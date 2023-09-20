Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 экскурсии в категории «SPA» в Чолпон-Ате на русском языке, цены от €194, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Ак-Бермет или Термал — вас ждёт чудесное окончание дня в расслабляющих горячих источниках большого спа-центра с бассейнами разной температуры»
Завтра в 09:00
26 июня в 09:00
215194 за всё до 6 чел.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Город Каракол, каньон Сказка, термальные источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники — вы отдохнете в целебных горячих источниках под открытым небом и узнаете, какие полезные элементы они содержат»
Завтра в 06:30
26 июня в 06:30
399 за всё до 6 чел.
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Провести целый день среди гор Кыргызстана
Начало: У вашего отеля
«В ущелье находится большое количество термальных источников с различным составом воды и температуры»
Завтра в 07:00
26 июня в 07:00
279 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2023
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Нашим экскурсоводом был Валерий, профессиональный водитель и интересный человек. Экскурсия нам очень понравились, дорога на Святое озеро экстремальная, но места
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    красивые, к тому же мы любим разумный экстрим. Сами ущелья очень красивые, обед в юрте был вкусный, и очень колоритный. Экскурсию рекомендую!👍Организаторы очень отзывчивые и внимательные.

  • М
    Мария
    26 августа 2023
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    В эту поездку мы отправились семьёй. Три поколения возрастом 23, 50, 73 года и очень обаятельный и профессиональный гид Дмитрий.
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    Все наши ожидания от поездки полностью были оправданы. Дмитрий рассказал и показал нам красоты Кыргызстана его глазами. Мы узнали много нового и интересного. Все мы провели исключительно приятный и познавательный день, вкусно поели. Огромное спасибо всем за заботливое отношение.

    В эту поездку мы отправились семьёй. Три поколения возрастом 23, 50, 73 года и очень обаятельный
  • К
    Ксения
    22 августа 2023
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Спасибо Дмитрию за замечательный отдых! Экстрим, комфорт и безопасность, увлекательное повествование, масса впечатлений, тщательно спланированный маршрут и вкусный обед - всё это он нам обеспечил. Рекомендуем всем)
  • Т
    Татьяна
    21 августа 2023
    Путешествие вокруг Иссык-Куля
    Путешествовали на джипе с Дмитрием, он очень интересный собеседник и увлечен тем, что делает, мы смогли посмотреть массу красивейших мест,
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    некоторые вообще в полном отсутствии других туристов. Самостоятельно, без локального опытного гида, который мастерски справляется с бездорожьем, мы не увидели бы и половину. Под впечатлением от красот Киргизии, спасибо Дмитрию за то, что открыл их для нас.

  • Н
    Наталия
    18 июня 2023
    Путешествие вокруг Иссык-Куля
    Мы в восторге от красот Киргизии!!! Провели 5 дневный тур вокруг Иссыкуля с индивидуальным гидом Дмитрием. На его машине пересекли
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    несколько перевалов, увидели красивейшие ущелья и каньоны. Дмитрий очень любит свою страну и знает все дороги и тропинки. Выбирает маршрут, чтобы как можно больше нам показать. рассказывает историю и легенды. Очень внимательный, заботливый и предупредительный. Мне 80 лет, подруге 77 и мы не устали, а получили массу впечатлений. По высоте менялась природа от полосы тундры, где ночевали в юрточном кемпинге, до каньонов типа пустыни "Сказка" и "Марс". Видели много животных: стада коров, овец, коней, яков, верблюдов. Диких сурков, сусликов, зайцев, фазанов. А горы!!!!! никакие фото не передают представления! Нет в них объема и воздуха! Стоит там побывать и увидеть своими глазами!!!

  • К
    Ксения
    15 мая 2023
    Путешествие вокруг Иссык-Куля
    Была экскурсия вокруг Иссык-Куля на 2 дня. С водителем Александром. Организаторы адаптировали маршрут под нас. Машина с хорошей проходимостью. Александр хорошо знает местность, останавливался в красивых точках. Не хватило рассказов про Иссык-куль, его историю.
    Была экскурсия вокруг Иссык-Куля на 2 дня. С водителем Александром. Организаторы адаптировали маршрут под нас. Машина

Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «SPA»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чолпон-Ате
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
  2. Путешествие вокруг Иссык-Куля
  3. Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Какие места ещё посмотреть в Чолпон-Ате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Иссык-Куль
Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в июне 2024
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 194 до 399 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Чолпон-Ате (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «SPA», 40 ⭐ отзывов, цены от €194. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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