
€399 за всё до 6 чел.
Групповая
до 18 чел.
Вокруг озера Иссык-Куль в группе
Однодневное путешествие вокруг озера Иссык-Куль на микроавтобусе. Каньоны, ущелья, Каракол с храмом и мечетью, горячие источники и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
1 июн в 06:00
€40 за человека
Групповая
до 14 чел.
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Однодневная поездка по знаменитым ущельям Иссык-Куля. Святое озеро, горные пейзажи, чистый воздух и ужин в юрте. Прогулки на лошадях и фото с беркутами
Начало: От места вашего проживания
7 июн в 09:00
10 июн в 09:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Т
Дата посещения: 2 июл 2025
Поездка очень понравилась. Замечательные виды. Отдельное спасибо Александру. Виртуозный водитель.время прошло незаметно.. Рекомендую.
Д
Прекрасная природа, хороший гид. Все понравилось.
Получили огромное удовольствие от экскурсии, столько красоты, столько эмоций. Александр мастер своего дела, аккуратно провез по перевалам, индивидуально подошёл к нашим просьбам, вкусно накормили в юрте.
Запланировали на следующий год вернуться и повторить.
Спасибо за организацию наших прекрасных впечатлений
Чудесная экскурсия, от души рекомендую команду организаторов!
Отличная экскурсия. Водитель-гид Сергей на авто Мицубиси 090TUR красавчик. Рассказывает, шутит и ездит то что надо, покруче чем в России на уазиках по болотам🤣
Всем советуем, виды потрясающие, воздух свежий, коровы мычат, лошади ржут, ноги ходят🤣
Запасаемся водичкой и хорошим настроением и все в путь🤘🏽
Все круто. Всем советую!
Н
Экскурсия отличная, в том числе и повезло очень с погодой (все-таки горы). Дорога в Семеновское ущелье весьма условно можно назвать дорогой, но наш гид-водитель очень осторожно и медленно проходил сложные места.
Рекомендую эту экскурсию (при условии хорошей погоды).
В августе 2025г. посетила экскурсию вокруг озера Иссык-Куль. Места посетили чудесные, очень красивая природа, нисколько не пожалели, что провели весь день в поездке. Горячие источники помогли расслабиться в конце поездки
Ч
Очень полезная и насыщенная экскурсия. рекомендую ее совершать в начале путешествия чтобы было больше понимания как далее распределить свое время. Прекрасный гид по имени Шакир, за какие то пару часов
Побывала на экскурсии на Святое озеро и 2 ущелья. Получила незабываемые впечатления от поездки. Нашего проводника, экскурсовода и водителя в одном лице звали Иваном. Понравилась, как аккуратно он вел машину.
Всего 65 отзывов в Чолпон-Ате в категории "Водные развлечения"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Водные развлечения»
Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в мае 2026
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 399. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
